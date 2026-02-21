Independiente visitará a Independiente Rivadavia por la fecha 6 del Torneo Apertura: hora, TV y posibles formaciones

Independiente e Independiente Rivadavia se enfrentan en la fecha 6 del Torneo Apertura en Mendoza

Tras la reprogramación por el paro general del día jueves, Independiente se enfrentará a Independiente Rivadavia a partir de las 17.00 de este sábado en el Estadio Bautista Gargantini de Mendoza. En un duelo correspondiente a la fecha 6 -interzonal- del Torneo Apertura, ambos elencos buscarán la victoria con el objetivo de escalar a la cima de su zona. Yael Falcón Pérez será el árbitro principal y la televisación estará a cargo de ESPN Premium.

El Rojo de Avellaneda es uno de los equipos que se mantiene invicto en la Liga Profesional. Luego del inicio con dudas después de tres empates 1-1 al hilo (Estudiantes, Newell’s y Vélez), el cuadro dirigido por Gustavo Quinteros obtuvo dos victorias: venció 1-0 a Platense en Vicente López y se impuso sobre Lanús por 2-0.

Estos resultados dejaron a Independiente en la quinta plaza de la zona A con nueve unidades, superado por Vélez Sarsfield (jugará contra River el domingo), pero por otros tres equipos que ya jugaron en esta Estudiantes de La Plata (12), Defensa y Justicia (10) y Talleres (10). Es decir que una victoria lo lo trasladará a la cima y una igualdad lo subirá al tercer peldaño de la tabla.

Sin embargo, viajará a Mendoza con dos bajas importantes productos del último duelo contra el Granate: Santiago Montiel sufrió un desgarro en el recto anterior de la pierna izquierda y Luciano Cabral fue expulsado sobre el cierre.

En las últimas horas, el Rojo concretó una nueva incorporación que se sumará al plantel de Gustavo Quinteros: acordó un préstamo con opción de compra por el pase de Maximiliano Gutiérrez, delantero de 21 años procedente de Huachipato de Chile. Este se sumará al resto de los refuerzos del presente mercado de pases: Ignacio Malcorra (libre de Rosario Central) y Santiago Arias (libre de Bahía de Brasil).

Independiente mantiene el invicto en el año 2026 (Fotobaires)

Del otro lado, Independiente Rivadavia perdió su invicto en la última jornada del Torneo Apertura. Después de cosechar cuatro victorias consecutivas (Atlético Tucumán, Huracán, Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto), la Lepra mendocina cayó por la mínima contra Belgrano de Córdoba en su propia casa.

De esta manera, el elenco dirigido por Alfredo Berti buscará volver a la victoria frente a su gente y tendrá como objetivo retomar la cima de la zona B en soledad. Independiente Rivadavia se ubica segundo con 12 unidades por detrás de Tigre, que suma 13 puntos.

La agenda de ambos equipos seguirá con sus duelos respectivos a la fecha 7 del Torneo Apertura. Independiente Rivadavia visitará a Racing en Avellaneda el jueves 26 de febrero a partir de las 17:15. Por su parte, Independiente deberá enfrentarse a Gimnasia de Mendoza el martes 24 desde las 22:00. Debido a la proximidad entre los dos partidos, la dirigencia del Rojo barajó la opción de quedarse en la provincia.

Posibles formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Sheyko Studer, Leonard Costa, Ivan Villalba, Juan Elordi, Alejo Osella; José Florentín, Tomás Bottari; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori y Matías Fernández. DT: Alfredo Berti.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz o Juan Fedorco, Facundo Zabala; Ivan Marcone, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Walter Mazzantti o Ignacio Pussetto, Matías Abaldo y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Pablo Echavarría

Estadio: Bautista Gargantini

Hora: 17.00

TV: ESPN Premium

POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL