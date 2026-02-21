Deportes

Independiente visitará a Independiente Rivadavia por la fecha 6 del Torneo Apertura: hora, TV y posibles formaciones

Luego de su postergación por el paro general, el Rojo se enfrentará desde las 17 a la Lepra mendocina en un duelo en el que ambos buscan alcanzar la cima de su zona

Guardar
Independiente e Independiente Rivadavia se
Independiente e Independiente Rivadavia se enfrentan en la fecha 6 del Torneo Apertura en Mendoza
                                                 

Tras la reprogramación por el paro general del día jueves, Independiente se enfrentará a Independiente Rivadavia a partir de las 17.00 de este sábado en el Estadio Bautista Gargantini de Mendoza. En un duelo correspondiente a la fecha 6 -interzonal- del Torneo Apertura, ambos elencos buscarán la victoria con el objetivo de escalar a la cima de su zona. Yael Falcón Pérez será el árbitro principal y la televisación estará a cargo de ESPN Premium.

El Rojo de Avellaneda es uno de los equipos que se mantiene invicto en la Liga Profesional. Luego del inicio con dudas después de tres empates 1-1 al hilo (Estudiantes, Newell’s y Vélez), el cuadro dirigido por Gustavo Quinteros obtuvo dos victorias: venció 1-0 a Platense en Vicente López y se impuso sobre Lanús por 2-0.

Estos resultados dejaron a Independiente en la quinta plaza de la zona A con nueve unidades, superado por Vélez Sarsfield (jugará contra River el domingo), pero por otros tres equipos que ya jugaron en esta Estudiantes de La Plata (12), Defensa y Justicia (10) y Talleres (10). Es decir que una victoria lo lo trasladará a la cima y una igualdad lo subirá al tercer peldaño de la tabla.

Sin embargo, viajará a Mendoza con dos bajas importantes productos del último duelo contra el Granate: Santiago Montiel sufrió un desgarro en el recto anterior de la pierna izquierda y Luciano Cabral fue expulsado sobre el cierre.

En las últimas horas, el Rojo concretó una nueva incorporación que se sumará al plantel de Gustavo Quinteros: acordó un préstamo con opción de compra por el pase de Maximiliano Gutiérrez, delantero de 21 años procedente de Huachipato de Chile. Este se sumará al resto de los refuerzos del presente mercado de pases: Ignacio Malcorra (libre de Rosario Central) y Santiago Arias (libre de Bahía de Brasil).

Independiente mantiene el invicto en
Independiente mantiene el invicto en el año 2026 (Fotobaires)

Del otro lado, Independiente Rivadavia perdió su invicto en la última jornada del Torneo Apertura. Después de cosechar cuatro victorias consecutivas (Atlético Tucumán, Huracán, Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto), la Lepra mendocina cayó por la mínima contra Belgrano de Córdoba en su propia casa.

De esta manera, el elenco dirigido por Alfredo Berti buscará volver a la victoria frente a su gente y tendrá como objetivo retomar la cima de la zona B en soledad. Independiente Rivadavia se ubica segundo con 12 unidades por detrás de Tigre, que suma 13 puntos.

La agenda de ambos equipos seguirá con sus duelos respectivos a la fecha 7 del Torneo Apertura. Independiente Rivadavia visitará a Racing en Avellaneda el jueves 26 de febrero a partir de las 17:15. Por su parte, Independiente deberá enfrentarse a Gimnasia de Mendoza el martes 24 desde las 22:00. Debido a la proximidad entre los dos partidos, la dirigencia del Rojo barajó la opción de quedarse en la provincia.

Posibles formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Sheyko Studer, Leonard Costa, Ivan Villalba, Juan Elordi, Alejo Osella; José Florentín, Tomás Bottari; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori y Matías Fernández. DT: Alfredo Berti.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz o Juan Fedorco, Facundo Zabala; Ivan Marcone, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Walter Mazzantti o Ignacio Pussetto, Matías Abaldo y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Pablo Echavarría

Estadio: Bautista Gargantini

Hora: 17.00

TV: ESPN Premium

POSICIONES DEL TORNEO APERTURA Y DE LA TABLA ANUAL

Temas Relacionados

IndependienteIndependiente RivadaviaTorneo AperturaLiga Profesional de FútbolClub Atletico Independiente

Últimas Noticias

Impacto en Francia: por qué el PSG le pagó 60 millones de euros a Kylian Mbappé tras una extensa batalla legal

El club francés reconoció públicamente la sentencia y completó el desembolso, tras más de un año y medio de disputas

Impacto en Francia: por qué

La agenda de los partidos del sábado en la sexta fecha del Torneo Apertura

La jornada la abrirán Platense y Barracas Central a las 17. Luego, a las 19:15, Banfield-Newell´s y Riestra-Huracán. A las 21:30 Central Córdoba y Tigre darán cierre al día

La agenda de los partidos

Con la expectativa puesta sobre la presencia de Messi, el Inter Miami iniciará su defensa del título en la MLS: hora, TV y formaciones

Las Garzas visitarán a Los Angeles FC en la costa oeste de los Estados Unidos por la primera fecha del torneo norteamericano. Desde las 23:30 con la transmisión de Apple TV

Con la expectativa puesta sobre

El Rolfi Montenegro develó detalles sobre la pelea Ameli-Tuzzio y cómo sacudió a River Plate

El ex mediocampista rememoró su paso por el Millonario y ahondó en el conflicto interno que se libró producto de la disputa entre los dos defensores

El Rolfi Montenegro develó detalles

La Bombonera habló: del gesto de Riquelme a las reprobaciones generalizadas del hincha de Boca con foco en Cavani

En un clima de alta tensión, el equipo de Úbeda se fue abucheado otra vez tras el 0-0 con gusto a poco ante Racing

La Bombonera habló: del gesto
DEPORTES
Impacto en Francia: por qué

Impacto en Francia: por qué el PSG le pagó 60 millones de euros a Kylian Mbappé tras una extensa batalla legal

La agenda de los partidos del sábado en la sexta fecha del Torneo Apertura

Con la expectativa puesta sobre la presencia de Messi, el Inter Miami iniciará su defensa del título en la MLS: hora, TV y formaciones

El Rolfi Montenegro develó detalles sobre la pelea Ameli-Tuzzio y cómo sacudió a River Plate

La Bombonera habló: del gesto de Riquelme a las reprobaciones generalizadas del hincha de Boca con foco en Cavani

TELESHOW
Nicki Nicole transformó el Teatro

Nicki Nicole transformó el Teatro Colón en un viaje íntimo y sinfónico: “Les quiero desear jazmines a todos”

Morat y su secreto para prevalecer en el tiempo: “Hicimos terapia grupal”

Beto Casella tras su regreso a la tele con BTV: “Hay relaciones inquebrantables, que no dependen del canal o del programa”

Matías Santoianni, entre la emoción y la gratitud: “Nosotros no somos una primera necesidad, la gente quiere comer”

Malena Guinzburg presentó al nuevo miembro de su familia: “Bienvenido Vito a nuestra vida”

INFOBAE AMÉRICA

Más de 80 países abogaron

Más de 80 países abogaron por una inteligencia artificial “segura, fiable y sólida” durante una cumbre global en India

Japón afirmó que el fallo del Tribunal Supremo de EEUU contra los aranceles de Trump no afectará las inversiones en el país

Tierras raras y soberanía: Lula mira a India mientras crece el desafío global sobre los minerales estratégicos

India y Brasil firmaron un memorándum sobre minerales críticos y tierras raras en Nueva Delhi

Crisis en Cuba: el transporte público llegó a horas críticas tras el racionamiento del combustible