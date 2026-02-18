Por el paro general, la Liga Profesional reprogramó los cuatro partidos del Torneo Apertura que iban a disputarse este jueves

La Liga Profesional confirmó que la actividad del fútbol argentino pautada para este jueves 19 de febrero se reprogramará a partir del paro general que se realizará en esa fecha e impedirá el normal desarrollo de la agenda.
El Torneo Apertura iba a tener su inicio de la 6ª fecha con cuatro partidos: Defensa y Justicia-Belgrano en Florencio Varela y San Lorenzo-Estudiantes de Río Cuarto en el Nuevo Gasómetro iban a comenzar la acción desde las 17.15. Luego, a partir de las 19.30, Instituto recibiría a Atlético Tucumán en Córdoba e Independiente de Avellaneda visitaría en Mendoza a Independiente Rivadavia.
Esos cuatro juegos, finalmente, no se desarrollarán tal cual estaban pautados en un comienzo. El Rojo de Avellaneda fue uno de los primeros equipos involucrados en informar el corrimiento del encuentro a este sábado desde las 17:00.
Mientras tanto, el cruce del Halcón ante el Pirata en Florencio Varela se disputará este viernes desde las 17:15; la Gloria recibirá el mismo día a partir de las 20:00 al Decano en Alta Córdoba; y el Ciclón será local del León de Córdoba este domingo desde las 17:00.
Debido a esto, San Lorenzo también sufrirá un cambio en el encuentro de la séptima fecha, que estaba pautado para el próximo martes a las 18. El cruce contra Instituto en el Bajo Flores se jugará el mismo día a partir de las 19:15 para respetar las 48 horas de descanso entre partido y partido.
Por otro lado, Lanús aplazó su encuentro contra Argentinos Juniors en La Paternal porque el Granate disputará este jueves la ida de la Recopa Sudamericana ante Flamengo como local. A pesar de la decisión tomada por la Liga Profesional, en el caso del ámbito continental habría otra determinación porque, en un principio, el encuentro se jugaría como está pautado desde las 21:30 (hora argentina).
De este modo, el Torneo Apertura tendrá el comienzo de su sexta jornada el día viernes con seis encuentros. A los cruces de Defensa-Belgrano e Instituto-Atlético Tucumán, se suma Estudiantes de La Plata-Sarmiento de Junín desde las 17:45, Boca Juniors-Racing en La Bombonera a partir de las 20, Rosario Central-Talleres de Córdoba y Gimnasia de Mendoza-Gimnasia La Plata, ambos desde las 22:15.
ASÍ QUEDÓ EL CRONOGRAMA DE LA 6ª FECHA DEL TORNEO APERTURA
Viernes 20 de febrero
17.15 Defensa y Justicia – Belgrano -ESPN Premium-
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Joaquin Gil
AVAR: Pablo Dóvalo
17.45 Estudiantes – Sarmiento -ESPN Premium-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti
VAR: Nahuel Viñas
AVAR: Yamil Possi
20.00 Boca – Racing -TNT Sports-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Javier Uziga
20.00 Instituto – Atlético Tucumán -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Damián Espinoza
Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca
VAR: José Carreras
AVAR: Matías Bianchi
22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Julio Fernández
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Diego Martín
22.15 Rosario Central – Talleres -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Marcelo Bistocco
Sábado 21 de febrero
17.00 Platense – Barracas Central -ESPN Premium-
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
VAR: Ariel Penel
AVAR: Diego Verlotta
17.00 Ind. Rivadavia Mza. – Independiente -ESPN Premium-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Iván Núñez
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
VAR: Pablo Echavarría
AVAR: Carlos Córdoba
19.15 Deportivo Riestra – Huracán -TNT Sports-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Javier Mihura
19.15 Banfield – Newell’s -TNT Sports-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Lucas Comesaña
21.30 Central Córdoba – Tigre -ESPN Premium-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Federico Benítez
VAR: Nicolás Ramírez
AVAR: Diego Romero
Domingo 22 de febrero
17.00 San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Marcelo Errante
Cuarto árbitro: Damían Rubino
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Mariano Ascenzi
19.15 Vélez – River -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Pablo González
Cuarto árbitro: Juan Pafundi
VAR: Germán Delfino
AVAR: Gisella Trucco
21.30 Unión – Aldosivi -TNT Sports-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Lucas Pardo
Árbitro asistente 2: Mariana Dure
Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Gastón Suárez
*A confirmar Argentinos Juniors-Lanús