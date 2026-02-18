Por el paro general, la Liga Profesional reprogramó los cuatro partidos del Torneo Apertura que iban a disputarse este jueves

Independiente iba a enfrentar a Independiente Rivadavia en Mendoza (Crédito: Fotobaires)

La Liga Profesional confirmó que la actividad del fútbol argentino pautada para este jueves 19 de febrero se reprogramará a partir del paro general que se realizará en esa fecha e impedirá el normal desarrollo de la agenda.

El Torneo Apertura iba a tener su inicio de la 6ª fecha con cuatro partidos: Defensa y Justicia-Belgrano en Florencio Varela y San Lorenzo-Estudiantes de Río Cuarto en el Nuevo Gasómetro iban a comenzar la acción desde las 17.15. Luego, a partir de las 19.30, Instituto recibiría a Atlético Tucumán en Córdoba e Independiente de Avellaneda visitaría en Mendoza a Independiente Rivadavia.

Esos cuatro juegos, finalmente, no se desarrollarán tal cual estaban pautados en un comienzo. El Rojo de Avellaneda fue uno de los primeros equipos involucrados en informar el corrimiento del encuentro a este sábado desde las 17:00.

Mientras tanto, el cruce del Halcón ante el Pirata en Florencio Varela se disputará este viernes desde las 17:15; la Gloria recibirá el mismo día a partir de las 20:00 al Decano en Alta Córdoba; y el Ciclón será local del León de Córdoba este domingo desde las 17:00.

Debido a esto, San Lorenzo también sufrirá un cambio en el encuentro de la séptima fecha, que estaba pautado para el próximo martes a las 18. El cruce contra Instituto en el Bajo Flores se jugará el mismo día a partir de las 19:15 para respetar las 48 horas de descanso entre partido y partido.

Por otro lado, Lanús aplazó su encuentro contra Argentinos Juniors en La Paternal porque el Granate disputará este jueves la ida de la Recopa Sudamericana ante Flamengo como local. A pesar de la decisión tomada por la Liga Profesional, en el caso del ámbito continental habría otra determinación porque, en un principio, el encuentro se jugaría como está pautado desde las 21:30 (hora argentina).

De este modo, el Torneo Apertura tendrá el comienzo de su sexta jornada el día viernes con seis encuentros. A los cruces de Defensa-Belgrano e Instituto-Atlético Tucumán, se suma Estudiantes de La Plata-Sarmiento de Junín desde las 17:45, Boca Juniors-Racing en La Bombonera a partir de las 20, Rosario Central-Talleres de Córdoba y Gimnasia de Mendoza-Gimnasia La Plata, ambos desde las 22:15.

ASÍ QUEDÓ EL CRONOGRAMA DE LA 6ª FECHA DEL TORNEO APERTURA

Viernes 20 de febrero

17.15 Defensa y Justicia – Belgrano -ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña

VAR: Joaquin Gil

AVAR: Pablo Dóvalo

17.45 Estudiantes – Sarmiento -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti

VAR: Nahuel Viñas

AVAR: Yamil Possi

20.00 Boca – Racing -TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Javier Uziga

20.00 Instituto – Atlético Tucumán -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Espinoza

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca

VAR: José Carreras

AVAR: Matías Bianchi

22.15 Gimnasia (Mza.) – Gimnasia -TNT Sports-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Julio Fernández

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Diego Martín

22.15 Rosario Central – Talleres -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez

Árbitro asistente 2: Hugo Páez

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Marcelo Bistocco

Sábado 21 de febrero

17.00 Platense – Barracas Central -ESPN Premium-

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Lucas Germanotta

Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Ramiro Maglio

VAR: Ariel Penel

AVAR: Diego Verlotta

17.00 Ind. Rivadavia Mza. – Independiente -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal

VAR: Pablo Echavarría

AVAR: Carlos Córdoba

19.15 Deportivo Riestra – Huracán -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Juan Mamani

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Nelson Sosa

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Javier Mihura

19.15 Banfield – Newell’s -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Lucas Comesaña

21.30 Central Córdoba – Tigre -ESPN Premium-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Federico Benítez

VAR: Nicolás Ramírez

AVAR: Diego Romero

Domingo 22 de febrero

17.00 San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Martínez

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Damían Rubino

VAR: Diego Ceballos

AVAR: Mariano Ascenzi

19.15 Vélez – River -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Pablo González

Cuarto árbitro: Juan Pafundi

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gisella Trucco

21.30 Unión – Aldosivi -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Lucas Pardo

Árbitro asistente 2: Mariana Dure

Cuarto árbitro: Leandro Billanueva

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Gastón Suárez

*A confirmar Argentinos Juniors-Lanús