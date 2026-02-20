Por qué tuvo “las peores largadas” y los 4 equipos que llegan mejor al arranque de la F1: las frases de Franco Colapinto tras la pretemporada

Franco Colapinto completó un exigente programa de pruebas en la pretemporada de la Fórmula 1, marcando un hito en su carrera profesional. Los ensayos realizados en Baréin y Barcelona le permitieron recorrer 2.452 kilómetros, lo que representa el equivalente a ocho carreras completas. Esta experiencia le brindó una preparación inédita de cara al inicio de la temporada 2026, donde tanto su rendimiento personal como el de Alpine se someten a nuevas expectativas.

“Arrancando un poquito mejor que otros años. Al ser la pretemporada, dar muchas vueltas, conocer el auto, trabajar con el equipo desde el principio es diferente. Se siente mucho mejor, un ambiente distinto al del año pasado y eso creo que siempre ayuda. Después, el conocer el auto, el poder tener esas vueltas extras, el conocimiento de las gomas, esas desventajas que yo tenía los años anteriores de no conocer o no haber tenido esos momentos para probar y hacerlo todo en la carrera me generaba inseguridad. Era difícil tener tanta confianza en cosas que no conocía y que no sabía cómo iban a funcionar”, indicó el piloto bonaerense en diálogo con ESPN.

“Obviamente que me ayuda, hay muchas cosas por aprender todavía, porque es un auto nuevo, diferente al del año pasado y diferente en la forma en la que lo tenemos que manejar. Hay cosas que me vienen bien, hay cosas a las que me tengo que acostumbrar, hay cosas que no se adaptan a mi estilo de manejo y cosas que sí. Hay que ir adaptándose y la adaptación va a ser importante, porque cuando llegás a pistas como la de Australia, en donde no hay tantas frenadas, Baréin es justo un circuito de frenadas muy fuertes donde recargás mucha batería. Australia es lo opuesto. Hay que ver cómo funciona el motor nuestro”, añadió Colapinto.

Durante los ensayos en Baréin, Gasly consiguió su vuelta más rápida en 1:33.421 el viernes, mientras Colapinto registró un 1:33.818 el jueves. La diferencia entre ambos fue de solo 0,397 segundos, una cifra que refleja la paridad interna y el progreso constante del monoplaza en Sakhir.

En otra parte de la entrevista, fue consultado sobre si tiene un objetivo marcado en la temporada y respondió: “Por ahora no, también es difícil saber dónde estamos. Hay una diferencia muy grande con los primeros cuatro equipos (McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari), después estamos ahí. Veremos cómo va cuando se ponga todo un poco más serio en Australia, pero con ganas de que llegue y con ganas de ver cómo estamos en realidad. Mercedes seguramente tiene algo guardado y eso nos va a venir bien. Con optimismo y con buenas expectativas para lo que viene, hay mucho por trabajar, todos los días se van encontrando cosas nuevas y eso es un poco lo que buscamos”.

“Estos primeros días de tests hay una mejora muy empinada de todos los equipos y eso es parte del trabajo que están haciendo. Es importante de que las mejoras, el entender el auto, el entender de cómo poner el auto a punto en cuanto al set up lleguen de la fábrica rápido y lleguen bien en cuanto a la correlación con el simulador para ayudarnos a mejorar rápido, porque a veces ese es el problema que tenemos, pero estamos trabajando en eso. Seguramente, va a ser un año mejor que el año pasado, eso sin dudas. Esperemos tener un buen arranque”, sumó.

Por otra parte, dio sus sensaciones con respecto a los problemas que tuvieron algunos equipos en la largada y, con un tono cómico, puso el foco sobre Ferrari, que mostró un buen rendimiento en ese aspecto: “Para Ferrari no creo que sea (una preocupación)...“, dijo entre risas. Y explicó sobre este tema: “Yo hice un par de largadas, algunas fueron bien y otras fueron las peores largadas de mi vida. No se entiende por qué de golpe hay tanta inconsistencia. Es a veces complicado de entender y de manejar. Cuando tenés energía eléctrica tan de golpe y manejar bien esa parte de cómo te da la potencia cuando largás. Eso es algo importante y es algo que todavía se está mejorando. Pero sí, las largadas son complicadas”.

El argentino se refirió también al cambio en el proveedor de motores que tuvo Alpine: “Se nota la forma en hacer un motor que tiene Mercedes, que es diferente a la que tenía el año pasado el equipo. Creo que eso te da una diferencia en cómo manejar, en cómo bajar los cambios, en la sensibilidad que te da el acelerador, cuando estás sin tocar los pedales. Son cosas diferentes que con las vueltas te vas acostumbrando”.

“Son formas de trabajo distintas, ingenieros que tienen una forma de pensar distinta y eso hace que los motores se sientan de otra forma. Tiene sus cosas buenas. La manejabilidad es muy distinta, es mucho más suave en los rebajes, la forma en la que da la potencia es mucho más progresiva que el motor del año pasado. Es parte de seguir aprendiendo y trabajar con el equipo para acostumbrarme un poco más”, agregó.

Además, contó cuáles son las escuderías le llamaron la atención en estas pruebas: “Aston (Martin) me sorprendieron un montón. Audi está bien. Tienen, obviamente, cosas por trabajar, pero está andando muy bien, especialmente por ser un equipo solo con el mismo motor. Después, los cuatro de adelante ya sabíamos que iban a andar fuerte. A veces, te sorprende un poco la diferencia, porque cuando decís: ‘Estuvieron todos los equipos desarrollando el auto desde el primero de 2025′ y ves que hay dos segundos de diferencia decís: ‘¿Cómo puede ser?’“.

“Es la filosofía de cada equipo. Están hace muchos años trabajando de una forma. Los túneles de viento son los mejores, los ingenieros son los mejores. Es todo un mix que hace que esos equipos estén constantemente adelante. Pero bueno, hicimos un gran trabajo. Este año dimos un paso, así que es un buen comienzo para este primer año y seguramente vendrán más pasitos más adelante”, concluyó.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 iniciará oficialmente con el Gran Premio de Australia en Melbourne, donde la actividad comenzará el viernes 5 de marzo a las 22:30 (hora de Argentina) con las primeras prácticas libres. La carrera principal se disputará el domingo 8 de marzo desde la 1:00.