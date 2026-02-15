La “receta para el caos” en la nueva era de la Fórmula 1 que preocupa de cara a la primera carrera: “Les aconsejo que estén frente a la TV”

Pierre Gasly, Esteban Ocon y Oscar Piastri expresaron su preocupación sobre las largadas con el nuevo reglamento (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

La nueva era de la Fórmula 1 puso sobre la mesa múltiples debates ante las distintas reglamentaciones. Tras las críticas contundentes de Lewis Hamilton y Max Verstappen a los coches de la generación 2026, ahora se abrió otro foco de atención que promete entregar enorme incertidumbre ya desde la primera fecha en el Gran Premio de Australia: las largadas.

Tanto Pierre Gasly, como Esteban Ocon y Oscar Piastri advirtieron que las diferentes combinaciones a tener en cuenta en los flamantes monoplazas ponen un signo de interrogación en entender cómo serán los inicios de las carreras en una grilla que desde este año estará compuesta por 22 coches tras la incorporación de Cadillac a la parrilla.

“¿Las largadas? Bueno, les aconsejo que estén frente al televisor para Australia, porque podría ser una largada que todo el mundo recordará“, dijo el piloto francés de Alpine con una sonrisa en su rostro, según reprodujo el medio especializado Motorsport. Cuando le preguntaron por qué respondía eso, reconoció que al día de hoy no están seguros de cómo será todo el proceso: “Bueno, ya veremos. Yo mismo no estoy muy seguro. Pero sí, seguramente va a ser más complicado que antes”.

El australiano de McLaren fue más lejos y calificó como una “receta para el desastre” el formato que estrenarán. “Las salidas deben discutirse, sí, porque, como todos hemos visto, ahora es un proceso muy complicado hacer una salida segura, y más aún competitiva. Así que es algo que discutiremos hasta Melbourne, sin duda”, señaló ante el medio Grande Premio.

Gasly advirtió que la largada del GP de Australia de la primera fecha podría recordarla "todo el mundo" (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

Piastri aclaró que hay varios signos de pregunta a despejar en una carrera, pero explicó que las largadas ya generan muchas dudas: “Los adelantamientos siempre serán difíciles de evaluar hasta que se celebre una carrera real. También depende de si utilizamos o no el modo recta en la salida, porque un pelotón de 22 coches con unos cientos de puntos menos de carga aerodinámica me parece una receta para el desastre. Pero hay algunos aspectos así que deben discutirse”.

En la nota con el portal especializado brasileño, la estrella de la escudería campeona en la última temporada aseguró: “La cuestión es que cada equipo necesitará cosas diferentes para la salida y, para ser totalmente sincero, no estoy seguro de que ninguno de nosotros sepa aún exactamente lo que necesita. Tenemos ideas generales. Estoy seguro de que encontraremos la manera de hacer una salida adecuada”.

El corredor de 24 años, que finalizó 3° en el Campeonato 2025,advirtió que con las reglas anteriores la diferencia entre una “buena o mala salida” radicaba en “patinar un poco o tener un mal tiempo de reacción”, pero ahora las cosas serán diferentes: “Este año puede ser como en una carrera de Fórmula 2, en la que prácticamente entras en anti-stall o algo así. No es perder cinco metros, puedes perder seis o siete posiciones si te equivocas. Así que hay muchas cosas”.

"No es perder cinco metros, puedes perder seis o siete posiciones si te equivocas", avisó Piastri (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

El piloto titular de Haas, Esteban Ocon, también explicó el complejo mapa de situaciones que afrontarán: “Debemos adaptarnos a las reglas y creo que no sería agradable para los tres primeros tener que esperar un minuto y medio hasta que (todos) los coches estén detenidos y tener los neumáticos fríos para afrontar la primera curva. Creo que van a ver muchas más dificultades en la largada y muchas más diferencias con respecto a años anteriores, donde la peor largada te hacía perder una o dos posiciones en la parrilla, mientras que hoy puedes perderlo todo”, señaló según Motorsport.

El jefe de McLaren, Andrea Stella, ya había expuesto su preocupación por las largadas en una nota con Grande Premio: "Debemos garantizar que el procedimiento de salida permita que todos los coches tengan la unidad de potencia lista para arrancar, porque la parrilla no es el lugar donde se quiere tener coches lentos al salir“. El directivo recalcó que su temor pasa principalmente por garantizar la seguridad de los pilotos ante un problema en la largada, ya que el cuidado de la salud de los corredores “es más importante que cualquier aspecto competitivo”.

Según detallaron, la nueva normativa genera que los pilotos tarden “mucho más en configurar sus coches para la carrera”, ya que se eliminó el MGU-H que colaboraba para acelerar el turbo junto con el motor de combustión interna. “Sin este dispositivo disponible, el motor de combustión interna y el turbocompresor toman el control de la fase inicial del proceso de arranque, dando a los equipos menos control sobre la inercia del turbo y reduciendo su capacidad de mantener la velocidad del motor hasta que entra en acción el MGU-K”, detalló el citado medio brasileño.

Piastri calificó como una "receta para el desastre" el nuevo sistema para las largadas (Foto: Reuters/Jakub Porzycki)

Las primeras luces de alerta se encendieron durante las simulaciones de largada que se llevaron a cabo en los primeros tres días de pretemporada en Baréin. “Creo que dentro de unas semanas o unos meses todos encontraremos cómo simplificar las cosas, pero por ahora, después de solo dos semanas de tests, se ve claramente que no será fácil en Australia”, reconoció Gasly sobre el tema.

“Pero forma parte de una lista mucho más larga de situaciones que podrían ser difíciles. Por eso creo que en Australia, el desafío número uno y la prioridad número uno será simplemente la fiabilidad y la capacidad de terminar la carrera. Y por simple que parezca, no es algo que hubiéramos dicho en el pasado con los F1 anteriores, porque estos coches son extremadamente complejos”, agregó el francés.

Con tres sesiones de ocho horas diarias por delante de pretemporada (miércoles 18 al viernes 20 de febrero) en Baréin, la primera fecha del campeonato 2026 será en el Gran Premio de Australia que tendrá su carrera principal el domingo 8 de marzo a partir de las 1AM de Argentina.