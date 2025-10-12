Deportes

La sutil burla del plantel de Argentina a México tras el triunfo en el Mundial Sub 20 y las llamativas declaraciones del DT perdedor

La Albiceleste se impuso por 2 a 0 por los cuartos de final del torneo que se disputa en Chile y el cotejo tuvo un final efervescente, con dos expulsados, declaraciones encendidas y gestos

La burla del plantel de Argentina a México

Argentina venció este sábado 2-0 a México y avanzó a semifinales del Mundial Sub 20, dejando al conjunto azteca sin sueño. Maher Carrizo y Mateo Silvetti anotaron los goles del triunfo para el elenco Albiceleste, que se medirá ante Colombia por un lugar en la definición.

Con Gilberto Mora como figura, el elenco mexicano había desembocado en esta instancia con una actuación sólida tras quedar en la segunda ubicación del Grupo C por delante de España y Brasil, sumando luego una contundente goleada 4-1 sobre el local Chile en octavos de final. Sin embargo, volvió a tropezar ante Argentina, que lo eliminó por octava vez en Copas del Mundo, contando las de todas las categorías.

Esa superioridad en las estadísticas y en los choques entre sí ha causado en el último tiempo una creciente rivalidad por parte de México, y derivó en las efervescentes escenas del final del pleito. El Tri terminó el partido con dos jugadores menos ante las expulsiones en el final de Diego Ochoa y Tahiel Jiménez.

El epílogo tuvo un reclamo efusivo del cuerpo técnico mexicano que dejó como saldo un gesto particular del DT argentino Diego Placente: se llevó el dedo a su boca, silenciando. La imagen se convirtió rápidamente en viral.

Carrizo y Prestianni celebran ante
Carrizo y Prestianni celebran ante México (Andres Pina/Photosport)

Esa tensión se trasladó a los micrófonos. Por ejemplo, el entrenador perdedor, César Garza, ofreció llamativas declaraciones tras la caída ante Argentina. “Tuvimos nuestras oportunidades y las fallamos. Ellos con individualidades sacan el partido y ni modo. Toca tragarla y aprender. Sabemos cómo es Argentina de pegar, de meter. Ya lo sabíamos e igual nos dejamos comer la cabeza. Obviamente hubiera sido diferente con todos ellos amonestados como debería ser. En nuestro caso, cada falta que hicimos fue amarilla. No es excusa, fueron mejor equipo y nos ganaron justamente”, soltó.

Del lado albiceleste, hubo respuesta. Julio Soler, capitán del equipo, expresó: “Hay que jugar al fútbol, no hay que dar esa imagen. Ellos se enojaron, quisieron pelear, pero nos vino bien para descansar”.

“Nosotros hablamos adentro jugando, no afuera, ni nada. Del lado de ellos se había hablado mucho. Le habían dado mucha bola a esto. Ellos no se la bancaron y respondieron, por eso se vio lo de las dos rojas”, añadió Tobías Ramírez.

Pero la réplica más ácida resultó la más sutil. Y no hubo palabras de por medio, sino música. Cuando el plantel se retiró del estadio frente a los periodistas, por uno de los parlantes que cargaban los jugadores hicieron sonar la cortina musical de “El Chavo del Ocho”, el popular programa infantil mexicano de Roberto Gómez Bolaños.

En las redes también hubo lugar para los memes y las bromas. Mechico (en lugar de México) se transformó en tendencia en la red social X (antes Twitter). Más allá de la controversia, Argentina debería dar vuelta la página para enfocarse en Colombia, adversario del próximo miércoles, desde las 20, en Santiago. Para el cotejo que definirá a uno de los finalistas del torneo, no contará con una de sus figuras: Maher Carrizo quedó suspendido por acumulación de amarillas.

