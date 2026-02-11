La ex pareja del atleta que confesó haber sido infiel tras ganar la medalla en los Juegos Olímpicos le respondió: “No elegí estar en esta situación”

El noruego Sturla Holm Laegreid se mostró arrepentido por el error que cometió con su ex pareja (Reuters)

El impacto generado por la confesión de infidelidad del biatleta noruego Sturla Holm Laegreid durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 tuvo un nuevo capítulo con la respuesta de su ex pareja, quien eligió permanecer en el anonimato. Tras la medalla de bronce obtenida por Laegreid en la prueba individual de 20 kilómetros, el atleta sorprendió al público y a la prensa al contar públicamente su accionar personal en una entrevista transmitida por la emisora estatal noruega NRK, acto que rápidamente se convirtió en tema de debate tanto en el ámbito deportivo como en el social.

Según informó Verdens Gang, la expareja de Sturla Holm Laegreid optó por pronunciarse a través de un mensaje escrito, en el que compartió su experiencia frente a la exposición mediática y las consecuencias emocionales derivadas de la ruptura. “Es difícil perdonar. Incluso después de una declaración de amor ante todo el mundo”, expresó la joven en palabras recogidas por el medio noruego. La respuesta se produjo un día después de que el deportista hiciera su confesión en directo, conmoviendo a la audiencia internacional.

Laegreid, de 28 años, relató a NRK que seis meses atrás había conocido “al amor de su vida” y que, tres meses después, había cometido un error al serle infiel. El biatleta aseguró que notificó a su entonces pareja sobre lo sucedido apenas una semana antes del inicio de los Juegos Olímpicos, lo que llevó a la ruptura definitiva de la relación. El propio deportista describió la semana posterior como la más difícil de su vida y reconoció que su profesión había quedado relegada en su mente ante la gravedad del asunto personal.

En su declaración a VG, la expareja de Laegreid subrayó las dificultades de afrontar una situación inesperada y expuesta públicamente: “No elegí estar en esta situación, y me duele”. Añadió que ambos habían mantenido contacto tras la confesión y que el deportista estaba al tanto de su postura respecto al engaño. La joven recalcó el dolor de verse involucrada en una situación de alta exposición mediática sin haberlo buscado.

Sturla Holm Laegreid le dedicó la presea al "amor de su vida" después de serle infiel

“Hay alguien con quien quería compartir esto. Alguien que quizá no esté viendo hoy. Hace medio año conocí al amor de mi vida. La persona más hermosa y maravillosa del mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida: le fui infiel. Se lo conté hace una semana. Y han sido las peores semanas de mi vida", fue la declaración que dio la vuelta al mundo.

La confesión de Sturla Holm Laegreid no solo afectó el relato deportivo de la jornada en Italia, sino que también generó reacciones entre figuras relevantes del biatlón y el esquí de fondo noruego. Según detalló Verdens Gang, el medallista de oro en la misma prueba, Johan-Olav Botn, dedicó su victoria al fallecido Sivert Guttorm Bakken, mientras que la atención sobre Laegreid suscitó críticas sobre el momento y el lugar elegidos para la confesión. El exbiatleta Johannes Thingnes Boe consideró que la declaración pública fue inoportuna, una opinión compartida por la campeona olímpica Therese Johaug, quien señaló en la transmisión de NRK que nunca había presenciado una entrevista similar.

En medio de la controversia, el propio Laegreid ofreció disculpas a su compañero de equipo Botn en la rueda de prensa posterior, reconociendo que su confesión pudo haber eclipsado el logro del ganador de la medalla de oro. Según las declaraciones recogidas por Verdens Gang, Laegreid insistió en que asumía las consecuencias de sus acciones y lamentó profundamente el daño causado, tanto a su expareja como al entorno deportivo.

La situación generó opiniones divididas en el ámbito deportivo noruego, donde algunos consideraron el testimonio del atleta como un acto de honestidad, mientras otros lo interpretaron como una distracción respecto al evento principal. El ex esquiador Petter Northug elogió públicamente el desempeño de Botn y cuestionó el enfoque mediático en la vida privada de Laegreid en sus redes sociales.

Laegreid volverá a competir el próximo viernes 20 de febrero en la salida masiva 15 km masculino, en la que se recorre esa distancia en esquí y hay cuatro sesiones de tiro (dos tumbados y dos de pie) con cinco disparos cada una. Por cada fallo, se debe cumplir una vuelta de penalización de 150 metros.

Su pareja habló desde el anonimato (Reuters)