Franco Colapinto saldrá a pista en los tests de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin: horario, cómo verlos en vivo y todo lo que hay que saber

La Máxima tendrá tres días con actividad, aunque sólo se televisará la última hora de cada jornada. Los 11 equipos estarán en las pruebas

Franco Colapinto ya giró durante
Franco Colapinto ya giró durante los tests privados de Barcelona (Foto: @AlpineF1Team)

La Fórmula 1 encenderá sus luces verdes desde este miércoles 11 y hasta el próximo viernes 13 de febrero para darle inicio a la pretemporada formal en el Circuito Internacional de Baréin. Los 22 pilotos de las 11 escuderías tendrán disponible la pista a lo largo del día para salir a girar con el fin de afinar el margen de desarrollo de los monoplazas.

En el marco de la nueva era de las reglamentaciones, la Máxima tendrá dos sesiones de tests: esta semana (con transmisión de la última hora) y la siguiente –del miércoles 18 al viernes 20– con televisación completa.

Los equipos tendrán cada día nueve horas disponibles para salir a la pista, con una hora marcada de descanso para almorzar. Las escuderías sólo pueden poner un coche en el circuito, por lo que deberán turnarse los pilotos para correr. Cada team definirá sus esquemas de trabajo, aunque en muchos casos se opta por darle un día completo a cada corredor y luego dividir la jornada restante a la mitad para cada uno.

La F1 extendió sus sesiones de prueba este año a raíz del profundo cambio reglamentario que se llevó a cabo. Inicialmente se realizó el Shakedown Week en Barcelona: fue una prueba privada de cinco días, con la posibilidad de salir a pista como máximo en tres jornadas. Williams fue el único ausente por sus retrasos en el desarrollo del monoplaza. En aquel entonces, se difundió un breve resumen audiovisual de cada día editado al cerrar la actividad.

La cita elegida en este caso es el trazado de Baréin, que habitualmente alberga la cita de pretemporada. Con un estreno de la Máxima en 2004, el circuito cuenta con una extensión de 5.412m y ocupará este año la cuarta fecha del calendario tras los Grandes Premios en Australia, China y Japón. La cita pautada del 10 al 12 de abril será la 22ª de la historia de la Máxima en este país con un Michael Schumacher que en 2004 ganó la primera edición y un Oscar Piastri que celebró el año pasado el último triunfo allí.

El argentino Franco Colapinto inicia por primera vez una temporada como piloto titular tras saltar como suplente en Williams (2024) y Alpine (2025) a mitad de calendario previamente. Logró sumar 118 giros durante los tests privados de Barcelona, con un equipo que completó 349 vueltas sin mayores problemas.

Hay que tener en cuenta que el corredor sudamericano de 22 años conoce la pista de Sakhir por sus temporadas en Fórmula 3 (2022 y 2023) y Fórmula 2 (2024), pero nunca manejó un monoplaza de la Máxima en este circuito. En su debut absoluto en la F3 con Van Amersfoort Racing protagonizó una verdadera sorpresa al lograr la pole position y luego quedó 5° en la Feature Race. En 2023, ya con MP Motorsport, se ubicó 2° en la Sprint y 10° en la principal. En 2024, antes de dar el salto a la titularidad en Williams, tuvo una de sus pocas carreras de F2 en Baréin: se ubicó 6° en la Feature Race tras una gran largada.

La Máxima desembarca a este evento en Baréin con muchos interrogantes en torno a los nuevos monoplazas y una enorme polémica que rodea a los motores Mercedes que además utilizarán Alpine, McLaren y Williams. La denuncia que presentaron Ferrari, Audi y Honda parece avanzar de manera acelerada, con el objetivo de modificar el reglamento de medición de las unidades de potencia antes del debut del nuevo calendario.

Tras la segunda sesión de pretemporada la próxima semana, el Gran Circo viajará hasta Melbourne para abrir el calendario de 30 carreras de manera formal en el Gran Premio de Australia: la práctica libre 1 se celebrará el jueves 5 de marzo desde las 22.30 de Argentina (viernes 6 a las 12.30 de Australia) y la carrera principal del domingo será el domingo 8 a partir de la 1 de la mañana en Argentina.

DÍAS DE ACTIVIDAD: del miércoles 11 al viernes 13 de febrero

HORARIOS DE LA PRETEMPORADA DE LA FÓRMULA 1 EN BARÉIN

4 a 13hs (Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay)

3 a 12hs (Venezuela y Bolivia)

2 a 11hs (Perú, Colombia, Ecuador y Miami, Estados Unidos)

1 a 10hs (México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica)

8 a 17hs (España)

10 a 19hs (Baréin)

Televisación: Disney+ (Latinoamérica) / Fox Sports (Argentina) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / DAZN (España)

* Se televisará la última hora de cada día

EL MAPA DE PILOTOS PARA LA TEMPORADA 2026

La grilla de pilotos de
La grilla de pilotos de 2026 y los jefes de cada equipo (Foto: @F1)

LOS ONCE MONOPLAZAS DE LA NUEVA ERA DE LA FÓRMULA 1

La decoración del A526 de
La decoración del A526 de Alpine que ya giró en Barcelona
McLaren dio a conocer en
McLaren dio a conocer en las últimas horas el MCL40 con el que buscará defender el título de la F1
Así lucirá durante todo el
Así lucirá durante todo el 2026 el AMR26, la flamante creación de Adrian Newey en Aston Martin para la temporada de Fórmula 1
El W17 de Mercedes para
El W17 de Mercedes para la temporada 2026 de Fórmula 1 durante los tests en Barcelona
Audi Revolut F1 Team, que
Audi Revolut F1 Team, que ocupará el lugar de Sauber, presentó el R26 durante las pruerbas privadas
Así luce el nuevo RB22
Así luce el nuevo RB22 de Red Bull Racing en este 2026
El diseño del VCARB 03
El diseño del VCARB 03 de Racing Bulls para el 2026 de la F1
Haas presentó el nuevo VF-26
Haas presentó el nuevo VF-26 y tuvo sus primeros kilómetros en el Shakedown Week
Ferrari presentó el diseño del
Ferrari presentó el diseño del flamante SF-26
Tras ausentarse a las prácticas
Tras ausentarse a las prácticas de Barcelona, Williams presentó el diseño del flamante FW48 por redes sociales
La decoración presentada para el
La decoración presentada para el monoplaza con el que Cadillac debutará en la F1

Temas Relacionados

Franco ColapintoFórmula 1F1F1 hoyAlpinePierre GaslyMcLarenAston MartinWilliamsMercedesRed Bull RacingFerrariHaasCadillacPre-Season Formula 1Pretemporada Formula 1Baréin

