Ciencia

Científicos buscan salvar al pez guitarra, en peligro crítico de extinción en el Atlántico Sudoccidental

Se trata de una especie que habita cerca de las costas de Brasil, Uruguay y Argentina. Cómo se documentó la iniciativa de expertos y pescadores que promueven la recuperación de las poblaciones

Guardar
Google icon
Pez guitarra
El pez guitarra está en peligro crítico en el Atlántico Sudoccidental, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza./ArgentiNAT - FVSA

El pez guitarra enfrenta una crisis en las costas del Atlántico Sudoccidental. Habita los fondos marinos, alcanza hasta 138 centímetros y se desliza sobre la arena como una sombra antigua.

Según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, las poblaciones se encuentran “en peligro crítico”. En el pasado, la pesca accidental o dirigida fue la amenaza principal, tanto industrial como artesanal y deportiva.

PUBLICIDAD

Ahora, se desarrolla una iniciativa en las costas de la provincia de Buenos Aires que une a científicos con pescadores que busca recuperar el estado de la población del pez guitarra (también se conoce como melgacho o pez violín).

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Dos concursos de pesca cambiaron sus reglas y ya exigen devolver los ejemplares de pez guitarra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hallazgos fueron recopilados en el documental Pescadores & Guitarras que se presenta este jueves 4 de junio, dirigido por Mariano Fernández. Dos biólogos marinos, Andrés Jaureguizar y Sebastián Gómez organizaron charlas en playas y participaron en competencias de pesca deportiva y artesanal para proteger a la especie.

PUBLICIDAD

Ese proceso permitió que se cambiaran las reglas de dos concursos. Uno de ellos está entre los más importantes de Sudamérica: ya obliga a los participantes a devolver los ejemplares de pez guitarra.

El pez guitarra bajo amenaza

El pez guitarra parece una mezcla entre tiburón y raya y puede medir más de un metro. Tiene crías vivas: la madre las lleva en su vientre y puede tener entre cuatro y doce por vez. En primavera y verano, los adultos se acercan a la playa para dar a luz y después vuelven a aguas profundas. En esas épocas, su presencia en zonas someras aumenta y queda más expuesto al contacto con las actividades humanas en la franja costera.

Para alimentarse, busca en la arena pequeños crustáceos y peces que captura con su boca plana. Por su forma de vida, suele pasar desapercibido para las personas y solo los pescadores lo conocen bien. Su aspecto y sus hábitos lo vuelven un animal difícil de detectar para quien no frecuenta el mar: permanece cerca del fondo, se camufla con el entorno y se mueve a poca distancia de la costa cuando las condiciones son favorables.

Pez guitarra
La pesca accidental, dirigida, artesanal, industrial y deportiva redujo más del 80% de las poblaciones del pez guitarra./ArgentiNAT - FVSA

Las poblaciones se redujeron por la pesca sin control y la falta de áreas protegidas. El exceso de capturas y la presión de la pesca hicieron que se pierdan más del 80% de estos peces en poco tiempo. La combinación de esa presión con su ritmo reproductivo condiciona la recuperación de la especie y mantiene la preocupación de quienes monitorean su situación en el Atlántico Sudoccidental.

Ciencia y pesca en la costa atlántica

En diálogo con Infobae, Andrés Jaureguizar, doctor en Biología e investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) e integrante del grupo Ecosistemas Costeros del Sudoeste Bonaerense en la Universidad Provincial del Sudoeste, explicó: “El primer desafío de la iniciativa que empezó hace dos años fue cambiar el chip del vocabulario para poder comunicarnos mejor con los pescadores y explicarles la situación crítica en la que se encuentran las poblaciones del pez guitarra”.

Añadió: “Eso hizo que los pescadores confiaran en nosotros y se empezaran a hacer cambios como lo que ocurrió en dos concursos de pesca, donde ya no se considera la captura de la especie”.

El experto agregó que ya están realizando un seguimiento a largo plazo de las poblaciones para observar si comienzan a recuperarse.

Vista aérea de drone sobre una orilla y las olas rompiendo contra la arena, sand, waves - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La maduración tardía y la baja cantidad de crías dificultan la recuperación del pez guitarra y exigen un seguimiento a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Como se trata de una especie con maduración tardía y pocas crías, la recuperación llevará mucho tiempo. No se verá en dos años ni en tres años. Pero creemos que, si logramos que se liberen más peces guitarra, las poblaciones van a tender a estar mejor”, afirmó.

El documental planteó un objetivo de incidencia más allá de la pantalla. Sus realizadores señalaron que el trabajo no se agota en el estreno, sino que continúa con su difusión, el diálogo con distintos actores y el impulso de cambios en políticas públicas para mejorar el manejo de la especie.

La presentación, con acompañamiento de organizaciones de conservación, apunta a ampliar el alcance del tema, sumar nuevas audiencias y promover la protección de la biodiversidad.

Temas Relacionados

BiodiversidadCiencia en ArgentinaCICPez guitarraÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un modelo científico perfecciona la búsqueda de planetas habitables y entusiasma a astrónomos

El nuevo enfoque permite priorizar aquellos mundos cuya composición interna y dinámica favorecen condiciones sostenibles e incrementan las probabilidades de hallar señales de procesos vitales

Un modelo científico perfecciona la búsqueda de planetas habitables y entusiasma a astrónomos

Descubren un dinosaurio de cuatro alas, pariente del velociraptor y cazador de aves primitivas

Investigadores hallaron en el noroeste de China los restos fósiles de Jian changmaensis, un depredador del Cretácico que aporta nuevas pistas sobre la evolución de las especies voladoras

Descubren un dinosaurio de cuatro alas, pariente del velociraptor y cazador de aves primitivas

Alerta por un “Super Niño”: hay un 90% de probabilidad de un evento extremo en el segundo semestre del año

Modelos y pronósticos de la Organización Meteorológica Mundial coinciden en niveles de probabilidad inusualmente elevados de que se genere este fenómeno climático, con efectos globales devastantes. Qué impacto tendrá en Sudamérica y la región agrícola argentina

Alerta por un “Super Niño”: hay un 90% de probabilidad de un evento extremo en el segundo semestre del año

Alzheimer en América Latina: cómo inscribirse en las becas que formarán expertos en investigación clínica

El programa de IMPACT-AD Latinoamérica, dirigido por Lucía Crivelli y Jorge Llibre-Guerra, ofrece financiamiento total para capacitar a médicos, investigadores y profesionales de la salud en ensayos clínicos sobre demencias, con una edición presencial programada en México para marzo de 2027

Alzheimer en América Latina: cómo inscribirse en las becas que formarán expertos en investigación clínica

Artemis III: cuándo anunciará la NASA la nueva tripulación que busca acercarnos a la Luna

La agencia presentará oficialmente a los cuatro astronautas seleccionados para la próxima misión espacial, una etapa clave en la estrategia estadounidense de exploración lunar y preparación para futuros viajes a Marte

Artemis III: cuándo anunciará la NASA la nueva tripulación que busca acercarnos a la Luna
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La línea D del Subte extenderá sus horarios durante el fin de semana por los recitales de Lali en River

La línea D del Subte extenderá sus horarios durante el fin de semana por los recitales de Lali en River

Rigoberta Bandini anuncia en mitad de un concierto que está embarazada: “No estoy sola haciendo el show. Ahora más que nunca, decidme que estoy guapa”

78 puertos cerrados por oleajes, los cuales persistirán hasta el 11 de junio

Samuel García promete video del “Mundial Más Norteño” para celebrar la Copa del Mundo en Monterrey

FIFA confirma que Shakira y Burna Boy cantarán Dai Dai en la inauguración del Mundial 2026 en CDMX

INFOBAE AMÉRICA

Por qué los pantalones bombachos son mucho más que una simple tendencia de moda

Por qué los pantalones bombachos son mucho más que una simple tendencia de moda

Acantilados oscuros, casas en laderas y un bosque nuboso: así es la isla Saba, una joya volcánica de 13 kilómetros cuadrados

El Arsenal cerró la Champions League con dos récords históricos: más partidos sin título y primer subcampeón invicto

Las esponjas de cocina liberan microplásticos al agua con cada lavado, afirma un estudio

Panameños presentan 1,157 quejas por malos servicios de las empresas funerarias, por un total de $174,041.86

ENTRETENIMIENTO

Dua Lipa cierra plazas históricas de Italia para celebrar su boda con Callum Turner

Dua Lipa cierra plazas históricas de Italia para celebrar su boda con Callum Turner

Lily Collins lleva “Emily en París” al GP de Mónaco y comparte set con Checo Pérez

“Se busca novio”, la novela que arrasó en BookTok, será serie de televisión

La dura crítica de Quentin Tarantino contra el Hollywood actual: “Una fábrica de salchichas insípidas”

Jonathan Frakes sobre el reencuentro en Picard y Star Trek: “Fue como tener una octava temporada que nunca llegó”