Enorme actuación de Franco Colapinto en la Fórmula 2: avanzó nueve puestos y terminó sexto en Bahrein

Franco Colapinto, el joven piloto argentino, logró una destacada actuación en su debut en la temporada de Fórmula 2 de 2023, al terminar en la sexta posición en el circuito de Bahréin. Iniciando desde el decimoquinto lugar en la parrilla, el piloto nacional ejecutó una serie de maniobras espectaculares que le permitieron remontar significativamente en la clasificación durante la carrera. Entre los eventos destacados, la colisión entre Gabriel Bortoleto e Isack Hadar, que resultó en un incidente en pista evitado hábilmente por Colapinto, jugó un papel crucial en su avance. Este incidente fue seguido por una estratégica parada en boxes en la vuelta 18 para cambiar a neumáticos blandos, lo que mejoró su rendimiento en la segunda mitad de la competencia.

La habilidad de Colapinto para superar adversidades quedó evidenciada no solo en su recuperación tras la parada en boxes, sino también en sus duelos en pista, particularmente notable fue su adelantamiento a Dennis Hauger (su compañero de equipo en MP Motorsport) en la vuelta 29, donde utilizó una táctica de distracción para luego superarlo por el interior. No obstante, en las últimas vueltas, Colapinto fue superado por Bortoleto, relegándolo a la sexta posición final.

El ganador de la carrera fue Zane Maloney de Barbados, piloto de Rodin Motorsports, seguido por el español Pep Martí de Campos Racing en la segunda posición y el estonio Paul Aron completando el podio. El argentino, de esta manera, se quedó con sus primeros puntos de la temporada (ocho).

Vale recordar que Franco Colapinto tuvo un fallido inicio en la Fórmula 2. Después de las falencias en la clasificación, que lo obligaron a iniciar en el 15° puesto, el argentino tuvo una largada en la que avanzó tres lugares pero una penalización en plena carrera sprint lo mandó al fondo del pelotón: terminó 18° en la carrera sprint del GP de Baréin.

El corredor de 20 años estaba dando pelea con el fin de meterse en el grupo de los diez primeros cuando recibió la notificación de que debía hacer un stop and go en diez segundos a raíz de una sanción de la FIA por no estar correctamente colocado en su cajón de largada. A bordo de su MP Motorsport, retornó a la pista y pudo adelantar algunos puestos para finalizar 18°.

