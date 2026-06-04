La crítica de una influencer coreana a la China Suárez tras analizar su historial amoroso: “Amenaza a la familia”

A dos meses de meterse en el mundo del Wadagate, Stehpanie Soo dio a conocer cómo es percibida la China Suárez y su historial romántico en la Argentina (@stephaniesooyt)

Aunque la China Suárez tiene una sólida carrera artística que comenzó en su infancia, sus relaciones se abrieron paso en los medios y lograron traspasar los límites geográficos. No solo por el Wandagate que la involucró con Wanda Nara y Mauro Icardi en 2021, sino también por sus vínculos previos con Nicolás Cabré y luego con Benjamín Vicuña. Ahora, la influencer coreana Stephanie Soo decidió investigar el tema, hablar sobre la exCasi Ángeles y analizar cómo es percibida frente a su historial de polémicas.

Soo, que en abril hizo furor con un video en su canal de YouTube sobre Wanda, publicó hace unas semanas un video titulado “Ella abandona a su esposo por su ‘estudiante’... Solo para ser engañada por su amiga”. El material, que ya suma miles de reproducciones y reacciones, puso el foco, desde la cultura coreana, en la China en esta ocasión. “Esto fue, digamos, el momento clave en su carrea. Ella no es cualquiera. No es una actriz al azar. Es una persona muy específica. Si no eres de Argentina, quizás el nombre no signifique nada para ustedes, pero en Argentina, es un fenómeno cultural. Es una estrella infantil... y siempre ha estado en programas de televisión en los que le dan el papel de villana", comenzó diciendo Stephanie a sus seguidores.

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En el video, Soo repasó el recorrido sentimental y mediático de la actriz. “En 2012, ella está en otro programa. Está a punto de ser la actriz principal en este proyecto, y hay una mujer llamada Eugenia Tobal, quien es una actriz argentina muy querida, y es lo opuesto a todo lo que ella no es“, destaca la influencer, quien recuenta una de las primeras polémicas de Suárez. ”En ese entonces, Eugenia atravesaba un momento muy difícil. Estaba casada, sufre un aborto espontáneo, y durante ese tiempo estaba con su esposo, Nicolás, quien es la versión argentina de Ryan Gosling mezclado con Zac Efron. El tipo de chico que toda mujer quiere, y toda telenovela necesitaba esa energía“, expresa.

La infografía ilustra la trayectoria de China Suárez desde actriz infantil hasta figura mediática global, destacando los escándalos que definieron su imagen pública y la convirtieron en un fenómeno cultural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Y continúa: “Mientras el público está de luto con ella y todos intentan mantenerse fuertes por la pareja, empiezan a circular rumores de que quizás Nicolás no está de luto solo sino que la China, su joven y magnética compañera de reparto, ya no es solo un personaje secundario en la serie, sino que se está convirtiendo en la protagonista de su vida privada. ”Apenas ocho meses después del matrimonio de Tobal y Cabré, la noticia de su separación ocupó portadas y paneles durante días. “Y luego empieza a salir que él ha iniciado una relación con su compañera de reparto mucho más joven. Y este es el momento que definió la imagen pública de la China. Eso ya es malo, pero se pone peor. Rompen. Ella y Nicolás terminan.”

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El fenómeno no se detuvo, sino que Soo aprovechó para referirse a la mediática separación entre Pampita y Vicuña, que dio lugar al vínculo con la artista, durante las grabaciones de El hilo Rojo. “Después ocurre el incidente de la casa rodante en 2015. Esto en realidad la convierte en la amenaza permanente a la familia argentina. Si tuvieras que declarar una emergencia para tu grupo familiar, es ella. Eso es lo que dice la gente.” Luego, la relación entre la China y el actor chileno se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en la farándula local. “Esto estaba por convertirse en un romance muy largo. La China intenta engañar a toda la nación. No es una intrusa en los matrimonios ajenos, sino que es solo una chica. Le da ‘me gusta’ a las fotos. Tiene mensajes bonitos con ellas de vez en cuando, y hace lo mismo con Wanda“, suma Stephanie, quien se prepara para dar comienzo a los inicios de la etapa del Wandagate.

La actriz se puso en pareja con Nicolás Cabré y blanqueó su relación a poco tiempo de la pérdida del embarazo de Eugenia Tobal (Captura de video)

La historia de la China, Nara e Icardi se instaló en los medios internacionales, pero según Soo, para entender ese fenómeno primero hay que recordar el triángulo anterior entre la empresaria, Maxi López y el propio jugador del Galatasaray. “Maxi es con quien Wanda estaba originalmente casada y tienen tres hijos juntos. Él decide acoger a este joven futbolista, su nuevo protegido que se une a la primera división, Icardi, que en ese momento tenía 19 años. Así que lo invita a su casa, hogar, yate, mesa de cena, a todos lados, y eventualmente le roba la esposa.”

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“Ella fue la villana original que se quedó con el chico y dejó a Maxi en la ruina, pero ahora llega la China, y ella es alguien que hace que Wanda parezca una amateur. Es como ver a un maestro de ajedrez siendo vencido por alguien que juega ajedrez en 4D. La gente dice: ‘Es como ver a un depredador darse cuenta, en tiempo real, de que ahora es la presa.’ Y la gente decía: ‘Esto está a punto de ponerse malditamente loco’”, comentó, impactada, la youtuber.

La influencer repasó las relaciones de la actriz que suscitaron polémicas con el correr de los años, siendo la última con Icardi (Instagram)

De esta manera, la historia personal y mediática de la China se resignifica en cada etapa y sigue generando repercusiones a nivel internacional. Lo que comenzó como una carrera artística prometedora se transformó en un fenómeno cultural y mediático que, con cada giro, suma nuevos capítulos y protagonistas. Mientras tanto, el interés global por la actriz argentina parece no tener techo y su nombre ya es parte de la cultura pop, tanto dentro como fuera del país.

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