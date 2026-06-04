Una araña azul fluorescente y más de 70 especies desconocidas: el nuevo hallazgo científico en Angola

Araña cangrejo coronada que brilla con luz azul bajo radiación ultravioleta, uno de los hallazgos más llamativos de la expedición científica en Lisima (The Wilderness Project)

Un territorio que parecía invisible en los mapas de la ciencia acaba de revelar su mayor secreto: una expedición internacional descubrió decenas de especies nuevas en la meseta de Lisima, Angola, una de las regiones menos exploradas del planeta.

Entre hallazgos que incluyen libélulas, saltamontes, mariposas, grillos y hasta una araña fluorescente, el trabajo científico ofrece una ventana inédita a uno de los últimos refugios silvestres de África.

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Mariposa cobre, una de las nuevas especies de lepidópteros identificadas en la meseta de Lisima (The Wilderness Project)

La meseta de Lisima se sitúa en el este de Angola, África, donde la selva, los humedales y los campos minados por décadas de guerra civil mantuvieron a salvo su diversidad biológica.

Grillo acorazado depredador, capaz de expulsar líquido como defensa, uno de los insectos inéditos hallados en el área (The Wilderness Project)

En febrero de este año, un equipo de 16 especialistas, coordinados por The Wilderness Project, recorrió durante la temporada de lluvias este territorio remoto y casi intacto.

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La oruga de cobre, descubierta junto con su mariposa adulta, representa una de las especies inéditas halladas por los científicos en la región (The Wilderness Project)

El resultado superó todas las expectativas. “El resultado del estudio fue una diversidad mayor de la que habíamos previsto”, declaró Rob Taylor, líder de la expedición, en diálogo con la BBC.

Ejemplar de serpiente arborícola verde, uno de los reptiles documentados en la meseta y que aporta nuevos registros para la fauna local (The Wilderness Project)

El relevamiento, denominado Atlas de la Vida de Cassai, registró ocho nuevas especies de libélulas, tres saltamontes inéditos y alrededor de 60 mariposas y polillas nunca antes vistas. Además, el equipo halló un grillo acorazado capaz de expulsar líquido como defensa, una oruga de cobre y su mariposa adulta, y una araña cangrejo coronada que brilla con luz azul bajo radiación ultravioleta. La característica más llamativa es que brilla con luz azul bajo iluminación ultravioleta, un fenómeno que los científicos aún no lograron explicar.

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Escarabajo gigante africano, una de las especies de coleópteros que enriquecen el catálogo de biodiversidad de la meseta (The Wilderness Project)

El valor de Lisima para la ciencia y para África

Lisima cumple un rol estratégico: es la fuente de agua de los ríos Congo, Okavango, Zambezi y Cuanza, que abastecen a millones de personas y mantienen algunos de los ecosistemas más importantes del continente. “La meseta arenosa de Lisima libera algunas de las aguas dulces más claras y confiables de África, lo que se refleja en las libélulas y caballitos del diablo de la región, con varias especies altamente especializadas que no se encuentran en ningún otro lugar”, explicó Klaas-Douwe B. Dijkstra, especialista en libélulas, en el comunicado de The Wilderness Project publicado este miércoles.

Una polilla de alas plumosas, entre las decenas de especies de lepidópteros nunca antes vistas por la ciencia en esta expedición (The Wilderness Project)

El catálogo de la expedición incluye más de 1.000 ejemplares de mariposas y polillas, con geómetras que mezclan especies de bosque del Congo, fynbos del Cabo y sabanas de miombo. Los investigadores estiman que hasta un 6% de estos lepidópteros son nuevos para la ciencia. El equipo también documentó 47 especies de saltamontes, grillos y katídidos, y 103 especies de libélulas y caballitos del diablo, 34 de ellas nunca antes registradas en Lisima.

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El aislamiento de la meseta de Lisima ayudó a conservar su riqueza natural, pero las amenazas han llegado. Taylor advirtió que la región está amenazada por la tala de árboles, la deforestación y la minería artesanal de diamantes, así como por la agricultura de roza y quema, que destruye los bosques naturales. Estas actividades provocan pérdida de hábitats, erosión y fragmentación de ecosistemas.

Ejemplar de serpiente arborícola verde, uno de los reptiles documentados en la meseta y que aporta nuevos registros para la fauna local (The Wilderness Project)

La expedición también enfrentó obstáculos logísticos. “Nuestro convoy quedó atascado en el barro durante todo un día. Tuvimos problemas con el motor de arranque, fallos en el alternador, pastillas de freno desgastadas y varios casos de malaria en el equipo”, relató Taylor. A pesar de las dificultades, el equipo aprovechó cada pausa para registrar especies en los dambos y bosques pantanosos.

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Saltamontes de aspecto y coloración inusuales, descubierto por el equipo internacional entre los insectos inéditos de Lisima (The Wilderness Project)

El objetivo: proteger antes de perder

La urgencia de documentar la biodiversidad de Lisima responde a una tendencia global preocupante. Se estima que un millón de especies de plantas y animales están al borde de la extinción, con solo 1,5 millones de las 8,7 millones de especies estimadas en el mundo actualmente identificadas. Desde 1500, más de 800 especies animales se extinguieron por la acción humana.

La libélula conocida como “butterfly flutterer” destaca por el patrón y el color de sus alas, una de las nuevas especies identificadas en la región (The Wilderness Project)

El líder de la expedición, Rob Taylor, insistió: “El objetivo no es simplemente documentar nuevas especies, sino garantizar que los hábitats de los que dependen permanezcan intactos”. Para los científicos, conocer la vida silvestre de Lisima es el primer paso para protegerla de la presión de la minería, la deforestación y las nuevas rutas que surgen tras el desminado. “Esta zona ya no es un punto en blanco”, resumió Taylor.

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Araña cangrejo de caparazón naranja con patrones similares a los de una mariquita, una de las especies nuevas que imita a insectos tóxicos para evitar depredadores (The Wilderness Project)

Angola, segundo productor de petróleo de África y rico en minerales, enfrenta el desafío de equilibrar desarrollo y conservación. La riqueza natural de la meseta de Lisima, ahora finalmente revelada, exige respuestas urgentes para evitar que su biodiversidad desaparezca antes de ser comprendida.