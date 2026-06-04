Las perlitas de la derrota de Francia ante Costa de Marfil: el gol de Doué ante los ojos de su hermano y el KO de Kessié al árbitro

*El gol de Guela Doué ante los ojos de su hermano

Guela Doué marcó un gol para Costa de Marfil en el triunfo 2-1 de visitante ante Francia en la previa del Mundial 2026, en un partido jugado en el Stade de la Beaujoire, y dejó dos episodios particulares.

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El mencionado tanto nació de una jugada colectiva de Costa de Marfil y terminó con una asistencia de Nicolas Pépé para Guela, que definió en un mano a mano frente al arquero Mike Maignan.

Tras la igualdad de Guela, las cámaras enfocaron a su hermano que representa a Francia, Désiré Doué, que siguió el encuentro desde el banco y esbozó una tímida sonrisa mientras su hermano mayor festejó frente a su selección.

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Los hermanos nacieron en Angers, Francia, pero eligieron selecciones distintas: Guela, que juega de defensor, optó por Costa de Marfil, mientras que Désiré, que se desempeña como delantero, se inclinó por Francia. Ambos provienen de una familia de origen marfileño. “Es como si fuéramos gemelos. Desde pequeños siempre hemos sido inseparables. Se nota enseguida que tenemos una gran complicidad. Hablamos de todo, nos lo contamos todo. Para mí es un apoyo enorme en el día a día”, contó Désiré en el programa Téléfoot en febrero de 2025.

*El golpe de Kessié al árbitro

En tanto que hubo otro hecho que llamó la atención. Fue un choque insólito que marcó el cierre del primer tiempo: el mediocampista marfileño Franck Kessié impactó con el hombro al árbitro Sebastian Gishamer en los minutos adicionados, cuando no advirtió su posición y el conjunto africano intentaba avanzar en ataque.

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La acción se produjo con Francia arriba 1-0 por un gol de Rayan Cherki. Kessié cedió la pelota a Konan y siguió su carrera hasta llevarse por delante al juez, como si fuera un rival.

El juego se detuvo de inmediato. Tras el golpe, Gishamer quedó visiblemente aturdido, quiso aplicar una tarjeta roja y se mostró con dolor por el impacto. Aunque ante la intervención del VAR Kessié solo recibió la tarjeta amarilla por su accionar.

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En este partido preparatorio para la Copa del Mundo Rayan Cherki abrió el marcador para Francia. Luego del empate de Doué, el triunfo del elenco marfileño se dio mediante Amad Diallo que anotó a falta de seis minutos del final. El propio Guela volvió a ser clave con un centro para que el delantero del Manchester United concretara la remontada.

Francia integra el Grupo I y se enfrentará contra Noruega, Senegal e Irak. Mientras que Costa de Marfil conforma el Grupo E y jugará ante Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.

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Les Bleus arrancarán el torneo ecuménico el martes 16 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey contra Senegal. La segunda jornada del equipo de Didier Deschamps será el lunes 22 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia ante Irak. Los galos cerrarán la fase de grupos el viernes 26 de junio en el Gillette Stadium de Boston frente a Noruega. El 8/6 jugará el último amistoso frente a Irlanda del Norte.

Mientras que Los Elefantes debutarán en la competición el domingo 14 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia ante Ecuador. Su segundo partido los llevará al BMO Field de Toronto el sábado 20 de junio, donde se medirán a Alemania. Para cerrar la fase de grupos, Costa de Marfil volverá a Filadelfia el jueves 25 de junio para enfrentarse a Curazao.

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