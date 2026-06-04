Deportes

Las perlitas de la derrota de Francia ante Costa de Marfil: el gol de Doué ante los ojos de su hermano y el KO de Kessié al árbitro

Guela Doué le convirtió a Francia, donde juega su hermano Desiré. Los africanos dieron la nota en Nantes y vencieron 2-1

Guardar
Google icon

*El gol de Guela Doué ante los ojos de su hermano

Guela Doué marcó un gol para Costa de Marfil en el triunfo 2-1 de visitante ante Francia en la previa del Mundial 2026, en un partido jugado en el Stade de la Beaujoire, y dejó dos episodios particulares.

PUBLICIDAD

El mencionado tanto nació de una jugada colectiva de Costa de Marfil y terminó con una asistencia de Nicolas Pépé para Guela, que definió en un mano a mano frente al arquero Mike Maignan.

Tras la igualdad de Guela, las cámaras enfocaron a su hermano que representa a Francia, Désiré Doué, que siguió el encuentro desde el banco y esbozó una tímida sonrisa mientras su hermano mayor festejó frente a su selección.

PUBLICIDAD

Los hermanos nacieron en Angers, Francia, pero eligieron selecciones distintas: Guela, que juega de defensor, optó por Costa de Marfil, mientras que Désiré, que se desempeña como delantero, se inclinó por Francia. Ambos provienen de una familia de origen marfileño. “Es como si fuéramos gemelos. Desde pequeños siempre hemos sido inseparables. Se nota enseguida que tenemos una gran complicidad. Hablamos de todo, nos lo contamos todo. Para mí es un apoyo enorme en el día a día”, contó Désiré en el programa Téléfoot en febrero de 2025.

*El golpe de Kessié al árbitro

En tanto que hubo otro hecho que llamó la atención. Fue un choque insólito que marcó el cierre del primer tiempo: el mediocampista marfileño Franck Kessié impactó con el hombro al árbitro Sebastian Gishamer en los minutos adicionados, cuando no advirtió su posición y el conjunto africano intentaba avanzar en ataque.

La acción se produjo con Francia arriba 1-0 por un gol de Rayan Cherki. Kessié cedió la pelota a Konan y siguió su carrera hasta llevarse por delante al juez, como si fuera un rival.

El juego se detuvo de inmediato. Tras el golpe, Gishamer quedó visiblemente aturdido, quiso aplicar una tarjeta roja y se mostró con dolor por el impacto. Aunque ante la intervención del VAR Kessié solo recibió la tarjeta amarilla por su accionar.

En este partido preparatorio para la Copa del Mundo Rayan Cherki abrió el marcador para Francia. Luego del empate de Doué, el triunfo del elenco marfileño se dio mediante Amad Diallo que anotó a falta de seis minutos del final. El propio Guela volvió a ser clave con un centro para que el delantero del Manchester United concretara la remontada.

Francia integra el Grupo I y se enfrentará contra Noruega, Senegal e Irak. Mientras que Costa de Marfil conforma el Grupo E y jugará ante Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.

Les Bleus arrancarán el torneo ecuménico el martes 16 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey contra Senegal. La segunda jornada del equipo de Didier Deschamps será el lunes 22 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia ante Irak. Los galos cerrarán la fase de grupos el viernes 26 de junio en el Gillette Stadium de Boston frente a Noruega. El 8/6 jugará el último amistoso frente a Irlanda del Norte.

Mientras que Los Elefantes debutarán en la competición el domingo 14 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia ante Ecuador. Su segundo partido los llevará al BMO Field de Toronto el sábado 20 de junio, donde se medirán a Alemania. Para cerrar la fase de grupos, Costa de Marfil volverá a Filadelfia el jueves 25 de junio para enfrentarse a Curazao.

Temas Relacionados

deportes-internacionalGuela DouéDesiré DouéFranck KessiéSelección de FranciaSelección de Costa de MarfilMundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La novedosa medida que la FIFA podrá en práctica en la previa de los partidos del Mundial

La entidad madre presentó un nuevo concepto de ceremonias para la cita ecuménica

La novedosa medida que la FIFA podrá en práctica en la previa de los partidos del Mundial

La decisión que tomó Brasil con Neymar tras la lesión que sufrió en la previa del Mundial

El atacante de 34 años se está recuperando de una dolencia muscular originada en un partido del Santos

La decisión que tomó Brasil con Neymar tras la lesión que sufrió en la previa del Mundial

Pablo Giralt: “Para relatar un Mundial me preparo como un atleta de élite”

En diálogo con Infobae al Regreso, Giralt reveló el detrás de escena de su oficio: meses de trabajo, cuidados específicos y hasta cábalas familiares para encarar la maratón de partidos y emociones de un Mundial

Pablo Giralt: “Para relatar un Mundial me preparo como un atleta de élite”

Los tres futbolistas de la selección argentina que apuntan a ser las “Ferraris” del Mundial 2026

Nico Paz, Valentín Barco y José López son tres variantes en las que el cuerpo técnico deposita muchas expectativas a pesar de que partan desde el banco

Los tres futbolistas de la selección argentina que apuntan a ser las “Ferraris” del Mundial 2026

Claudio Úbeda habló por primera vez de su salida de Boca: de los detalles de su charla con Delgado al gesto de Paredes que destacó

El entrenador defendió el proceso por los tramos de mejora y explicó que la última imagen marcó el balance, pese a que el equipo quedó bien posicionado en la tabla anual

Claudio Úbeda habló por primera vez de su salida de Boca: de los detalles de su charla con Delgado al gesto de Paredes que destacó

DEPORTES

La decisión que tomó Brasil con Neymar tras la lesión que sufrió en la previa del Mundial

La decisión que tomó Brasil con Neymar tras la lesión que sufrió en la previa del Mundial

Pablo Giralt: “Para relatar un Mundial me preparo como un atleta de élite”

Los tres futbolistas de la selección argentina que apuntan a ser las “Ferraris” del Mundial 2026

Claudio Úbeda habló por primera vez de su salida de Boca: de los detalles de su charla con Delgado al gesto de Paredes que destacó

El video de la Selección jugando al básquet antes del Mundial y los dos jugadores que hicieron furor: “¡Mirá esa técnica!“

TELESHOW

Así es la ambientación para recibir el Martín Fierro de Portales Web 2026: todos los detalles

Así es la ambientación para recibir el Martín Fierro de Portales Web 2026: todos los detalles

Ivana Figueiras fue denunciada por la actual pareja de su ex, Tomás Guarracino: “Mala madre, asco de persona”

Moria Casán contó por qué dudó en aceptar la biopic sobre su vida: “No se va a conocer ni la mitad de mi historia”

El descargo de Rodrigo Lussich contra Mariano Martínez tras su pelea en vivo: “Una psicopateada absoluta de un cínico”

Marta Fort recordó a Gustavo Martínez, su padrino, en el día de su cumpleaños: “Compartí tantas risas y tanto afecto”

INFOBAE AMÉRICA

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se estancan tras el rechazo de Hezbollah a la tregua

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se estancan tras el rechazo de Hezbollah a la tregua

Continúa la violencia en Líbano pese a la tregua con Israel: al menos ocho muertos en nuevos ataques

Congreso de Honduras aprueba amnistía vehicular por dos meses para eliminar multas, intereses y recargos

Imágenes satelitales detectan y luego pierden el rastro de una misteriosa estructura en el mar de China Meridional

Estados Unidos aumentará los envíos de ayuda a Bolivia ante la crisis provocada por las protestas y los bloqueos