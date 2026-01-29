La respuesta de Ángel Di María y Jorgelina Cardoso tras los silbidos de los hinchas de Racing: “La única verdad es la que vivís en la calle”

Di María y su pareja se pronunciaron sobre los silbidos en El Cilindro

Ángel Di María vivió una jornada especial en el buen triunfo de Rosario Central ante Racing en el Cilindro de Avellaneda. El Fideo anotó un golazo para abrir el marcador y fue clave para el segundo que sentenció el 2-1 final, pero también se llevó un sabor agridulce con la silbatina que recibió cuando fue reemplazado sobre el cierre del encuentro válido por la 2ª fecha del Torneo Apertura.

Lejos de quitarse del foco de atención, el campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 y su esposa, Jorgelina Cardoso, decidieron hacer distintos descargos en redes sociales sobre este suceso. "Te muestran los silbidos al salir de la cancha, pero nadie te muestra los aplausos de la gente de Racing en el calentamiento. Te hablan de la mala onda de Estudiantes, pero nadie sabe la cantidad de Pinchas que te dijeron ‘no somos todos iguales, te amamos crack’. Te hacen querer odiar a los de NOB (Newell’s) y no hay día de tu vida que no te cruces un leproso y te llene de halagos. Ese aplauso en el Coloso que nadie esperaba pasó y fue hermoso para Rosario. Te quieren hacer creer que Boca y River tampoco te quieren y muchísimos Bosteros y Millonarios te dicen cosas hermosas en la cara. Muchos medios solo quieren generar odio, la única verdad es la que vivís en la calle, la que nadie muestra, la que nadie ve, lo virtual no es lo real”, escribió Cardoso junto a la imagen de su esposo celebrando el gol.

Por su parte, el capitán del Canalla, de 37 años, se sumó a la discusión pública al responder en el mismo posteo y subrayar el contraste entre la vida cotidiana y la construcción mediática. El delantero de Rosario Central afirmó: “Lo virtual no es real. La realidad está en la calle. En Rosario, en Buenos Aires, en donde estemos, siempre recibimos cariño de la gente. Y es lo único que siempre nos importó. Te amo mucho. Gracias por estar ahí siempre. Por bancarme en todo momento. Que tiren. Que cada día somos más fuertes”.

Sin una referencia directa al tema, Fideo utilizó su propio perfil de Instagram seguido por más de 26 millones de personas para hacer replicar la imagen del festejo de su tanto y dejar un mensaje que abrió el espacio a las interpretaciones de una posible respuesta a los críticos: “De Rosario y de Central. La gloria no tiene precio. Vamos por más”.

Allí también se sumó Cardoso, con otra contestación para las críticas: “Tiren tierra que la flor sigue floreciendo, tiren piedras que el castillo sigue creciendo. SIEMPRE PERO SIEMPRE A TU LADO CAMPEÓN DE MI VIDA. Te amo fuerte”. “Yo te amo mucho más”, le devolvió el cariñoso gesto el futbolista. Jorgelina también aprovechó para responder puntualmente a algunos comentarios críticos en el posteo, para advertir que la estrella de Central "te hace goles de todos los colores, a la carta”.

* El golazo de Di María para abrir el marcador ante Racing

El foco mediático se encendió tras la victoria de Central como visitante sobre Racing Club por 2-1, resultado que marcó la segunda fecha del Torneo Apertura en la Zona B. El encuentro tuvo como protagonista al Fideo, quien anotó un gol y participó activamente en el segundo tanto de su equipo. Sin embargo, la polémica surgió recién en los minutos finales, cuando el entrenador Jorge Almirón decidió reemplazar al campeón del mundo a los 42 minutos del segundo tiempo por Luca Raffin. Durante ese momento, parte del público local despidió al futbolista con una serie de silbidos que fueron captados por la televisión.

Di María celebró su segunda anotación en este Torneo Apertura tras haber marcado de penal en la primera jornada para abrir el marcador en lo que terminó siendo una caída 2-1 ante Belgrano de Córdoba en el Gigante de Arroyito.

Desde que retornó al país, Angelito ya concretó 9 goles en 18 apariciones. Di María marcó de penal ante Godoy Cruz, Lanús, Sarmiento de Junín, Instituto de Córdoba y el mencionado ante el Pirata cordobés. Al mismo tiempo, señaló golazos contra Newell’s en el clásico, Boca Juniors, Gimnasia de La Plata y el de esta segunda jornada del Apertura ante la Academia de Avellaneda.

El partido en cuestión, disputado en el estadio Presidente Perón, abrió el marcador gracias a una jugada individual de Ángel Di María, quien eludió a un rival y ejecutó un remate con un efecto de tres dedos imposible para el arquero Facundo Cambeses. Minutos después, el propio Di María inició la jugada del segundo gol, que fue capitalizado por Alejo Véliz tras un centro de Jaminton Campaz.

Racing descontó con un cabezazo de Adrián Martínez luego de un centro de Santiago Solari, pero no logró revertir el resultado. La agenda de ambos equipos prevé que Rosario Central recibirá a River Plate en la próxima fecha, mientras que Racing Club visitará a Tigre.

La trayectoria de Di María en el club rosarino se divide en dos etapas. Su debut profesional se produjo en diciembre de 2005, cuando tenía 17 años, durante un empate frente a Independiente de Avellaneda. Antes de su partida a Europa a mediados de 2007, el extremo sumó 36 partidos —incluidos 4 por Copa Libertadores— y marcó 6 goles. Su despedida se dio en una derrota 1-3 ante Colón de Santa Fe en junio de 2007, tras la cual el Benfica de Portugal desembolsó más de 6 millones de euros para incorporarlo a sus filas, iniciando así una carrera internacional que se prolongó por casi 20 años.

Con este retorno a mediados del 2025, sus estadísticas crecieron hasta las 54 presencias y ya contabiliza 15 gritos con la camiseta de Central en total.