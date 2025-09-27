El golazo de Ángel Di María en la victoria de Rosario Central sobre Gimnasia: por qué le pidió disculpas al público del Lobo

Rosario Central goleó 3-0 a Gimnasia de La Plata por la 10ª fecha del Torneo Clausura, un resultado clave para dar el salto a lo más alto de la Tabla Anual de la Liga Profesional. El elenco de Ariel Holan tuvo el gol de Alejo Véliz en el inicio del juego, pero lo liquidó sobre el final con los aciertos de Enzo Giménez y Ángel Di María.

Sin embargo, la particularidad estuvo sobre el festejo del Fideo, quien a los 86 minutos coronó el partido con una excelente maniobra personal dentro del área que terminó con un remate cruzado para el 3-0. Rápidamente, alzó su palma mirando al público de Gimnasia que estaba bajo la lluvia en las tribunas del Estadio Juan Carmelo Zerillo.

Apenas finalizó el partido, el atacante de 37 años explicó ante TNT su accionar: “Antes que me hagas otra pregunta, quiero agradecer a la gente. La verdad que el cariño es impresionante. Después del gol, y todo, no tengo palabras de agradecimiento para la gente de Gimnasia y les deseo lo mejor”.

Ante la consulta vinculada a su pedidos de disculpas, reconoció: “Sí... Más que nada por la gente. Desde que llegamos al estadio, a La Plata, la gente fue impresionante conmigo. El cariño, ya en el hotel, acá cuando llegué al estadio, en el calentamiento, durante el partido. La verdad que no tengo palabras. Haber hecho el gol no merecía que lo festejo, ni festejar, ni nada. Pedí perdón por el gol”.

En relación al trámite del juego, Di María analizó: “Veníamos haciendo bien las cosas, manejando bien los partidos y nos estaba faltando el gol. Hoy se dio. Las cosas se dieron muy bien. Jugamos muy bien en el primer tiempo, en el segundo tratamos de aprovechar los espacios. Podíamos haber convertido un poco más. Creo que tuvimos ahí, yo más que nada un par que terminé errando el pase al final. Pero creo que es así, el fútbol argentino es difícil. Intentamos hacer lo mejor posible siempre y la victoria fue importante para nosotros”.

La primera parte disputada en el Bosque tuvo muchas aristas a resaltar porque el Canalla se puso adelante en el resultado a los dos minutos de juego en una acción que tuvo la intervención de Di María. Fideo encaró sobre el costado derecho y le entregó un pase en profundidad a Enzo Copetti para que mande un centro bajo empujado a la red por Alejo Véliz.

A esa jugada le siguió un trámite accidentado en el tiempo reglamentario porque el Lobo debió utilizar dos variantes obligadas por las salidas de Renzo Giampaoli y Facundo Di Biasi, mientras que Carlos Quintana no pudo continuar en la visita tras un choque de cabezas con Mateo Seoane.

Más allá de estos imponderables, Rosario Central fue superior en toda la etapa en La Plata con Ángel Di María siendo la manija de todos los avances del equipo dirigido por Ariel Holan, e incluso le sacaron el gol en la línea a los 21 minutos. Mientras tanto, el anfitrión recién tuvo su primer acercamiento al arco de Broun a los 45′ con un tímido cabezazo de Norberto Briasco.

Ya en el complemento, el gol anulado a Jeremías Merlo en Gimnasia por una infracción en ataque desmoronó al local, que no se pudo reponer de esta sanción arbitral. Pasó del posible empate a una goleada dolorosa. A los 83′, Enzo Giménez marcó el 2-0 tras una asistencia del Fideo. Y, a los 86′, Di María enganchó en el área y fusiló a Insfrán para el 3-0. Segundos después, anularon el 4-0 por un fuera de juego.

“Tuve más espacio. Creo que el gol en el primer tiempo nos ayudó a tener más espacio. Ellos estaban necesitados también. necesitaban sacar puntos y era obvio que iban a dejar espacios. Nosotros intentamos aprovechar. De a poco nos vamos encontrando mejor. De a poco vamos teniendo más espacio y conociéndonos más. El equipo no se resiente cuando cae uno u otro. Estoy contento. La única lástima fue la lesión de Carlos, es un guerrero para nosotros. le deseo una pronta recuperación”, reflejó Di María sobre el duelo en La Plata. “Vine para esto, para jugar, para disfrutar del fútbol argentino y la gente. Si puedo y me siento bien, quiero seguir adentro de la cancha”, agregó sobre su decisión de jugar todos los minutos del partido.

La trayectoria de Di María en el club rosarino se divide en dos etapas. Su debut profesional se produjo en diciembre de 2005, cuando tenía 17 años, durante un empate frente a Independiente de Avellaneda. Antes de su partida a Europa a mediados de 2007, el extremo sumó 36 partidos —incluidos 4 por Copa Libertadores— y marcó 6 goles. Su despedida se dio en una derrota 1-3 ante Colón de Santa Fe en junio de 2007, tras la cual el Benfica de Portugal desembolsó más de 6 millones de euros para incorporarlo a sus filas, iniciando así una carrera internacional que se prolongó por casi 20 años.

En su retorno al fútbol argentino, Di María ha disputado 10 encuentros y ha convertido 5 goles para ser el segundo máximo artillero del certamen detrás de Ronaldo Martínez, de Platense (7).

El primero llegó en el empate 1-1 ante Godoy Cruz, cuando abrió el marcador mediante un penal que generó debate en la primera fecha del Torneo Clausura. La segunda anotación también fue desde los doce pasos, en la victoria 1-0 sobre Lanús en la segunda jornada, en una jugada que volvió a tener cierta controversia. El Fideo cosechó luego dos goles cargados de emotividad: un tiro libre fenomenal para vencer a Newell’s en el clásico sobre la hora y una ejecución magistral para anotar un tanto olímpico en el empate 1-1 contra Boca.

En el global, acumula 46 apariciones con la camiseta de Rosario Central y ya suma 11 gritos en el Canalla.

El campeón del mundo se expresó con gratitud hacia el público del Lobo por el trato recibido pese a jugar para Rosario Central

<br>

FORMACIONES

TABLA DE POSICIONES