El gol de penal de Ángel Di María para el triunfo de Rosario Central y el gesto de los hinchas de Lanús que lo emocionó

Ángel Di María volvió a llenar su boca de gol este sábado en el segundo partido con Rosario Central en el Torneo Clausura: marcó de penal el tanto triunfal para vencer 1-0 a Lanús en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez que tuvo como particularidad la vuelta de los fanáticos visitantes con la presencia de la parcialidad rosarina en la tribuna visitante.

La jugada que derivó en la anotación de la victoria se inició a los 27 minutos del complemento en la mitad de la cancha con una recuperación del juvenil Giovanni Cantizano ante Marcelino Moreno y una conducción de costa a costa: el mediocampista de 18 años soltó profundo el pase para la irrupción de Gaspar Duarte. La salida deslizándose del arquero Nahuel Losada terminó con el atacante rosarino en el piso y el pitazo inmediato de Andrés Merlos para sancionar el penal.

La polémica por la decisión del juez, que desde el VAR convalidó Silvio Trucco, terminó con la expulsión del capitán granate Carlos Izquierdoz por roja directa tras un intercambio de palabras con la autoridad principal del juego. Poco le importó a Fideo toda la controversia en torno a la maniobra: tomó la pelota, hizo su caminata habitual y cruzó el remate para un Losada que se arrojó al otro lado.

* La repetición del penal que pitó Merlos

De este modo, el Fideo gritó su segundo tanto en su segunda presentación en el retorno al fútbol argentino. En el empate 1-1 ante Godoy Cruz, el ex Benfica de Portugal ya había mostrado su capacidad para abrir el marcador con un penal que tampoco estuvo exento de polémicas en esa jornada inaugural del Torneo Clausura.

Cuando el reloj indicaba 45 minutos del segundo tiempo, y todavía quedaban por delante los cinco que adicionó el árbitro, Di María dejó el campo de juego para ser reemplazado por Tomas O’Connor.

El dato sobresaliente es que anotó su sexto gol de penal, aunque cuatro de ellos fueron con la camiseta del Benfica antes de desembarcar en Rosario Central. El futbolista de 37 años marcó por esa vía durante el Mundial de Clubes en la derrota 1-4 ante Chelsea, pero también en la goleada 6-0 sobre Auckland (dos por la pena máxima) y en el empate 2-2 ante Boca Juniors.

* Las declaraciones de Di María tras el partido

“Sabíamos que iba a ser así, que iba a ser complicado. Ellos juegan muy bien, tienen jugadores con mucha calidad de la mitad para adelante. Sabíamos que íbamos a sufrir, pero tuvimos las posibilidades de convertir antes. Al final, tuvimos un poco más de espacio y tuvimos el penal que fue clarísimo. Estamos contentos por la victoria”, planteó el referente rosarino en la nota post partido.

En relación a su alto porcentaje de aciertos en penales, dijo: “Uno practica y entrena todos los días para que las cosas salgan bien. Me está tocando convertir, está bueno seguir de esa manera. Estoy contento por la gente porque al final esto es lo más importante, que la gente pueda disfrutar y estén los visitantes también”.

Con la emoción a flor de piel, el campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 se refirió al recibimiento positivo que tuvo por parte de público granate: “Agradecido, muy agradecido... Después del gol era normal que no haya más ovaciones, pero estoy más que agradecido a todos. De un lado y del otro. Cada vez que fui a tirar un córner, me ovacionaron y eso es algo muy lindo. Algo que durante muchos años estuve buscando: conseguir algo con la Selección para esto y se me terminó dando”.

Angelito tuvo su estreno como profesional con 17 años en diciembre del 2005 durante el empate ante Independiente de Avellaneda y, antes de marcharse a Europa a mediados del 2007, completó 36 presentaciones (4 por Copa Libertadores) y aportó seis goles en ese tramo. Su última aparición vestido de canalla se dio en la derrota 1-3 ante Colón de Santa Fe en junio del 2007: Benfica pagó más de 6 millones de euros para abrir las puertas de su camino profesional en el Viejo Continente que se extendió por casi dos décadas.

Con estos dos juegos en su nueva era con la casaca canalla, Di María ya acumula 38 partidos y ocho anotaciones entre sus dos etapas en Central.

El entrenador del elenco visitante, Ariel Holan, le preguntaron qué tenía para decir a aquellos que buscan “instalar” que a Central lo favorecen arbitralmente por tener a Di María: “No veo que eso se así. No lo veo que sea de esa forma“.

En esa línea, el DT planteó: “Sí veo que tiene un período de adaptación de un futbolista que juega a otro fútbol, a otro tipo de fútbol. Ese tipo de fútbol que él juega, es el fútbol gracias a Dios que tiene la Selección. Esa adaptación de jugar con tanto roce tiene un período después de tantos años de estar en el primer nivel del fútbol. Eso sí veo que se nota, y ese período de adaptación que él tiene hoy ya estuvo mucho mejor. Ya empieza a estar en la cocina del fútbol argentino que no es fácil. Nosotros lo criticamos demasiado, pero esto es todo muy parejo y no hay ligas tan parejas. Esa adaptación del fútbol argentino es más de lo deportivo que de otro tipo de situaciones que puedan beneficiarlo a él: cuando es foul, es foul. Y hay algunas que pensó que eran foul y no se cobran. No veo que haya esa animosidad y creo que tampoco Ángel con la trayectoria que tiene necesita que nadie lo beneficie. No veo que haya algo diferente”.

En relación a la falta del penal, Mauricio Pellegrino, DT de Lanús, planteó en conferencia de prensa: “Sin dudas que estamos golpeados porque fue un partido muy disputado. Los detalles en este tipo de encuentros inclinan la balanza. Imaginense un penal y un hombre menos. Eso, obviamente, nos pone en otra tesitura, a partir de ahí es otro partido. Obviamente estamos decepcionados con eso. Creo que las jugadas de penal tienen que ser más contundentes, sinceramente. Y, sinceramente, pido que la tecnología tiene que ayudar en ese tipo de acciones, sino para qué está la tecnología. No estoy en contra del penal, tiene que ser una jugada más contundente. Las jugadas de penal deben tener otra claridad porque definen un partido“.

La agenda de los dirigidos por Holan, que sólo disputarán el torneo local tras quedar afuera de la Copa Argentina, marca que recibirán a San Martín de San Juan el próximo sábado 26 de julio desde las 16.45 por la tercera fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

La acción de Losada que derivó en el penal (Fotobaires)