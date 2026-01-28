Partido de alto vuelo en Avellaneda: Racing recibirá al Rosario Central de Ángel Di María

Uno de los platos fuertes de esta segunda fecha del Torneo Apertura tendrá lugar en el Cilindro de Avellaneda, cuando Racing reciba a Rosario Central por la Zona B. Dos equipos que vienen de perder en su estreno sueñan con levantar cabeza para empezar a proyectar buenas campañas, acomodarse en su grupo y apuntar a pelear en los primeros puestos de la tabla anual. Desde las 19, arbitrará Fernando Echenique y televisará ESPN Premium.

La Academia, luego de su último trago amargo en la final del Clausura 2025 ante Estudiantes de La Plata, apostó a ganador con la renovación de Gustavo Costas y la incorporación de refuerzos como Matko Miljevic y Valentín Carboni. El primer paso fue en falso: derrota con Gimnasia en La Plata. Sin embargo, reina la expecatativa entre los fanáticos académicos por su presentación en casa.

El Canalla, que había comenzado de forma fulgurante gracias a un penal ejecutado por Ángel Di María que despertó polémica y debate debido a la infracción contra el propio Fideo dentro del área, no pudo sellar la victoria en Rosario y perdió con Belgrano de Córdoba sobre la hora con una remontada pirata que se gestó en los minutos 88 y 89. El campeón del mundo dirá presente y será capitán en el elenco de Jorge Almirón, quien rescató aspectos positivos del primer match pese a la caída.

El historial entre ambos clubes marca una supremacía racinguista: los de Avellaneda ganaron 64 partidos, los rosarinos 53 y empataron en los 42 restantes (será el duelo número 160 de la historia).

Probables formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Valentín Carboni, Adrián Martínez y Duvan Vergara. DT: Gustavo Costas

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Facundo Mallo, Alexis Soto, Agustín Sández; Franco Ibarra, Damián Pizarro; Ángel Di María, Alejo Veliz y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón

Estadio: Presidente Perón (Cilindro de Avellaneda)

Hora: 19.00

Árbitro: Fernando Echenique

Televisará: ESPN Premium

ALDOSIVI-BARRACAS CENTRAL

El Tiburón y el Guapo abren la acción del miércoles

La acción del miércoles por la segunda jornada del Torneo Apertura tendrá levantando el telón a Aldosivi y Barracas Central en Mar del Plata. El Tiburón, que viene de igualar sin goles en su presentación ante Defensa y Justicia, también en La Feliz, apunta a sumar de a tres por primera vez para empezar a engrosar su promedio e ilusionarse con no pelear por la permanencia como lo hizo hasta la última fecha el año pasado. El Guapo, que cayó como local ante River, necesita recuperarse en condición de visitante para levantar cabeza y ganar terreno.

Probables formaciones:

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Matías Morello, Joaquín Novillo, Fernando Román; Martín García, Roberto Bochi, Federico Gino, Esteban Rolón; Agustín Palavecino y Natanael Guzmán. DT: Guillermo Farré

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Ruben Dario Insua

Estadio: José María Minella

Hora: 17.00

Árbitro: Luis Lobo Medina

Televisará: TNT Sports