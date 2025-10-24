El penal a Ángel Di María que le dio el triunfo a Rosario Central ante Sarmiento de Junín y la clasificación a la Libertadores 2026

Rosario Central terminó sumando tres puntos importantes en el Estadio Eva Perón de Junín, en un partido correspondiente a la 7ª fecha del Torneo Clausura que había sido suspendido a fines de agosto luego del primer tiempo por las fuertes lluvias que azotaron a la ciudad aquel día. En este contexto, este viernes disputaron dos tiempos para recuperar los 45 minutos pendientes y el Canalla terminó celebrando el triunfo 1-0 sobre Sarmiento con un gol de Ángel Di María de penal.

Con el encuentro 0-0, el Fideo logró desnivelar cuando quedaban los últimos minutos de este segundo tiempo reducido. La acción se dio a los 16 minutos de ese complemento en una jugada verdaderamente particular: Renzo Orihuela recibió la pelota con tranquilidad en el sector derecho de la defensa y quiso darle el pase a su arquero Lucas Acosta ante la presión de Di María.

Sin embargo, su toque fue demasiado corto, el campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022 alcanzó a tomarla antes y, cuando quiso gambetear al portero, cayó dentro del área tras un cruce de Acosta. El árbitro Andrés Merlos no dudó y pitó inmediatamente el penal, decisión que fue respaldada desde el VAR por Gastón Monsón Brizuela.

El atacante de 37 años se hizo cargo de la pena máxima y la cambió por gol, sumando el sexto grito –tres de penal– en los 13 partidos que disputó con la camiseta del Canalla en este regreso. Fideo figura como segundo máximo anotador del Clausura detrás de Ronaldo Martínez de Platense (7) y con la misma cantidad de gritos que Rodrigo Castillo de Lanús y Jonathan Herrera de Deportivo Riestra.

El primer tanto de Di María en su vuelta a Central llegó en el empate 1-1 ante Godoy Cruz, cuando abrió el marcador también mediante un penal que generó debate en la primera fecha del certamen. La segunda anotación también fue desde los doce pasos, en la victoria 1-0 sobre Lanús en la segunda jornada. El Fideo cosechó luego dos goles cargados de emotividad: un tiro libre fenomenal para vencer a Newell’s en el clásico sobre la hora y una ejecución magistral para anotar un tanto olímpico en el empate 1-1 contra Boca. Su quinto grito se dio en el triunfo 3-0 sobre Gimnasia La Plata.

Con tres fechas del Torneo Clausura por delante –más allá de que luego se darán los playoffs–, Central se aseguró el boleto a la Copa Libertadores 2026 por la Tabla Anual: lidera con 62 unidades, 10 más que River Plate, y 11 por delante de Argentinos Juniors y Riestra.

“La vuelta (al país) también era un poco esto: tener la posibilidad de jugar la Libertadores, meterle con todo a este semestre. Esto es gracias a los chicos que en el semestre pasado hicieron 35 puntos y dejaron la vida por la camiseta. Tuvimos que seguir sumando de a poco, porque a todos les cuesta ganar”, planteó Di María tras el partido, exponiendo su alegría por lograr el primer objetivo de su regreso.

“Falta para la Copa, pero lo importante es que estamos adentro. El objetivo de hoy era ese. Lo importante era entrar a la Libertadores directo. Lo importante ahora es estar arriba, primeros en el grupo nuestro. Es muy difícil porque estamos todos muy pegados”, analizó.

El elenco que comanda Ariel Holan figura como líder de la Zona B con 27 unidades, al igual que Riestra, tras lograr siete victorias y seis empates en el certamen. Los ocho primeros de cada grupo avanzarán a la siguiente instancia para definir al campeón del Clausura, que clasificará a la Libertadores de manera directa. El cierre del torneo tendrá al Canalla visitando a Instituto de Córdoba, recibiendo a San Lorenzo y finalmente jugando contra Independiente en Avellaneda.

La trayectoria de Di María en el club rosarino se divide en dos etapas. Su debut profesional se produjo en diciembre de 2005, cuando tenía 17 años, durante un empate frente a Independiente de Avellaneda. Antes de su partida a Europa a mediados de 2007, el extremo sumó 36 partidos —incluidos 4 por Copa Libertadores— y marcó 6 goles. Su despedida se dio en una derrota 1-3 ante Colón de Santa Fe en junio de 2007, tras la cual el Benfica de Portugal desembolsó más de 6 millones de euros para incorporarlo a sus filas, iniciando así una carrera internacional que se prolongó por casi 20 años.

Contabilizando los números de este regreso, el Fideo acumula 49 apariciones con la camiseta de Rosario Central y ya suma 12 gritos en el club.

