El gol de penal de Ángel Di María que no alcanzó para el triunfo de Rosario Central en el debut en el Apertura

Fideo volvió a ser clave para el Canalla, que perdió como local en el final ante Belgrano de Córdoba

Ángel Di María volvió a ser determinante para Rosario Central y marcó el gol de la victoria de su equipo ante Belgrano de Córdoba, en el duelo válido por la primera fecha de la Zona A del Torneo Apertura y que se disputó en el estadio Gigante de Arroyito. Fideo convirtió el penal que le terminó dando los tres puntos al conjunto canalla.

Se jugaban los segundos finales del primer tiempo cuando se produjo la acción que cambió el rumbo del partido en Rosario. Luego de un centro largo del colombiano Jáminton Campaz, la pelota cruzó el área y encontró a Di María sobre el costado derecho. El campeón del mundo se cayó en el momento que el Juan Velázquez iba sobre su marca. El árbitro Yael Falcón Pérez sancionó tiro libre, pero tras el llamado del VAR cambió su decisión por el tiro penal, ya que la infracción se produjo dentro del área. Pese a los reclamos de los jugadores de Belgrano, el atacante de 37 años no falló desde los 12 pasos y sentenció a Thiago Cardozo con una definición sutil.

Di María siguió demostrando su talento y jerarquía durante el resto del partido, habilitando a sus compañeros, pero Central no pudo convertir el segundo tanto y lo terminó pagando muy caro. Belgrano reaccionó y en un minuto dio vuelta el marcador para ganarlo 2-1 gracias a los goles de Gonzalo Mallo (en contra) y el joven Lautaro Gutiérrez, de 19 años.

Angel Di María marcó el gol de penal para Rosario Central ante Belgrano (Fotobaires)

A pesar de la inesperada derrota, los números de Di María desde su regreso a Rosario Central son muy alentadores. Contabilizando los números de la vuelta al fútbol argentino, el Fideo acumula en total 53 apariciones con la camiseta de Rosario Central y ya suma 14 gritos en el club, 7 en el Clausura 2025 y uno este Apertura 2026. La particularidad es que 6 fueron de penal. Fideo fue clave en la obtención del título de Liga Profesional que la AFA le otorgó el año pasado al Canalla por haber sido el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual.

La trayectoria de Di María en el club rosarino se divide en dos etapas. Su debut profesional se produjo en diciembre de 2005, cuando tenía 17 años, durante un empate frente a Independiente de Avellaneda. Antes de su partida a Europa a mediados de 2007, el extremo sumó 36 partidos —incluidos 4 por Copa Libertadores— y marcó 6 goles. Su despedida se dio en una derrota 1-3 ante Colón de Santa Fe en junio de 2007, tras la cual el Benfica de Portugal desembolsó más de 6 millones de euros para incorporarlo a sus filas, iniciando así una carrera internacional que se prolongó por casi 20 años.

En la próxima fecha, Rosario Central visitará a Racing Club de Avellaneda el día miércoles 28 de enero, a las 19 en el Cilindro. Su rival también perdió en el debut tras caer 2-1 en La Plata ante Gimnasia.

