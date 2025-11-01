Deportes

El gol de penal de Di María en el triunfo ante Instituto que dejó a Rosario Central como líder absoluto en el fútbol argentino

Fideo fue la gran figura en el 3-1 del Canalla con un tanto y una asistencia. “Todos los penales que tuvimos fueron claros”, dijo

Guardar

Rosario Central venció 3-1 a Instituto en Córdoba y se aseguró, además del liderazgo en la Zona B del Torneo Clausura, competir por la Supercopa Internacional por ser el mejor de la Tabla Anual. La gran figura de la noche fue Ángel Di María, quien marcó un gol de penal y asistió al juvenil Ignacio Ovando para sentenciar el marcador.

Fideo viene siendo determinante desde su regreso al fútbol argentino y aportó un nuevo tanto al equipo de Ariel Holan. Durante el primer tiempo, el campeón del mundo tuvo una situación clara para anotar, pero su remate con pie izquierdo, luego de un espectacular amague, pasó apenas por encima del travesaño de Manuel Roffo.

La revancha de Angelito llegó a los 64 minutos de juego, con el partido igualado 1-1. Di María se metió en el área con una gambeta y fue derribado por Lucas Rodríguez, quien le pisó el botín provocándole la caída. El árbitro Nicolás Ramírez no dudó y sancionó la pena máxima que cambió por gol el ex jugador del Benfica, con una sutil definición.

Pero eso no fue todo, el experimentado extremo con pasado en Real Madrid, Manchester United, Juventus y PSG dio una asistencia un par de minutos después cuando acarició el balón desde la banda izquierda para la entrada de Ovando, quien a sus 18 años marcó su primer tanto con Central gracias a un cabezazo preciso.

*La asistencia de Di María para el gol del juvenil Ovando

Luego del partido, Di María expresó su felicidad por darle una nueva victoria a Rosario Central, que lidera la Zona A del Clausura con 30 puntos y la Tabla Anual con 65 (nadie puede alcanzarlo). "Para mí es un orgullo, pero a la vez es igual. Creo que acá no hay capitanes, no hay ni estrellas ni nada. Es un grupo que trabaja, que deja la vida por la camiseta. Este equipo dejó la vida el semestre pasado y este semestre tuvimos que salir por el mismo camino y hoy creo que logramos algo muy importante: sacar tres puntos a Riestra en el primer lugar, ser campeón de la tabla anual y creo que es más que merecido porque Central ya hace unos años viene haciendo las cosas muy bien”, dijo.

Además, se refirió a la infracción que le sancionaron: "Fue un penal clarísimo. En la tele se va a ver que fue clarísimo. Se instaló algo que realmente no es así con la ayuda (de los árbitros) y todo eso. Creo que no es de esa manera, pero bueno es algo que se instaló, que quedó ahí y ahora la gente lo toma de esa manera. Pero nosotros estamos tranquilos de que los partidos los estamos ganando dentro de la cancha".

*La palabra de Di María luego de la victoria de Central ante Instituto

La trayectoria de Di María en el club rosarino se divide en dos etapas. Su debut profesional se produjo en diciembre de 2005, cuando tenía 17 años, durante un empate frente a Independiente de Avellaneda. Antes de su partida a Europa a mediados de 2007, el extremo sumó 36 partidos —incluidos 4 por Copa Libertadores— y marcó 6 goles. Su despedida se dio en una derrota 1-3 ante Colón de Santa Fe en junio de 2007, tras la cual el Benfica de Portugal desembolsó más de 6 millones de euros para incorporarlo a sus filas, iniciando así una carrera internacional que se prolongó por casi 20 años.

Contabilizando los números de este regreso, el Fideo acumula 50 apariciones con la camiseta de Rosario Central y ya suma 13 gritos en el club, 7 en el Clausura, torneo en el que es el goleador junto al delantero de Platense Ronaldo Martínez.

Temas Relacionados

Ángel Di MaríaRosario CentralInstitutoTorneo Clausuradeportes-argentina

Últimas Noticias

Las elecciones de River Plate, en vivo: los socios eligen al nuevo presidente

A partir de las 10, el Millonario iniciará los comicios en las instalaciones del Monumental. La votación se extenderá hasta las 20

Las elecciones de River Plate,

Arranca el Mundial de Ajedrez en India con tres argentinos como representantes

Diego Flores, Ilan Schanider y Faustino Oro, junto a 206 jugadores, participarán de la XI Copa del Mundo en Goa (India), que repartirá 2 millones de dólares en premios. Nunca un ajedrecista argentino logró superar la 3ª rueda

Arranca el Mundial de Ajedrez

Xabi Alonso reveló cuál fue la postura que tomó el Real Madrid tras el enojo de Vinicius al ser reemplazado en el clásico

En la previa al duelo frente a Valencia por La Liga, el entrenador se refirió a la actitud del brasileño en pleno campo juego

Xabi Alonso reveló cuál fue

Quiénes son las 15 promesas a seguir en el Mundial Sub 17 de Qatar

Los jóvenes que se proyectan como potenciales estrellas del mundo del fútbol

Quiénes son las 15 promesas

Se realizan las Elecciones 2025 en River Plate: quiénes se postulan, cómo votar y todo lo que hay que saber

En las instalaciones del Estadio Más Monumental, la institución de Núñez lleva a cabo los comicios que definirán a la dirigencia que liderará al club durante los próximos cuatro años

Se realizan las Elecciones 2025
DEPORTES
Las elecciones de River Plate,

Las elecciones de River Plate, en vivo: los socios eligen al nuevo presidente

Arranca el Mundial de Ajedrez en India con tres argentinos como representantes

Xabi Alonso reveló cuál fue la postura que tomó el Real Madrid tras el enojo de Vinicius al ser reemplazado en el clásico

Quiénes son las 15 promesas a seguir en el Mundial Sub 17 de Qatar

Se realizan las Elecciones 2025 en River Plate: quiénes se postulan, cómo votar y todo lo que hay que saber

TELESHOW
Un error, una culpa y

Un error, una culpa y un perdón imposible: la insólita jornada de Darío Barassi en “Ahora Caigo”

Ricardo Arjona empezó su gira mundial en Guatemala: las canciones y el color de un concierto que esperó 20 años

El detrás de escena de los Premios Ídolo 2025: discursos fallidos, bromas y lágrimas

Moda, postres y emoción: así fue el exclusivo cumpleaños 75 de Marcela Tinayre junto a Mirtha Legrand

Se estrena El Portal, el filme póstumo de Selva Alemán y Héctor Bidonde

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz destacó que “Bolivia

Rodrigo Paz destacó que “Bolivia se abre al mundo” tras reunirse con Marco Rubio

La cumbre de la APEC concluyó con un llamado a expandir el comercio internacional tras la tregua entre Estados Unidos y China

Ucrania destruyó el oleoducto circular que rodea la región de Moscú: “Proporcionaba recursos al Ejército ruso”

Duras alertas sobre el narco en Uruguay: barrios tomados, fiscales con miedo y Justicia infiltrada

Estados Unidos reforzó la presión naval en el Caribe frente a las costas de Venezuela con el despliegue de un nuevo crucero lanzamisiles