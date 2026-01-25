Pese al gol en contra de Licha Martínez, Manchester United logró un triunfazo ante el Arsenal en Londres

En un vibrante enfrentamiento por la fecha 23 de la Premier League, Manchester United dio un golpe en el certamen liguero al imponerse en condición de visitante por 3-2 sobre el Arsenal. Además de asentarse en los primeros puestos, los Red Devils encendieron la lucha por el título. El argentino Lisandro Martínez se vio envuelto en una desafortunada jugada en la que convirtió un gol en contra después de que un remate rebotara en su pie.

El transcurso del primer tiempo tuvo al equipo de Mikel Arteta como el protagonista del encuentro. Los Gunners dominaron el desarrollo del juego y sometieron durante un lapso prolongado al United. De hecho, el arquero Senne Lammens se destacó con buenas intervenciones. En medio de este contexto, el Arsenal se adelantó en el marcador a los 26 minutos después de una jugada desafortunada para Licha Martínez.

Bukayo Saka lanzó un centro para la llegada de Martin Ødegaard, quien conectó la pelota con un disparo imperfecto. No obstante, este tomó una dirección al lugar en el que el defensor de la selección argentina estaba peleando la posición con Jurrien Timber. El remate rasante pegó en el pie de Lisandro Martínez y, ante la imposibilidad del arquero Lammens para reaccionar, terminó con gol en contra del marcador central.

*El gol en propia puerta de Licha Martínez para el 1-0 parcial del Arsenal

Cabe recordar que el argentino atravesó una convulsionada semana después de lo que fue la victoria del United por 2-0 sobre el City en el Clásico de Manchester, donde Licha fue una de las grandes figuras del encuentro. Martínez aprovechó la ocasión para responderles a los exjugadores del club, Paul Scholes y Nicky Butt, quienes lo criticaron por su nivel y su físico desde su arribo a la institución británica.

“Puede decir lo que quiera. Ya le dije anteriormente que si quiere decirme algo, puede venir a donde quiera, a mi casa, a donde sea. Me da igual”, expresó Licha Martínez al ser consultado por las declaraciones de Scholes en el podcast The Good, The Bad and The Football, previo al encuentro frente a Manchester City.

Algunas horas después, la propia leyenda de los Red Devils tomó cartas en el asunto y volvió a brindar su punto de vista, más allá de reconocer que “estuvo brillante”. “Intercambié mensajes por Instagram hace un tiempo con Lisandro. Estaba molesto con algo que dije y le mandé mi número de teléfono, pero no escuché nada más de él. No he cambiado mi opinión sobre él todavía… Todavía no estoy seguro de que se pueda ganar una liga con él en el equipo”.

“Cuando alguien se enoja tanto por algo en los medios o en un pódcast y sale y dice ‘ven a mi casa’... Joder, madura. Si te vas a emocionar tanto porque alguien diga algo sobre ti, no deberías estar en un gran club de fútbol porque eso te pasará durante el resto de tu carrera”, respondió, por su parte, Butt.

El momento en el que la pelota pegó en el pie de Licha Martínez e ingresó en el arco del United (REUTERS/Dylan Martinez)

Respecto al transcurso del partido, este cambió rápidamente después de un grave error en una salida desde el fondo del Arsenal. Martín Zubimendi intentó pasarle la pelota al arquero David Raya, pero se quedó corto y habilitó al camerunés Bryan Mbeumo. Con todo el espacio a su merced, el delantero del Manchester gambeteó al guardameta y definió con tranquilidad para estampar la igualdad.

Los dirigidos por Michael Carrick volvieron a marcar un punto de inflexión en el enfrentamiento en el inicio del complemento. Patrick Dorgu sacó un potente teledirigido desde la frontal del área que impactó en el travesaño e ingresó sobre el arco para poner en ventaja al United por 2-1. Mikel Arteta buscó la reacción de su equipo con varias modificaciones, aunque los Red Devils siguieron con su plan defensivo a la perfección.

En este contexto, la figura que enalteció fue la de Lisandro Martínez, quien se mantuvo con un desempeño imperial en la zaga central del cuadro visitante. Incluso, logró anular completamente a Gabriel Jesús, con quien tuvo una fuerte discusión, y este fue reemplazado a los 58 minutos del segundo tiempo.

Sin embargo, el Arsenal logró igualar el partido a los 83 minutos después de un convulsionado tiro de esquina. Tras un córner en el que quedaron una serie de rebotes dentro del área chica, Mikel Merino logró empujar la pelota para poner el 2-2. Pese a esto, el rumbo del choque se volvió a torcer: Matheus Cunha quedó solo en la frontal del área y, con un disparo preciso, marcó el 3-2 definitivo a favor del Manchester United.

Tras recuperarse de una importante lesión, Licha Martínez se asentó rápidamente como el pilar en la defensa del Manchester (Reuters/Peter Cziborra)

Este resultado supone un duro golpe en la Premier League y en las aspiraciones del Arsenal. Luego de las victorias del Manchester City y del Aston Villa —en el que el Dibu Martínez se destacó con varias atajadas y Emi Buendía convirtió un golazo—, quedaron a cuatro puntos de la cima del campeonato. Los Gunners lideran con 50 unidades, mientras que sus perseguidores están por debajo con 46.

Por su parte, los Red Devils escalaron a la cuarta ubicación con 38 puntos y están en puestos de clasificación directa a la Champions. Por debajo se encuentra el Chelsea con 37, que venció 3-1 al Crystal Palace con un gol de penal de Enzo Fernández.

La agenda para el Manchester United y Lisandro Martínez volverá a tener actividad el próximo fin de semana: recibirán en Old Trafford al Fulham el domingo a partir de las 11:00 (hora argentina). Del otro lado, Arsenal deberá afrontar la última jornada de la UEFA Champions League antes de su duelo de visitante contra el Leeds por la Premier (sábado 31 de enero a las 12:00). Con la clasificación a los octavos de final de manera directa luego de sumar 21 unidades, los Gunners recibirán el miércoles desde las 17:00 al Kairat Almaty de Kazajistán.

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE