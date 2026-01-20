Una leyenda del Manchester United defendió a Lisandro Martínez en medio de los cruces con otras glorias del club: “Él sabe ganar”

Rio Ferdinand defendió a Lisandro Martínez tras los comentarios de otras dos glorias del Manchester United contra el argentino (REUTERS/Phil Noble)

Luego de la polémica por las críticas de los ex jugadores del Manchester United Paul Scholes y Nicky Butt hacia Lisandro Martínez que derivaron en una desafiante respuesta del defensor argentino tras la victoria 2-0 ante el City en el derbi, otra gloria del conjunto inglés se metió en el debate y defendió al campeón del mundo.

El ex defensor Rio Ferdinand, referente de los Diablos Rojos en su etapa como futbolista, describió la situación con Licha Martínez como un conflicto que ha traspasado ciertos límites. “Esta semana creo que se han dicho cosas que probablemente han pasado la línea, volviéndose personales”, afirmó, en respuesta a los comentarios realizados por Scholes y Butt en un podcast. Previo al partido contra Manchester City, ambos se refirieron a la diferencia física entre Erling Haaland y Martínez (el noruego mide 1,96 metros y el argentino, 1,75 metros), sugiriendo, en tono jocoso, que el delantero podría “agarrarlo y meterlo en la red”.

En relación a los comentarios negativos de sus ex colegas como Scholes y Butt, Ferdinand describió a Martínez como un referente moderno del club que debe ser respetado: “He hablado con él varias veces, en línea y en persona, y es alguien que solo quiere hacerlo bien, ganar y recuperar los estándares de Manchester United. Tiene derecho, si algo lo irrita, a manifestarlo. Y lo hizo. Pero el sentido de sus palabras necesita un contexto: no propone una pelea, solo solicita tener una charla directa si alguien tiene un problema. Estamos hablando de un campeón del mundo; él sabe cómo ganar. Hablé con él después del partido y fue rápido y claro: ahora tenemos un nivel y necesitamos impulso”.

Rio Ferdinand, ex jugador del Manchester United, defendió a Lisandro Martínez tras las críticas de dos glorias del club (REUTERS/Denis Balibouse)

La última frase viene a colación de las expresiones de Licha hacia Scholes, quien ya lo había cuestionado anteriormente. “Honestamente, puede decir lo que quiera. Ya le dije, si quiere decirme algo, puede venir donde quiera. A mi casa, donde sea. No me importa”. El argentino también objetó la falta de sinceridad de quienes le critican solo en público: “Respeto cuando quieren ayudar al club porque cualquiera puede hablar en la televisión. Pero cuando los ves cara a cara aquí, nadie te dice nada en la cara”.

Las palabras de Martínez desencadenaron una serie de respuestas. El Colorado Scholes recurrió a las redes sociales el domingo para suavizar el tono con un mensaje: “Alguien ha tenido un buen partido, me alegré mucho por ti… té, sin azúcar por favor”. Un día después, Butt ofreció una apreciación más conciliadora en el programa The Good, The Bad and The Football: “Fue brillante ese día. Hay que reconocérselo”. Aun así, el ex mediocampista bajó el tono de la discusión y defendió el trasfondo humorístico de los comentarios originales: “Para mí, hablamos como si fuéramos chicos conversando entre sí. Es evidente que es en broma. Si alguien se molesta tanto por algo que se dice en los medios o en un podcast, debería madurar. Si te vas a poner tan emocional por lo que dicen de ti, no deberías estar en un club de fútbol, porque eso lo va a vivir toda su carrera en Manchester United. No hay ningún tema personal”.

Lisandro Martínez es una pieza clave en la defensa del Manchester United (Reuters/Craig Brough)

En su podcast, Rio Ferdinand Presents, el ex defensor que brilló en el United y la selección de Inglaterra, dejó en claro su pensamiento sobre el tema: “Siempre me he enorgullecido de nunca ser personal. Puedo analizar rendimientos, estados de forma, la manera en que juegan, pero como individuo y ex jugador del club, nunca he querido cruzar esa barrera y espero no haberlo hecho”. Además, recordó un episodio previo donde pidió disculpas públicas a Phil Jones tras emitir comentarios sin la información completa sobre sus lesiones: “Siempre he dicho que puedo venir y hablar contigo, no hay problema”.

Por último, Lisandro Martínez le restó importancia al incidente después del triunfo en el derbi ante el City y de haber realizado un gran trabajo para frenar a Erling Haaland. “No me importa lo que digan. La gente siempre dice lo que quiere, es algo que no puedo controlar. Lo único que puedo hacer es mostrarlo en la cancha y creo que hoy lo mostré”, declaró. Sobre si ese cruce de palabras lo motivó, respondió: “No, nada. Eso no me aporta nada. Mi motivación es mi familia, nada más”.

En el plano deportivo, el Manchester United que conduce Michael Carrick tendrá por delante un duelo clave en la Premier League ante el líder Arsenal el próximo domingo 25 de enero. Los rojos se encuentran quintos en la tabla de posiciones, con 35 puntos, en zona de clasificación a Europa League y necesitan sumar para entrar a puestos de Champions.