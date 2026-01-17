Lisandro Martínez reveló su fórmula para anular a Haaland en la victoria del Manchester United ante el City

Manchester United sorprendió en Old Trafford al imponerse por 2-0 ante el Manchester City en el clásico correspondiente a la fecha 22 de la Premier League, resultado que deja a los dirigidos por Michael Carrick en la quinta posición y compromete la trayectoria del plantel de Pep Guardiola en su lucha por alcanzar al líder Arsenal. El argentino Lisandro Martínez, titular los 90 minutos, fue pieza clave en la solidez defensiva del United, destacándose entre las figuras del encuentro al anular las opciones del siempre peligroso Erling Haaland.

Tras el encuentro, el defensor celebró la victoria de los Diablos Rojos y explicó cuál fue su fórmula para contrarrestar la potencia ofensiva del noruego. “Estando concentrado todo el partido. Creo que si le dejás uno o dos segundos a Haaland, él va a anotar. Tenés que estar muy concentrado en el partido, no ponerte cómodo atrás, como si nada pasara, porque ahí es cuando hace el click y anota. Es así. Por eso Haaland anota 30, 40 goles cada temporada. Por eso tenemos que estar siempre enfocados”, indicó Licha en declaraciones recogidas por ESPN.

En los tramos finales del partido, el desarrollo evidenció una diferencia tajante en la definición: el United generó 11 remates al arco, superando los siete intentos del City, pese a que los visitantes controlaron el 67% de la posesión frente al 33% de los locales. El equipo rojo fue más efectivo y supo transformar sus oportunidades en goles, mientras que la precisión del ex arquero del Milan y PSG, Gianluigi Donnarumma, brilló durante los primeros 45 minutos.

Lisandro Martínez anuló las opciones de Haaland (REUTERS/Phil Noble)

El marcador se abrió recién a los 65 minutos, cuando un tiro de esquina mal ejecutado por los Ciudadanos provocó un contraataque letal. Bruno Fernandes lideró la jugada y habilitó a Bryan Mbeumo, quien definió de manera cruzada desde el borde del área chica, ante la mirada incrédula de la defensa visitante. El segundo tanto llegó diez minutos más tarde, a los 75 minutos, con una intervención de Patrick Dorgu que consolidó la supremacía local en el clásico más esperado de Manchester.

“Increíble. Estar acá con nuestra gente, con nuestros hinchas... Nosotros sabemos lo que sufrimos durante la temporada, pero la única manera es poner la cara y mostrar quiénes somos. Creo que hoy fue el mejor momento para hacerlo, y creo que el equipo, no solo los que jugaron, sino también los del banco, el staff, todos fueron parte de esto”, sostuvo el zaguero argentino.

El contexto previo no favorecía al Manchester United, equipo que atravesaba una crisis deportiva tras la salida anticipada de Ruben Amorim y una breve gestión interina de Darren Fletcher. Michael Carrick debutó en el banco de suplentes precisamente en este clásico, logrando un triunfo significativo en su primer partido como director técnico principal.

“Una cosa importante que Michael Carrick nos dijo fue: ‘Usen la energía de la gente’ y hoy creo que lo hicimos y cuando estamos juntos de esta manera es imposible perder en casa”, reveló Licha Martínez.

El siguiente desafío del conjunto dirigido por Carrick será como visitante frente al líder Arsenal, el 25 de enero a las 13:30 en el Emirates Stadium. El City, por su parte, recibirá al Wolverhampton el 24 de enero a las 12:00 en el Etihad Stadium.

Con este resultado, el City permanece en la segunda posición de la tabla, a la sombra del Arsenal. El empate del Liverpool mantiene a los de Carrick en el quinto lugar, pero fortalece su posición de cara al cierre de temporada,

