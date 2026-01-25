Enzo Fernández brilló en el triunfo del Chelsea ante Crystal Palace: su gol y el hit especial que le dedicaron los hinchas

Enzo Fernández volvió a marcar y fue clave en la victoria del Chelsea por 3-1 ante el Crystal Palace en el estadio Selhurst Park, que reafirmó la mejora bajo el mando de Liam Rosenior. Con este resultado, el club londinense alcanzó los 37 puntos en la clasificación de la Premier League y se ubicó en la cuarta posición, superando al Liverpool.

Sin embargo, el Chelsea enfrentó dificultades en los primeros 30 minutos y necesitó que Estevao Willian rompiera la paridad. El brasileño capitalizó un error en la salida del rival y definió con calidad para establecer el primer gol a los 34 minutos. La ventaja aumentó al iniciarse el complemento, cuando Joao Pedro culminó una rápida combinación junto a Trevoh Chalobah y Estevao para anotar el segundo tanto a los 50 minutos.

Menos de 15 minutos después, el equipo visitante amplió la diferencia mediante un penal sancionado tras una revisión del VAR, que detectó una mano de Jaydee Canvot en el área. Enzo Fernández se encargó de la ejecución y, con un remate preciso, selló el 3-0, confirmando el momento de solidez del equipo. Con este tanto, el argentino celebró junto a la afición visitante, que le respondió con una canción en su honor. “Oh, Enzo Fernández, Oh, Enzo Fernández, Oh, Enzo Fernández”, se escuchó desde el sector destinado a los hinchas del Chelsea. El volante de 25 años viene siendo figura en los últimos encuentros, es un claro referente del equipo y los fanáticos se lo hicieron sentir.

El mediocampista de la selección argentina llegó a 25 goles y 27 asistencias en 148 encuentros con el elenco londinense. El ex jugador de River Plate sigue con un gran nivel de cara al próximo Mundial que se jugará este año en Canadá, México y los Estados Unidos.

Enzo Fernández celebra su gol (REUTERS/Hannah Mckay EDITORIAL USE ONLY)

En la fase final del encuentro, el Palace logró descontar por medio de Chris Richards tras un remate luego de un tiro de esquina, aunque el intento de remontada no prosperó. La expulsión de Adam Wharton, quien vio dos tarjetas amarillas en un intervalo de cinco minutos, condicionó las opciones del conjunto local, que extendió a 11 la racha de partidos sin ganar en todas las competiciones. El impulso no fue suficiente para inquietar el dominio visitante y el Chelsea completó su tercer triunfo consecutivo en la Premier League, consolidando la reacción positiva impulsada por Rosenior.

Este triunfo representa la cuarta victoria en cinco partidos para el Chelsea, desde la llegada del entrenador Rosenior de 41 años, y afianza las aspiraciones del equipo tanto en la liga inglesa como en la lucha por los octavos de final de la Champions League.

Luego de 23 fechas, el equipo azul se ubica cuarto en la Premier League con 37 puntos y a 16 del líder, el Arsenal. En la próxima jornada recibirá al West Ham United, el sábado venidero desde las 14:30, hora de Argentina.

Mientras que por la Champions League, este miércoles el Chelsea visitará al Napoli y buscará un triunfo que selle su clasificación a los octavos de final. El duelo será a partir de las 17:00 y el conjunto italiano tiene la chance de meterse en los 16avos de final del certamen.