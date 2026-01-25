El show de atajadas del Dibu Martínez y el golazo de Buendía en la victoria clave del Aston Villa ante Newcastle

El duelo entre el Aston Villa y Newcastle por la fecha 23 de la Premier League resultó ser una gran jornada para los argentinos, en especial para Emiliano Buendía y el Dibu Martínez, quienes protagonizaron dos jugadas clave para ahogarles el grito de gol e irse con una ventaja mínima durante los primeros 45 minutos y que posteriormente ampliaron para sentenciar el 2-0 final.

La primera jugada de peligro se produjo en los primeros 30 segundos de partido. En un ataque por la banda derecha, Joelinton asistió a Sandro Tonali, quien tomó el balón cerca del área grande, pasó entre dos, eludió a un tercero y cuando remató se encontró con la pierna de Emiliano Martínez. El arquero campeón del mundo había elegido el palo contrario al remate pero, producto de su gran estirada, pudo desviar la pelota con la parte inferior del cuerpo, evitando un gol que podría haber sido uno de los mejores de la fecha.

*El golazo de Emiliano Buendía para Aston Villa

El encuentro continuó sin grandes sobresaltos hasta que a los 18 minutos se gestó la jugada que abrió el marcador. Emiliano Buendía recibió el balón tras un pase de Morgan Rogers y disparó un potente tiro desde afuera del área que se metió por la parte derecha del arco defendido por el experimentado Nick Pope. Pese a su estirada, el arquero británico de 33 años no pudo hacer nada para despejar el remate.

Como si fuera poco, a falta de cuatro minutos para el final de la primera mitad, las Urracas tuvieron una nueva oportunidad de convertir, en este caso de igualar el marcador, que fue nuevamente evitada por el arquero argentino con una espectacular tapada. En esta ocasión, la acción se produjo por la banda izquierda tras un centro de Gordon que cayó en la cabeza de Lewis Miley. La pelota se elevó y se dirigía cerca del ángulo izquierdo, pero en un acto de puro reflejos, Dibu saltó y despejó el remate con una mano salvadora.

*La espectacular atajada de Dibu Martínez

Finalmente, a los 88 minutos, Ollie Watkins sentenció el marcador con un cabezazo mientras ingresaba al área chica, prácticamente sin marca. El experimentado delantero inglés revalidó su condición de goleador para el Villa.

Con el triunfo, los Villanos se ubican en la tercera posición de la Premier League con 46 puntos, la misma cantidad que el Manchester City, que se ubica segundo, y a cuatro del líder, el Arsenal de Mikel Arteta, que jugará ante Manchester United. Los dirigidos por Unai Emery estan transitando por una gran campaña tras cosechar 14 victorias y solo cinco derrotas. Por su parte, el Newcastle se encuentra noveno con 33 unidades.

La próxima presentación del Aston Villa será ante el Salzburgo por la Europa League, competencia en la que se encuentran segundos por detrás del Lyon con idéntico puntaje, asegurándose la clasificación directa a la ronda de eliminación sin pasar por los Playoffs.

*El resumen del triunfo de Aston Villa frente a Newcastle

TABLA DE POSICIONES DE LA PREMIER LEAGUE