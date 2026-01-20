Paul Scholes recogió el guante y le contestó con dureza a Lisandro Martínez: la otra gloria del United que también criticó al argentino

La polémica entre Lisandro Martínez y las ex leyendas del Manchester United, Paul Scholes y Nicky Butt, sumó un nuevo capítulo tras el triunfo del club ante el Manchester City. Lejos de tranquilizarse tras el resultado en Old Trafford, el cruce de declaraciones demuestra la tensión persistente alrededor del defensor argentino, quien fue figura central en la victoria por 2-0. Este episodio pone de manifiesto la presión y la dinámica interna de uno de los equipos más emblemáticos de Inglaterra.

En el tramo más reciente del conflicto, Scholes y Butt abordaron nuevamente el tema en el pódcast El Bueno, el Malo y el Fútbol, emitiendo comentarios tanto elogiosos como irónicos sobre la actuación de Martínez en el clásico. Butt explicó que Martínez “estuvo brillante antes que todo. Se enfrentó hombre a hombre contra el mejor centrodelantero del mundo. Él y Harry (Maguire), para ser justos. Decimos brillante, bien hecho, lo han hecho bien, pero es lo que se espera de un jugador de Manchester United en un derbi”.

A pesar de los reconocimientos, Butt y Scholes no dejaron pasar la oportunidad de subrayar el contexto de sus opiniones previas, matizando que sus críticas se emitieron en un ambiente distendido: “Somos un pódcast, hablamos como tres muchachos en un pub... Fue un comentario irónico. Es obvio que Haaland no lo iba a recoger y correr con él. Es lenguaje figurado”, sostuvo Butt. Además, añadió que el futbolista argentino debería “madurar” ante este tipo de comentarios públicos, enfatizando que “cuando alguien se enoja tanto por algo en los medios o en un pódcast y sale y dice ‘ven a mi casa’... Joder, madura. Si te vas a emocionar tanto porque alguien diga algo sobre ti, no deberías estar en un gran club de fútbol porque eso te pasará durante el resto de tu carrera”.

Lisandro Martínez le contestó a Paul Scholes tras sus críticas previas al partido ante el Manchester City

En el pódcast, Scholes aportó detalles sobre el trasfondo personal del entredicho. “Intercambié mensajes por Instagram hace un tiempo con Lisandro. Estaba molesto con algo que dije y le mandé mi número de teléfono, pero no escuché nada más de él”, reconoció. El ex mediocampista reiteró que, a pesar del gran desempeño de Martínez, sus dudas sobre el zaguero persisten: “No he cambiado mi opinión sobre él todavía… Todavía no estoy seguro de que se pueda ganar una liga con él en el equipo”. A esta postura, Scholes agregó con ironía que las críticas “inspiran”, considerando que los señalamientos desde la prensa y el ambiente futbolístico pueden servir para potenciar el rendimiento de un jugador. “Las críticas inspiran, creo que debemos atribuirnos parte del mérito por la actuación de Martínez el sábado. Ha tenido un partido brillante, pero cuando empiezas a hablar y a gritar, este juego tiende a venir y morderte el trasero”, advirtió.

El origen de la disputa se remonta a la previa al clásico, cuando Scholes y Butt, en tono irónico, compararon la capacidad física de Martínez con la del delantero noruego Erling Haaland, insinuando que sería superado claramente. Butt señaló que el duelo sería “como un padre corriendo a un niño”, mientras Scholes sugirió que Haaland “lanzaría al defensor de 1,75 metros a la red”. Tras la victoria y el sólido desempeño de Martínez, el argentino respondió públicamente: “Puede decir lo que quiera. Ya le dije anteriormente que si quiere decirme algo, puede venir a donde quiera, a mi casa, a donde sea”.

La respuesta de Paul Scholes a Lisandro Martínez (Instagram)

La historia no quedó allí, ya que este domingo, Paul Scholes reaccionó a las declaraciones de Licha Martínez con una irónica respuesta en Instagram. Junto a la placa con las frases del argentino, el ex futbolista inglés escribió: “Alguien ha tenido un gran partido. Estoy realmente feliz por ti. El té, sin azúcar, por favor”.

Las reacciones no se limitaron al entorno mediático. Scholes detalló que nunca recibió un mensaje directo del argentino pese a ofrecerle su número, asegurando que “cuando nos criticaron, usamos eso como combustible”. También relató que, en su etapa como jugador, él y Butt soportaron desafíos mediáticos similares y que las experiencias de recibir críticas públicas son parte inherente de vestir la camiseta de un club como el United. Butt recordó: “¿Te imaginas tener 18 años y escuchar las cosas que decía Alan Hansen de nosotros? No quería salir de casa por varias semanas, pero cuando te haces hombre y vas con la gente, te motiva”.

De fondo, los ex jugadores insistieron en que su disputa con Martínez carece de un componente personal. Butt aseguró: “No lo odio, fue una opinión. Fue una charla irónica sobre el físico”. Además, el ex mediocampista, ahora con 50 años, descartó la posibilidad de tomar la invitación de Martínez para reunirse en persona, considerando tal acción como “ridícula”.

El próximo partido ante el Arsenal ya se dibuja en el horizonte como una nueva oportunidad para que Martínez ratifique la solidez exhibida ante el City, mientras la controversia continúa activa.