La desafiante respuesta de Lisandro Martínez a una gloria del Manchester United que lo criticó: “Puede venir a mi casa”

El defensor argentino, de gran partido en el clásico ante el City, le contestó al histórico Paul Scholes

Lisandro Martínez fue una de las figuras del Manchester United, que venció en Old Trafford 2-0 al City en el derbi de la ciudad por la Premier League. El defensor argentino anuló a Erling Haaland y, tras el partido, le contestó a una gloria del club que lo había criticado antes del encuentro.

El entrerriano, campeón del mundo con la selección argentina, fue protagonista indiscutido del triunfo del Manchester United, pero recibió cuestionamientos por parte de Paul Scholes y Nicky Butt, dos ex jugadores del club y los retó públicamente a expresar sus opiniones cara a cara.

Puede decir lo que quiera. Ya le dije anteriormente que si quiere decirme algo, puede venir a donde quiera, a mi casa, a donde sea. Me da igual”, expresó Licha Martínez al ser consultado por las declaraciones de Scholes en el podcast The Good, The Bad and The Football, previo al encuentro frente a Manchester City.

En los días previos al derbi, el Colorado Scholes comentó en el programa que consideraba necesaria la presencia de defensores como Matthijs De Ligt y Harry Maguire para enfrentar al goleador noruego, y deslizó: "Puedo imaginarme a Haaland anotando y lanzando al defensor de 1,75 m a la red“, haciendo referencia a la estatura de Lisandro Martínez. Butt, por su parte, ironizó con otra exagerada comparación: ”Será como cuando ves a un padre después de la escuela corriendo por la calle con un niño pequeño“.

Frente a estas afirmaciones, Lisandro Martínez subrayó tras el partido que no le afectan y que mantiene el foco en su desempeño personal y el del equipo: “Así que, a mí me da igual lo que digan. Solo me concentro en mi rendimiento, en el del equipo y lo doy todo por este club hasta el último día”. El defensor de 28 años aclaró también que estos comentarios no representan una especie de revancha adicional de cara a los encuentros: “No me aporta nada. Mi motivación es mi familia. Nada más“.

La historia no quedó allí, ya que este domingo, Paul Scholes reaccionó a las declaraciones de Licha Martínez con una irónica respuesta en Instagram. Junto a la placa con las frases del argentino, el ex futbolista inglés escribió: “Alguien ha tenido un gran partido. Estoy realmente feliz por ti. El té, sin azúcar, por favor”.

No es la primera vez que ocurre un cruce de este estilo entre el jugador argentino y uno de los históricos del Manchester United, que ganó 25 títulos en los Diablos Rojos y es el tercero con más partidos en el club. En noviembre de 2025, Scholes había opinado tras la lesión de Martínez: “Incluso cuando está en forma, no es lo suficientemente bueno para ganar la Premier League”.

El contexto de este triunfo es particular para Manchester United, ya que representó el debut de Michael Carrick como entrenador principal tras el despido de Ruben Amorim, quien dejó el cargo a comienzos de mes. Desde la llegada de Carrick y de su cuerpo técnico, en el que se destaca Steve Holland como ex asistente del seleccionador inglés, se percibe un ambiente transformado puertas adentro.

Martínez valoró el impacto de la figura de Carrick, resaltando la influencia de la experiencia del técnico con los colores del club: “Tiene una mentalidad diferente, es una persona diferente. Él sabe lo que realmente significa este club”, expresó en declaraciones que publicó The Athletic. Según el defensor, la presencia del nuevo cuerpo técnico aportó tranquilidad y confianza al plantel: "Estaba tranquilo. Sonreía. Tenía mucha confianza. Y eso ayuda mucho“.

