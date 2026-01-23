Inter Miami de Lionel Messi fichó a su tercer arquero en este mercado de pases

Luis Barraza es el refuerzo reciente del Inter de Miami

Inter Miami confirmó la llegada de Luis Barraza, quien se sumó a los refuerzos del equipo en la temporada 2026. El club anunció el fichaje del arquero como agente libre y aseguró su permanencia hasta junio de 2027, además de la posibilidad de extender el vínculo por un año adicional.

La llegada de Luis Barraza refuerza el arco del conjunto estadounidense con la garantía de un perfil probado en la MLS. El arquero de 29 años aportará al equipo la experiencia que sumó en su última etapa con D.C. United, donde participó en 24 partidos a lo largo de 2025 y logró cuatro vallas en cero. El historial de Barraza incluye pasos relevantes por la USL Championship y la MLS NEXT Pro, además de sumar a su trayectoria la MLS Cup conquistada en 2021 y la Campeones Cup que obtuvo en 2022.

Barraza firmó contrato hasta junio de 2027 con la posibilidad de extender el vínculo por un año más (Mark Smith-Imagn Images)

La formación del futbolista nacido en Nuevo México, se remonta a su paso por la academia de Real Salt Lake y las cuatro temporadas que disputó en la Universidad de Marquette con los Golden Eagles. Su última etapa universitaria, en 2018, estuvo marcada por su inclusión en el Big East Men’s Soccer Championship All-Tournament Team y por recibir el reconocimiento como Big East Goalkeeper of the Year. Ese mismo año, New York City FC incorporó a Barraza en la primera ronda del MLS SuperDraft con la duodécima selección.

Dayne St. Clair también llegó al club estadounidense para esta temporada Matt Blewett-Imagn Images

Barraza es el tercer arquero que fichan las Garzas en este mercado de pases. Dayne St. Clair se incorporó como agente libre tras ganar el premio al Portero del Año de la MLS 2025 con el Minnesota United FC, y Rocco Ríos Novo cerró su traspaso definitivo procedente del club argentino Lanús, tras estar cedido la temporada pasada.

Rocco Ríos Novo fichó de forma permanente con el Inter de Miami, proveniente de Lanús (Vincent Carchietta-Imagn Images)

Luego de firmar su primer contrato profesional con NYCFC, el club neoyorquino cedió a Barraza al Oakland Roots, en la USL Championship, para sumar minutos y rodaje. Su regreso a NYCFC en 2021 coincidió con la conquista de la MLS Cup, mientras que en 2022 fue protagonista en la Campeones Cup frente a Atlas FC, donde mantuvo el arco invicto y celebró un nuevo título. En la temporada 2025, Barraza tomó un nuevo rumbo al integrarse a D.C. United. El arquero se consolidó como titular y aportó solidez durante toda la fase regular, de esa forma sumó regularidad y confianza a su perfil profesional.

El arquero disputó 24 partido y mantuvo la valla en cero en 4 ocasiones en D.C. United (Hannah Foslien-Imagn Images)

La llegada de Barraza a Inter Miami CF responde a la búsqueda de fortalecer la competencia interna entre los arqueros y dotar al equipo de mayor seguridad bajo los tres palos. El desafío del futbolista será trasladar la experiencia que adquirió en su trayectoria al arco del club estadounidense, en busca de objetivos mayores en la MLS.

La plantilla de guardametas de Javier Mascherano ahora tendrá a Oscar Ustari como el experimentado del equipo, secundado por Ríos Novo y los contratados Dayne St. Clair y Luis Barraza.

Mientras acelera para alcanzar la contratación del argentino Germán Berterame y se prepara para debutar en su temporada con el amistoso ante Alianza Lima de Perú este sábado, el Inter Miami de Lionel Messi también logró asegurar la continuidad del argentino Tadeo Allende con un vínculo hasta 2030.

Aunque sin dudas el nombre más destacado de este período de transferencias es el lateral español Sergio Reguilón.