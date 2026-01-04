El Inter Miami de Messi confirmó la llegada de un refuerzo de selección: fue el mejor arquero de la MLS y jugará el Mundial

El portero viene de brillar en Minnesota United (Matt Blewett-Imagn Images)

El Inter Miami anunció a través de sus redes sociales la incorporación del arquero canadiense Dayne St. Clair como refuerzo para la próxima temporada de la MLS. El club destacó en su comunicación oficial la llegada de uno de los arqueros más destacados de la última campaña.

“Estoy muy emocionado de unirme al club para representarlos dentro y fuera del campo. No puedo esperar para conocerlos y empezar con la preparación para ganar trofeos. Nos vemos pronto”, les habló el guardameta a los hinchas en un video que Las Garzas postearon en X (antes Twitter).

St. Clair, de 28 años, llega procedente de Minnesota United, donde acumuló 159 partidos desde su selección en el SuperDraft de 2019. Además, el arquero suma 18 apariciones con la selección de Canadá, consolidándose como una de las figuras del fútbol canadiense.

El club de la Florida resaltó que St. Clair fue elegido mejor portero de la MLS en 2025 tras registrar un 77,93% de atajadas, 113 paradas y mantener su arco invicto en 10 de los 30 encuentros de la fase regular. El guardameta superó en la votación a Matt Freese, de New York City FC, y Yohei Takaoka, de Vancouver Whitecaps.

La llegada de St. Clair se produce tras la salida de Drake Callender. El titular para Javier Mascherano fue Oscar Ustari, mientras en los últimos días se confirmó que la franquicia volverá a apostar por Rocco Ríos Novo como alternativa. Con ellos peleará por el puesto el norteamericano en pos de defender la valla del último campeón de la Major League Soccer.

St. Clair es considerado candidato a ser titular en el arco de Canadá para la próxima Copa del Mundo, bajo la dirección técnica de Jesse Marsch. Anteriormente, fue suplente en Qatar 2022 y ahora compite con Maxime Crépeau por el puesto principal.

Según detalló el Inter Miami, la negociación se concretó después de que St. Clair no lograra renovar su vínculo con Minnesota, lo que permitió al club cerrar su incorporación y apuntalar su plantilla de cara a la defensa del título.

El Inter Miami viene avanzando en la confección del plantel de cara a la temporada 2026. Renovó el contrato del capitán Lionel Messi hasta 2028, se aseguró la continuidad de Luis Suárez, hizo uso de la opción de compra de Rodrigo de Paul, y sumó a los laterales Sergio Reguilón y Facundo Mura.

Todavía tiene un cupo pendiente como “jugador franquicia”, para una estrella de sueldo de alto impacto -vale recordar que se retiraron dos de sus estrellas, Sergio Busquets y Jordi Alba-. Y entre las piezas que puede incorporar sonó Matko Miljevic, mediocampista ofensivo de Huracán, a quien el desembarco en Estados Unidos le puede servir para estar cerca de la selección en pos de conseguir una plaza en la lista de 26 jugadores de Pochettino para disputar el Mundial 2026.

También asoma Micael, defensa central del Palmeiras, subcampeón de la Copa Libertadores. Tiene 25 años. Y el club sigue soñando con la permanencia de Tadeo Allende, uno de los goleadores de la última campaña cuya ficha pertenece al Celta de Vigo.

Mientras, el conjunto rosa se prepara para una gira por Sudamérica, con encuentros ante tres históricos del continente: Alianza Lima en Perú, Atlético Nacional en Colombia y Barcelona de Guayaquil en Ecuador. Estos amistosos, programados para el 24 y 31 de enero y el 7 de febrero, marcarán el punto de partida de una pretemporada exigente en un año clave para la franquicia de Messi, que inaugurará su nuevo estadio, el Miami Freedom Park, el 4 de abril de 2026, en un duelo ante Austin.