Inter Miami fichará a un argentino y será una de las compras más caras en la historia de la MLS: el “Dream Team” que armó para rodear a Messi

Germán Berterame llegó a un acuerdo para fichar con el Inter de Miami (REUTERS/Cristian De Marchena)

El Inter Miami, flamante campeón de la MLS Cup, no se conforma y buscará agigantar su historia. La franquicia de Fort Lauderdale se encuentra a punto de concretar una de las transferencias más costosas en la historia de la Major League Soccer, tras alcanzar un acuerdo con Germán Berterame, delantero argentino nacionalizado mexicano procedente del CF Monterrey. De acuerdo con información publicada por The Athletic, ambas instituciones están intercambiando la documentación final para sellar la transferencia, que se estima en 15 millones de dólares. Este movimiento sitúa al atacante de la selección mexicana entre los diez fichajes más caros de la liga estadounidense.

La directiva de Inter Miami ha intensificado sus esfuerzos durante el presente mercado de traspasos, con el objetivo de consolidar una plantilla que respalde a Lionel Messi en una nueva temporada en el certamen estadounidense. El club de Florida analizó diversas alternativas antes de cerrar el acuerdo por Berterame, llegando incluso a presentar una oferta de aproximadamente 13 millones de dólares por Denis Bouanga, delantero estrella del Los Angeles FC (LAFC). Fuentes consultadas por el medio norteamericano aseguraron que la propuesta fue rechazada de manera inmediata, ya que el LAFC considera a Bouanga una pieza intransferible y el jugador tampoco contempla salir de la franquicia angelina.

Bouanga, de 31 años y nacido en Gabón, figura entre los futbolistas más destacados del campeonato estadounidense. Ha superado los 20 goles en cada una de las últimas tres campañas de temporada regular y su desempeño fue clave en la obtención del Supporters’ Shield para el LAFC en 2022. Además, disputó todos los minutos de los playoffs que culminaron con el club levantando la MLS Cup. Bouanga fue el decimonoveno mejor remunerado de la liga en 2025, con una compensación anual garantizada de 3.7 millones de dólares. El delantero también quedó tercero en la votación al Jugador Más Valioso (MVP) de la MLS el año pasado, ganó la Bota de Oro 2023 y ha sido incluido en el Once Ideal de la competición durante tres temporadas consecutivas.

Inter Miami, de la mano de Lionel Messi, ganó por primera vez la MLS (Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Mientras tanto, Germán Berterame, de 27 años, ha mantenido una regularidad goleadora en la Liga MX desde su llegada en 2019, primero con el Atlético San Luis y posteriormente con el CF Monterrey. Suma 68 goles y 15 asistencias con los Rayados, incluyendo 27 tantos durante 2025 —tres de ellos en el Mundial de Clubes de la FIFA—. En el arranque del Clausura 2026, Berterame ya marcó dos goles en los tres primeros partidos, consolidando a Monterrey en la cima de la tabla.

El traspaso de Berterame responde a la profunda renovación que atraviesa Inter Miami en la denominada “era 2.0” de Lionel Messi, tras las salidas de Sergio Busquets y Jordi Alba, quienes anunciaron su retiro y dejaron vacantes dos plazas de Jugador Franquicia (DP) en la plantilla. A estos movimientos se suma la conversión del préstamo de Rodrigo De Paul en un contrato permanente, una operación cercana a los 17 millones de dólares, cifra que lo ubica como el tercer fichaje más oneroso en la historia de la MLS. Según The Athletic, Berterame ocupará el tercer cupo de DP del club.

La estrategia de Inter Miami no se ha limitado a los fichajes ofensivos. Durante este invierno, el club cerró la incorporación del actual Portero del Año de la MLS, el internacional canadiense Dayne St. Clair. También logró retener al delantero Tadeo Allende, quien fue clave en los playoffs, conformando una dupla letal con Lionel Messi. Además, la defensa se reforzó con la llegada del central brasileño Micael (proveniente del Palmeiras) y del lateral izquierdo español Sergio Reguilón, ex jugador del Tottenham Hotspur. La banda derecha sumó a Facundo Mura, lateral argentino llegado en condición de libre desde Racing, y el mediocampo añadió a David Ayala tras un intercambio con los Portland Timbers.

El ambicioso proyecto deportivo encabezado por Inter Miami se apoya en la búsqueda de talento internacional y en la inversión de cifras récord dentro del fútbol estadounidense. La presencia de Lionel Messi continúa siendo el eje central de la franquicia, que ahora contará con refuerzos de primer nivel en todas sus líneas.

Los dirigidos por Javier Mascherano se encuentran en plena pretemporada para llegar en óptimas condiciones al inicio de la competencia oficial, que está programada para el 21 de febrero nte Los Angeles FC. Antes disputará una serie de amistosos: el 24 de enero contra Alianza Lima de Perú, el 31 de enero ante Atlético Nacional de Colombia y el 7 de febrero versus Barcelona de Ecuador.