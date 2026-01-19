Deportes

Inter Miami confirmó la compra de uno de los mejores socios de Lionel Messi

Pese a que estuvo en el radar de River Plate, Las Garzas se aseguraron al futbolista que terminó como segundo máximo goleador de la temporada pasada

Guardar
Tadeo Allende regresará al Inter
Tadeo Allende regresará al Inter de Miami y firmó contrato hasta junio de 2030

Inter de Miami oficializó formalmente la compra del pase de Tadeo Allende, quien fue cedido del Celta de Vigo durante el 2025 y tuvo que retornar al club español para finalizar su préstamo. El delantero de 26 años, firmó su contrato hasta junio de 2030, con la opción de extender el vínculo un año más, si así lo desea el jugador. De este modo, jugará la MLS en 2026 junto a varios argentinos.

Allende formará parte del equipo de manera permanente para el inicio de la temporada 2026, tras su última etapa con el equipo estadounidense, donde logró destacarse en el ataque para alcanzar la primera Copa MLS. Durante su deslumbrante campaña, acumuló un total de 24 goles en 54 partidos disputados y se ganó el puesto de segundo goleador máximo del año 2025. En su trayectoria a la consagración de la Copa MLS, convirtió nueve tantos en los playoffs y marcó un nuevo récord en la liga por ser el jugador con más goles anotados en la misma temporada. Incluso selló el tercer tanto en el triunfo por el campeonato ante Vancouver Whitecaps.

El extremo argentino es refuerzo
El extremo argentino es refuerzo oficial y compartirá el ataque con Lionel Messi en el Inter de Miami (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

El futbolista argentino inició su carrera profesional en las categorías juveniles de Instituto Atlético Central Córdoba para posteriormente ascender y debutar en la máxima división con el mismo club en 2021. En esa etapa completó 24 partidos y fue transferido en un principio a préstamo a Godoy Cruz el año siguiente. Los números en el Tomba lo favorecieron ampliamente para ser considerado uno de los jugadores indiscutibles por su rendimiento en el equipo. En este último paso por el fútbol argentino llegó a disputar 80 partidos, en los que convirtió en 15 ocasiones y brindó siete asistencias entre los años 2022 y 2023.

Finalmente, apareció la oportunidad de dar un salto a LaLiga española. En enero de 2024, su trayectoria continuó en el Celta de Vigo, que fichó por el delantero y donde disputó 13 encuentros con tres goles. A pesar de que mantenía contrato vigente con las Garzas, surgió un interés en River por su posible vuelta al país donde dio sus primeros pasos en el fútbol. Según Juan Cortese, periodista que cubre el día a día del Millonario, el técnico Marcelo Gallardo aseguró que estaba entre las alternativas que deseaba para sumar al plantel y que el conjunto de Núñez realizó movimientos por su pase. Aunque el Inter de Miami decidió comprar al extremo argentino, aún no confirmaron el valor del fichaje.

Tadeo Allende cerró su último
Tadeo Allende cerró su último ciclo en el Celta de Vigo con 13 partidos jugados y tres goles

De esta forma, se confirmó la vuelta de Tadeo Allende al Inter de Miami donde compartirá cancha junto a otros futbolistas argentinos, entre ellos el capitán de la selección argentina Lionel Messi, además de Rodrigo De Paul, Facundo Mura y David Ayala. El conjunto dirigido por Javier Mascherano afrontará una temporada en la que buscará defender el título de la liga estadounidense, competirá en la Concacaf Champions Cup y mantendrá las ilusiones de alcanzar un trofeo más por la Leagues Cup.

Temas Relacionados

Tadeo AllendeInter de MiamiMLSDeportes-ArgentinaRiver Plate

Últimas Noticias

Faustino Oro mantuvo su invicto en Países Bajos: le igualó a la kazaja Assaubayeva, ganadora de tres mundiales de ajedrez blitz

Con piezas negras acordó el empate después de 36 jugadas, y sigue como escolta a medio punto de la líder, la azerbaiyana Aydin Suleymanli

Faustino Oro mantuvo su invicto

Alerta en Boca Juniors: el fuerte competidor brasileño que le surgió por Hinestroza y la importante oferta que realizó

El Xeneize se podría quedar sin los servicios del jugador colombiano cuando parecía que estaba todo acordado con Atlético Nacional

Alerta en Boca Juniors: el

Alarma en la Fórmula 1 por el “desastre” que estaría atravesando Ferrari a días del inicio de la temporada 2026

El ex piloto de la Máxima Ralf Schumacher, hermano de Michael, aseguró que la escudería está “desarrollando dos coches” distintos a raíz de las posturas enfrentadas entre Leclerc y Hamilton

Alarma en la Fórmula 1

Sebastián Báez y Jannik Sinner hacen su estreno en el Australian Open: orden de juego y cómo ver los partidos

El bonaerense enfrentará al francés Giovanni Mpetshi Perricard en su primera presentación en el cuadro principal, mientras que el bicampeón vigente comenzará la defensa del trofeo ante el galo Hugo Gaston

Sebastián Báez y Jannik Sinner

El peleador argentino que protagonizará una velada estelar de la UFC ante una leyenda de las MMA

El marplatense Kevin Vallejos enfrentará al norteamericano Josh Emmett en la pelea principal del evento que se desarrollará en Las Vegas el sábado 14 de marzo

El peleador argentino que protagonizará
DEPORTES
Faustino Oro mantuvo su invicto

Faustino Oro mantuvo su invicto en Países Bajos: le igualó a la kazaja Assaubayeva, ganadora de tres mundiales de ajedrez blitz

Alerta en Boca Juniors: el fuerte competidor brasileño que le surgió por Hinestroza y la importante oferta que realizó

Alarma en la Fórmula 1 por el “desastre” que estaría atravesando Ferrari a días del inicio de la temporada 2026

Sebastián Báez y Jannik Sinner hacen su estreno en el Australian Open: orden de juego y cómo ver los partidos

El peleador argentino que protagonizará una velada estelar de la UFC ante una leyenda de las MMA

TELESHOW
La reconciliación de Wanda Nara

La reconciliación de Wanda Nara y Martín Migueles luego de la polémica de la infidelidad fallida: las imágenes

Griselda Siciliani habló en medio de rumores de ruptura de Luciano Castro: “No es un tema que yo haya expuesto”

Sofía Pachano protagoniza un divertido video en la recta final de su embarazo

De la pesca al romance: Ángela Torres y Marcos Giles protagonizaron una salida inolvidable en la costa

Marcelo Tinelli se reinventa: el desembarco con un canal de streaming y el misterio de su próximo gran proyecto

INFOBAE AMÉRICA

Más de 160 fieles fueron

Más de 160 fieles fueron secuestrados en ataques coordinados a iglesias del norte de Nigeria

Las lluvias en el sur de África causaron más de 150 muertes y miles de desplazados

Egipto detiene a dos personas por robar 53 reliquias del Imperio Antiguo

Crisis política en Bulgaria: renunció el presidente Rumen Radev

El número de muertos por el incendio en un centro comercial de Karachi aumentó a 23: se teme que haya más víctimas