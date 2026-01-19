Inter Miami confirmó la compra de uno de los mejores socios de Lionel Messi

Tadeo Allende regresará al Inter de Miami y firmó contrato hasta junio de 2030

Inter de Miami oficializó formalmente la compra del pase de Tadeo Allende, quien fue cedido del Celta de Vigo durante el 2025 y tuvo que retornar al club español para finalizar su préstamo. El delantero de 26 años, firmó su contrato hasta junio de 2030, con la opción de extender el vínculo un año más, si así lo desea el jugador. De este modo, jugará la MLS en 2026 junto a varios argentinos.

Allende formará parte del equipo de manera permanente para el inicio de la temporada 2026, tras su última etapa con el equipo estadounidense, donde logró destacarse en el ataque para alcanzar la primera Copa MLS. Durante su deslumbrante campaña, acumuló un total de 24 goles en 54 partidos disputados y se ganó el puesto de segundo goleador máximo del año 2025. En su trayectoria a la consagración de la Copa MLS, convirtió nueve tantos en los playoffs y marcó un nuevo récord en la liga por ser el jugador con más goles anotados en la misma temporada. Incluso selló el tercer tanto en el triunfo por el campeonato ante Vancouver Whitecaps.

El extremo argentino es refuerzo oficial y compartirá el ataque con Lionel Messi en el Inter de Miami (Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

El futbolista argentino inició su carrera profesional en las categorías juveniles de Instituto Atlético Central Córdoba para posteriormente ascender y debutar en la máxima división con el mismo club en 2021. En esa etapa completó 24 partidos y fue transferido en un principio a préstamo a Godoy Cruz el año siguiente. Los números en el Tomba lo favorecieron ampliamente para ser considerado uno de los jugadores indiscutibles por su rendimiento en el equipo. En este último paso por el fútbol argentino llegó a disputar 80 partidos, en los que convirtió en 15 ocasiones y brindó siete asistencias entre los años 2022 y 2023.

Finalmente, apareció la oportunidad de dar un salto a LaLiga española. En enero de 2024, su trayectoria continuó en el Celta de Vigo, que fichó por el delantero y donde disputó 13 encuentros con tres goles. A pesar de que mantenía contrato vigente con las Garzas, surgió un interés en River por su posible vuelta al país donde dio sus primeros pasos en el fútbol. Según Juan Cortese, periodista que cubre el día a día del Millonario, el técnico Marcelo Gallardo aseguró que estaba entre las alternativas que deseaba para sumar al plantel y que el conjunto de Núñez realizó movimientos por su pase. Aunque el Inter de Miami decidió comprar al extremo argentino, aún no confirmaron el valor del fichaje.

Tadeo Allende cerró su último ciclo en el Celta de Vigo con 13 partidos jugados y tres goles

De esta forma, se confirmó la vuelta de Tadeo Allende al Inter de Miami donde compartirá cancha junto a otros futbolistas argentinos, entre ellos el capitán de la selección argentina Lionel Messi, además de Rodrigo De Paul, Facundo Mura y David Ayala. El conjunto dirigido por Javier Mascherano afrontará una temporada en la que buscará defender el título de la liga estadounidense, competirá en la Concacaf Champions Cup y mantendrá las ilusiones de alcanzar un trofeo más por la Leagues Cup.