La nueva Ferrari fue empujada a boxes tras su primera vuelta y el video desató una polémica que el equipo debió aclarar

La situación se repitió tanto con Hamilton como con Leclerc, aunque obligó al equipo a explicar qué fue lo que ocurrió

Antes de la presentación de Alpine en Barcelona, Ferrari también reveló la decoración oficial de su monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1. La escudería italiana aprovechó el lanzamiento de su diseño para bautizar la SF-26 en la pista de Fiorano. Tanto Lewis Hamilton como Charles Leclerc participaron de la sesión en Maranello, la cual acaparó los flashes por una escena inusual: ambos pilotos detuvieron el auto en la recta principal y los mecánicos fueron los encargados de ingresarlo al box.

Las imágenes, que fueron captadas por la transmisión de Sky Sports Italia, se viralizaron rápidamente en las redes sociales, por lo que el equipo tuvo que brindar explicaciones para cortar de raíz con las especulaciones de un presunto fallo técnico. Un portavoz de Ferrari confirmó al medio especializado The Race que “no tuvo problemas” y aclaró que toda la operativa del shakedown responde únicamente a las limitaciones impuestas por tratarse de “un evento de demostración”, a diferencia de un día completo de filmación o un evento promocional que permite hasta 200 km de recorrido.

De esta manera, la escudería únicamente estaba habilitada a realizar 15 kilómetros, equivalentes a apenas cinco vueltas en el trazado de Fiorano. En este contexto, tanto Hamilton como Leclerc dieron dos giros al circuito y, con tal de ahorrarse algunos metros, los mecánicos fueron los encargados de ingresar el vehículo a boxes una vez detenido en la recta principal.

“Los limitados 15 km disponibles para este tipo de actividad obligaron a hacer algunas concesiones para mantenerse dentro de la distancia permitida, como detener el coche en la pista sin entrar en el box. No se presentaron problemas técnicos, por lo que el rodaje inicial concluyó sin contratiempos”, explicó, por su parte, el portal especializado italiano AutoRacer.

Ferrari ya sacó a pista el SF26 para la temporada 2026

Este mismo portal hizo hincapié en que la primera vuelta que realizaron los pilotos se centró en la promoción del flamante monoplaza, mientras que la segunda fue más exigente. “No mejora mucho el rendimiento, pero puede ser crucial para familiarizarse con el coche y evitar problemas iniciales”, argumentó el medio italiano mencionado.

Otros detalles de la prueba se centraron en las características del monoplaza. En los videos viralizados por la escudería se logra ver el funcionamiento de la aerodinámica activa en los alerones, uno de los cambios más importantes en la nueva normativa.

No obstante, uno de los focos técnicos también se centró en un llamativo agujero en el chasis, ubicado detrás de la cabeza del piloto y debajo de la entrada de aire del motor. “Probablemente se trate de una decisión aerodinámica (también relacionada con la gestión del peso), pero su función exacta aún está por determinar”, explicó el medio Sky Sports F1.

El agujero en la espalda del piloto que tiene el monoplaza de Ferrari y llamó la atención de los expertos (@F1)

Una vez que los pilotos completaron su trabajo en pista, cumplieron con la histórica tradición de la Scudería y se acercaron a saludar a los fanáticos presentes en las afueras del trazado de Maranello. Incluso, Hamilton se colgó de un alambrado para que los tifosi lo vean de cerca.

Las imágenes recordaron al inicio de la temporada 2025, cuando el británico se mostró en público por primera vez como piloto de Ferrari. El furor en aquella oportunidad escaló de tal manera que hubo tifosi que acamparon en las afueras del Circuito de Fiorano, mientras que otro taló un árbol para poder ver al siete veces campeón de la F1 en pista con el monoplaza rojo.

El británico se acercó a los tifosis presentes en Fiorano

“Creo que es el mayor cambio de regulación que ha experimentado nuestro deporte, al menos en mi época. Pero cada vez que se ha producido un cambio hacia una nueva regulación, ha supuesto un desafío enorme. Todos empiezan desde cero, así que realmente se nivelan las condiciones. Luego, todo gira en torno al desarrollo: quién puede desarrollarse más rápido, quién aporta las mejores ideas y, finalmente, un equipo unificado que crece al mismo ritmo”, comentó Hamilton sobre la temporada 2026, en declaraciones difundidas por la Fórmula 1.

En esta misma línea, agradeció el apoyo de los fanáticos de Ferrari a pesar del complejo año 2025, en el que la escudería no logró ninguna victoria: “Es mágico cuando estás en Ferrari y vives la experiencia de los Tifosi. Recuerdo mi primer día aquí el año pasado, en la curva 1 de Fiorano, viendo una multitud de Tifosi allí; esa fue la primera sensación y experiencia que tuve, al final de todo aquello. Los vemos dondequiera que vamos, en todo el mundo. Su apoyo es lo más importante. Tengo la esperanza de que, con su apoyo y el esfuerzo de todos, podamos tener un año excelente. Ese es el sueño”.

Por otro lado, Hamilton se refirió a los múltiples cambios que tiene el monoplaza en la nueva era técnica de la Fórmula 1. “Como pilotos, nos adaptamos, eso es lo que hacemos. Este año será un gran reto, sin duda, para todos los pilotos, adaptarse, sobre todo al motor. Este es el período de tiempo en el que debes aprender a ser el conductor más eficiente que hayas sido, y eso implica utilizar todas las herramientas que tienes en tu arsenal como conductor para ahorrar combustible, recargar, utilizar la potencia, usar el agarre y poner todas estas cosas juntas”, explicó.

Luego de la presentación de la decoración y sumar los primeros kilómetros en pista, Ferrari afrontará los primeros test de pretemporada del 26 al 30 de enero en Barcelona. Sin embargo, según indicó el medio Sky Sports F1, Ferrari optaría por comenzar con su actividad el martes 27 (segundo día desde el comienzo de los test). Vale aclarar que la Máxima impuso una restricción para que los equipos únicamente puedan rodar en tres de los cinco días permitidos. Luego de los ensayos en el Circuit de Catalunya, se realizarán otros dos entrenamientos en Bahréin: del miércoles 11 al viernes 13 de febrero y del miércoles 18 al viernes 20 del mismo mes.