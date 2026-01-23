Deportes

La nueva Ferrari fue empujada a boxes tras su primera vuelta y el video desató una polémica que el equipo debió aclarar

Luego de la presentación, se estrenó en pista la SF-26 con Hamilton y Leclerc. Las filmaciones de los mecánicos asistiendo al monoplaza generaron preguntas, pero desde la Scudería aseguraron que no hubo problemas técnicos

Guardar
La situación se repitió tanto con Hamilton como con Leclerc, aunque obligó al equipo a explicar qué fue lo que ocurrió

Antes de la presentación de Alpine en Barcelona, Ferrari también reveló la decoración oficial de su monoplaza para la temporada 2026 de la Fórmula 1. La escudería italiana aprovechó el lanzamiento de su diseño para bautizar la SF-26 en la pista de Fiorano. Tanto Lewis Hamilton como Charles Leclerc participaron de la sesión en Maranello, la cual acaparó los flashes por una escena inusual: ambos pilotos detuvieron el auto en la recta principal y los mecánicos fueron los encargados de ingresarlo al box.

Las imágenes, que fueron captadas por la transmisión de Sky Sports Italia, se viralizaron rápidamente en las redes sociales, por lo que el equipo tuvo que brindar explicaciones para cortar de raíz con las especulaciones de un presunto fallo técnico. Un portavoz de Ferrari confirmó al medio especializado The Race que “no tuvo problemas” y aclaró que toda la operativa del shakedown responde únicamente a las limitaciones impuestas por tratarse de “un evento de demostración”, a diferencia de un día completo de filmación o un evento promocional que permite hasta 200 km de recorrido.

De esta manera, la escudería únicamente estaba habilitada a realizar 15 kilómetros, equivalentes a apenas cinco vueltas en el trazado de Fiorano. En este contexto, tanto Hamilton como Leclerc dieron dos giros al circuito y, con tal de ahorrarse algunos metros, los mecánicos fueron los encargados de ingresar el vehículo a boxes una vez detenido en la recta principal.

“Los limitados 15 km disponibles para este tipo de actividad obligaron a hacer algunas concesiones para mantenerse dentro de la distancia permitida, como detener el coche en la pista sin entrar en el box. No se presentaron problemas técnicos, por lo que el rodaje inicial concluyó sin contratiempos”, explicó, por su parte, el portal especializado italiano AutoRacer.

Ferrari ya sacó a pista el SF26 para la temporada 2026

Este mismo portal hizo hincapié en que la primera vuelta que realizaron los pilotos se centró en la promoción del flamante monoplaza, mientras que la segunda fue más exigente. “No mejora mucho el rendimiento, pero puede ser crucial para familiarizarse con el coche y evitar problemas iniciales”, argumentó el medio italiano mencionado.

Otros detalles de la prueba se centraron en las características del monoplaza. En los videos viralizados por la escudería se logra ver el funcionamiento de la aerodinámica activa en los alerones, uno de los cambios más importantes en la nueva normativa.

No obstante, uno de los focos técnicos también se centró en un llamativo agujero en el chasis, ubicado detrás de la cabeza del piloto y debajo de la entrada de aire del motor. “Probablemente se trate de una decisión aerodinámica (también relacionada con la gestión del peso), pero su función exacta aún está por determinar”, explicó el medio Sky Sports F1.

El agujero en la espalda
El agujero en la espalda del piloto que tiene el monoplaza de Ferrari y llamó la atención de los expertos (@F1)

Una vez que los pilotos completaron su trabajo en pista, cumplieron con la histórica tradición de la Scudería y se acercaron a saludar a los fanáticos presentes en las afueras del trazado de Maranello. Incluso, Hamilton se colgó de un alambrado para que los tifosi lo vean de cerca.

Las imágenes recordaron al inicio de la temporada 2025, cuando el británico se mostró en público por primera vez como piloto de Ferrari. El furor en aquella oportunidad escaló de tal manera que hubo tifosi que acamparon en las afueras del Circuito de Fiorano, mientras que otro taló un árbol para poder ver al siete veces campeón de la F1 en pista con el monoplaza rojo.

El británico se acercó a los tifosis presentes en Fiorano

Creo que es el mayor cambio de regulación que ha experimentado nuestro deporte, al menos en mi época. Pero cada vez que se ha producido un cambio hacia una nueva regulación, ha supuesto un desafío enorme. Todos empiezan desde cero, así que realmente se nivelan las condiciones. Luego, todo gira en torno al desarrollo: quién puede desarrollarse más rápido, quién aporta las mejores ideas y, finalmente, un equipo unificado que crece al mismo ritmo”, comentó Hamilton sobre la temporada 2026, en declaraciones difundidas por la Fórmula 1.

En esta misma línea, agradeció el apoyo de los fanáticos de Ferrari a pesar del complejo año 2025, en el que la escudería no logró ninguna victoria: “Es mágico cuando estás en Ferrari y vives la experiencia de los Tifosi. Recuerdo mi primer día aquí el año pasado, en la curva 1 de Fiorano, viendo una multitud de Tifosi allí; esa fue la primera sensación y experiencia que tuve, al final de todo aquello. Los vemos dondequiera que vamos, en todo el mundo. Su apoyo es lo más importante. Tengo la esperanza de que, con su apoyo y el esfuerzo de todos, podamos tener un año excelente. Ese es el sueño”.

Por otro lado, Hamilton se refirió a los múltiples cambios que tiene el monoplaza en la nueva era técnica de la Fórmula 1. “Como pilotos, nos adaptamos, eso es lo que hacemos. Este año será un gran reto, sin duda, para todos los pilotos, adaptarse, sobre todo al motor. Este es el período de tiempo en el que debes aprender a ser el conductor más eficiente que hayas sido, y eso implica utilizar todas las herramientas que tienes en tu arsenal como conductor para ahorrar combustible, recargar, utilizar la potencia, usar el agarre y poner todas estas cosas juntas”, explicó.

Luego de la presentación de la decoración y sumar los primeros kilómetros en pista, Ferrari afrontará los primeros test de pretemporada del 26 al 30 de enero en Barcelona. Sin embargo, según indicó el medio Sky Sports F1, Ferrari optaría por comenzar con su actividad el martes 27 (segundo día desde el comienzo de los test). Vale aclarar que la Máxima impuso una restricción para que los equipos únicamente puedan rodar en tres de los cinco días permitidos. Luego de los ensayos en el Circuit de Catalunya, se realizarán otros dos entrenamientos en Bahréin: del miércoles 11 al viernes 13 de febrero y del miércoles 18 al viernes 20 del mismo mes.

Temas Relacionados

FerrariFórmula 1F1Lewis HamiltonCharles Leclerc

Últimas Noticias

Detuvieron a dos tenistas sudamericanos en Brasil por realizar gestos racistas durante un partido del Challenger de Itajaí

Se trata de la pareja Luis David Martínez y Cristian Rodríguez. Todo aconteció en el Challenger de Itajaí

Detuvieron a dos tenistas sudamericanos

Con San Lorenzo-Lanús en el inicio, la agenda con los partidos del viernes en la 1ª fecha del Torneo Apertura

El Ciclón recibirá desde las 19.00 al Granate. Luego, Independiente Rivadavia-Atlético Tucumán y Talleres-Newell’s (ambos desde las 22.15)

Con San Lorenzo-Lanús en el

Los cuatro poderosos de Europa que movieron fichas por Julián Álvarez: qué dijo su representante

El delantero del Atlético de Madrid es seguido de cerca por varios conjuntos del Viejo Continente

Los cuatro poderosos de Europa

En Avellaneda, Independiente arrancará el Torneo Apertura contra el campeón Estudiantes de La Plata: hora, TV y formaciones

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros y el vigente dueño del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones se enfrentarán en la primera jornada del campeonato

En Avellaneda, Independiente arrancará el

El blooper oculto de Gasly y la broma de Briatore que hizo reír a Colapinto en la presentación del nuevo Alpine: “Por el momento son amigos”

El equipo francés de la Fórmula 1 realizó un evento para mostrar el diseño del flamante A526 que competirá en el 2026 y el asesor ejecutivo lanzó una particular frase sobre la relación de sus pupilos

El blooper oculto de Gasly
DEPORTES
Detuvieron a dos tenistas sudamericanos

Detuvieron a dos tenistas sudamericanos en Brasil por realizar gestos racistas durante un partido del Challenger de Itajaí

Con San Lorenzo-Lanús en el inicio, la agenda con los partidos del viernes en la 1ª fecha del Torneo Apertura

Los cuatro poderosos de Europa que movieron fichas por Julián Álvarez: qué dijo su representante

En Avellaneda, Independiente arrancará el Torneo Apertura contra el campeón Estudiantes de La Plata: hora, TV y formaciones

El blooper oculto de Gasly y la broma de Briatore que hizo reír a Colapinto en la presentación del nuevo Alpine: “Por el momento son amigos”

TELESHOW
El recuerdo de Eduardo de

El recuerdo de Eduardo de la Puente en un nuevo aniversario de la Rock & Pop: “Era una hermosa cueva”

Secretos revelados y un cruce en televisión en clave olfativa: “¿A qué huele la China Suárez?”

Maxi López reveló la advertencia que le hizo Wanda Nara antes de su escandalosa publicación contra la China Suárez

Esteban Mirol denunció maltratos en MasterChef y Germán Martitegui le respondió: “Es de falluto lo que hizo”

El Día Nacional del Músico celebra el legado de Luis Alberto Spinetta en Argentina

INFOBAE AMÉRICA

La cárcel más violenta de

La cárcel más violenta de Ecuador bajo escrutinio: se instala mesa de emergencia tras denuncias de casi 1.000 muertes

Murió Francis Buchholz, el histórico bajista de Scorpions, a los 75 años

Embajada de China publica video del nuevo Estadio Nacional de El Salvador

Una proteína tumoral ofrece una pista clave para el tratamiento del Alzheimer

Así fue el abordaje de las fuerzas de seguridad de Francia a un petrolero de la flota fantasma al servicio de Putin