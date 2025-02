Un fanático de Ferrari taló un árbol para ver el entrenamiento de Lewis Hamilton y recibió duras críticas

La hinchada de la escudería italiana de la F1 celebró luego de que un sujeto cortó un árbol para tener la visión clara en el entrenamiento de Lewis Hamilton

A poco menos de un mes para el comienzo de la nueva temporada de la Fórmula 1, con el Gran Premio de Australia (16 de marzo), los pilotos continúan con la puesta a punto. En una de las sesiones de entrenamiento de Ferrari, la nueva estrella de la escudería italiana, Lewis Hamilton, acaparó las miradas de los fanáticos en el circuito de Fiorano, en Italia.

La exhibición del británico que fue siete veces campeón de la Máxima causó furor entre los aficionados, que se agolparon para ver girar al coche SF-25 de Hamilton, así como también a su compañero de equipo, Charles Leclerc.

Sin embargo, en el sector donde se ubicaban los seguidores de Ferrari, un árbol tapaba la visual de la pista, justo en una de las curvas, por lo que uno de los fanáticos decidió subirse por las ramas para talar al gran arbusto con una sierra. Una vez que el sujeto logró derribar la pesada madera, el resto de los hinchas lo ovacionó.

“Los aficionados de Ferrari talaron árboles para poder ver mejor el SF-25 de Hamilton”, escribieron en las redes sociales del sitio especializado Autosport. Esta insólita escena generó algunas repercusiones entre los usuarios de X (ex Twitter) y algunos criticaron la drástica medida del fanático.

Lewis Hamilton, nuevo piloto de Ferrari para 2025, causa furor entre los fanáticos de la escudería italiana (REUTERS/Andrew Boyers)

“Debo estar envejeciendo y ablandándome, pero cortar un árbol ya no me parece algo que me alegre. Espero que hayan plantado diez en su lugar en otro lugar”, opinó uno de los internautas. Otro, escribió: “¿No es esto una muestra definitiva de la pasión Tifosi?”. “Podría simplemente haber recortado las ramas”, sugirió otro. “¿Quién trae una sierra eléctrica para ver una sesión de pruebas?, se preguntaron algunos, mientras que la mayoría se adhirió al siguiente comentario: “Esto me puso increíblemente triste”.

Más allá del incidente con el árbol, Hamilton realizó el ensayo sin inconvenientes y dialogó con la prensa. “Ferrari es diferente. Apenas te pones el uniforme, entras en boxes, te colocas el casco y tomas asiento en el auto, se siente una pasión increíble. Todo es palpitante. De niño soñaba con correr para Ferrari y todavía me pellizco para creer que estoy de verdad aquí”, declaró el piloto de 40 años a Sky Italia después de haber probado su monoplaza.

La estrella inglesa, ex integrante de Mercedes, continuará con los ensayos de pretemporada la próxima semana en Baréin. “El volante y todos los ajustes de los interruptores son completamente diferentes. El programa informático es diferente. Me tengo que adaptar a un coche que está concebido de manera totalmente diferente a los que trabajé en el pasado. Para conseguir lo mismo, la sensación es muy diferente. Pero no me siento obligado a modificar mi estilo de conducir de manera significativa. Me siento muy cómodo en el coche y me basta con progresar, etapa a etapa”, indicó.

“Creo que me costó unos seis meses en Mercedes hasta que logré mi primera victoria. Sinceramente, no sé cuánto llevará aquí, pero haré todo lo posible para estar preparado ya desde la primera carrera”, insistió el inglés.

Lewis Hamilton y Charles Leclerc, pilotos de Ferrari, en la fiesta de presentación de la temporada 2025 de la Fórmula 1, en Londres (REUTERS/Andrew Boyers)

El Gran Premio que levanta el telón del nuevo curso será en el circuito de Melbourne Australia, en el fin de semana del 14 al 16 de marzo y Hamilton sueña con ganar otro título con la escudería italiana.

“He trabajado con dos equipos campeones mundiales anteriormente (McLaren y Mercedes), sé cómo es un equipo que gana. La pasión aquí es incomparable y el equipo dispone de todos los ingredientes necesarios para ganar un Mundial”, completó.