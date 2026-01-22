“Chessi”, el apodo que el ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov le puso a Faustino Oro tras una magnífica actuación en Países Bajos

Faustino Oro tuvo una destacada partida en el torneo de Países Bajos

Faustino Oro completó en las últimas horas una de las mejores actuaciones de su breve –pero meteórica– carrera en el ajedrez por la 5ª rueda del torneo Challengers del 88° Festival de Ajedrez Tata Steel ante la prodigio china Miaoyi Lu. Su desarrollo despertó elogios, comentarios y reacciones diversas en el circuito de esta disciplina, pero especialmente contó con la aparición de una de las leyendas: Garry Kasparov.

Como ya había ocurrido en el pasado, el histórico campeón mundial, considerado uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos, utilizó sus redes sociales para hacer un comentario tan breve como contundente sobre el argentino de 12 años. “Chessi”, escribió el mítico jugador azerbaiyano de 62 años en su perfil de X (antes Twitter) seguido por más de un millón de personas. La referencia es clara: mezcló la palabra ajedrez en inglés (Chess) y le sumó la “i” para darle la inconfundible asociación a Lionel Messi, el jugador rosarino que sigue marcando la historia del fútbol. Así puso otra vez en la voz pública un apodo que ya acompañaba la carrera de Fausti y que había sido utilizado por el propio Kasparov en 2024 luego que Oro se convirtiera en el maestro internacional más joven de la historia.

El mensaje de Kasparov en su cuenta seguida por más de 1 millón de personas

El posteo que eligió para escribir este mensaje era del sitio Chess24com, que remarcaba: “El año pasado, Faustino Oro, de 11 años, anotó 3.5 en 13 rondas. ¡Este año, con 12 años, ha empezado con 4 puntos en 5 rondas!“.

Fausti venía de vivir a inicios de este 2026 un evento con el mejor jugador y N°1 del mundo, el noruego Magnus Carlsen. Más allá de ser elegido como Chess Kid del año (mejor jugador niño) por un sitio especializado, también se llevó de Noruega un contundente elogio de Carlsen: “He llegado a apreciar a Messi cada vez más, pero creo que Faustino es mucho mejor a los 12 años que Messi a los 12 años. Un día, Messi tendrá suerte de ser comparado contigo”.

"¿'Chessi'? ¡Cada vez son más jóvenes!", el posteo de Kasparov en 2024

Si bien este jueves se marcará una pausa estratégica en el 88° Festival de Ajedrez Tata Steel, el joven argentino Faustino Oro ya se ha consolidado en la cima de la competencia en Países Bajos y se perfila su candidatura al título. Tras superar su propio registro del año anterior y con una performance que alcanza los 2760 puntos, el niño prodigio de 12 años iguala el nivel de juego de los mejores ajedrecistas del mundo, posicionándose como uno de los punteros del torneo junto con la azerbaiyana Aydin Suleymanli y el norteamericano Andy Woodward, ambos con 4 unidades.

En el cierre de la quinta ronda del torneo Challengers, que se desarrolla en el polideportivo De Moriaan Center de la ciudad costera de Wijk Aan Zee, Oro protagonizó uno de los enfrentamientos más esperados por la comunidad ajedrecística mundial. Su victoria se produjo luego de 27 jugadas en una Apertura Cuatro Caballos, donde condujo las piezas negras ante la prodigio china, Miaoyi Lu, de 15 años, ubicada en el puesto 28 del ranking femenino de la FIDE y número uno mundial entre las menores de 20 años.

Oro, oriundo del barrio porteño de San Cristóbal, logró imponerse al abandonar su rival tras una serie precisa de movimientos y sacrificios de calidad, que incluyeron entregar piezas de mayor valor por otras menores. Según los programas informáticos especializados, su desempeño roza la perfección: Faustino Oro alcanzó un 95,7% de precisión en la partida, una cifra destacada incluso para los estándares más altos del ajedrez internacional.

El enfrentamiento atrajo la atención tanto por el talento de los competidores como por el historial reciente entre ambos. En los dos encuentros previos —uno en el Festival Tata Steel 2025 y otro en el Magistral Leyendas y Prodigios de Madrid— el argentino había resultado vencedor. En esta ocasión, la partida se tornó especialmente compleja cuando Miaoyi Lu, gran maestra femenina y maestro internacional, introdujo una novedad táctica en la octava jugada, que restringió inicialmente la posición de Oro. Sin embargo, tras una imprecisión de Lu en la jugada 13, el argentino encadenó seis movidas consecutivas de alta precisión, tomando el control del tablero y obligando a su rival a cometer errores decisivos.

La jornada dejó al “Messi del ajedrez” con un total de 4 puntos —ya por encima de los 3,5 que había sumado durante las 13 rondas del certamen en 2025— y con un Elo incrementado en 15 unidades que ya roza los 2531 puntos. Restan ocho jornadas para el final de la prueba, donde Oro buscará mantener el liderazgo. La tabla general muestra a Suleymanli (Azerbaiyán), Faustino Oro (Argentina) y Woodward (Estados Unidos) en la cima con 4 puntos; les siguen M. Maurizzi (Francia) y C. Yip (Estados Unidos) con 3,5; B. Assaubayeva (Kazajistán) con 3; V. Ivanchuk (Ucrania) y D. Yuffa (España) con 2,5; Miaoyi Lu (China) con 2; E. L’ami y M. Warmerdam (Países Bajos) con 1,5, y cierran V. Ivic (Serbia), E. Roebers (Países Bajos) y P. Vedant (India) con 1.

Tras la jornada de descanso, la competencia se reanudará el viernes, cuando Faustino Oro conducirá las piezas blancas frente a Max Warmerdam, economista y bicampeón neerlandés de 25 años. El niño argentino que nació en octubre de 2013 y comenzó a jugar al ajedrez en la pandemia inició este torneo en Países Bajos con un valioso empate ante el gran maestro serbio Velimir Ivic en el estreno, venció luego al experimentado gran maestro local, Erwin L’Ami, le igualó a la kazaja Assaubayeva y derrotó a la campeona neerlandesa, Eline Roebers.