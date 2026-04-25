Piden que vaya a juicio el programador acusado de robar 16 millones de millas a Aerolíneas Argentinas para viajar

Juan Ignacio Veltri

La Fiscalía Federal a cargo de Guillermo Marijuán pidió que Juan Ignacio Veltri, el programador de 29 años acusado de robar 16 millones de millas a Aerolíneas Argentinas, enfrente juicio oral por defraudar el sistema de la empresa estatal. La maniobra, detectada entre diciembre de 2023 y enero de 2025 en Buenos Aires, le dejó un perjuicio por USD 493.800 a la compañía aérea.

La imputación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9 asegura que el experto en software habría manipulado el sistema online de compra de puntos, interceptando y adulterando los datos antes de que llegaran al servidor de la web oficial.

De acuerdo al requerimiento, Veltri modificaba la cantidad de millas y el monto a abonar por operación. Por una vulnerabilidad de la plataforma, el sistema aceptaba estos datos manipulados y las acreditaba a precios muy inferiores a lo oficial.

Entre diciembre de 2023 y enero de 2025, se identificaron al menos 165 operaciones sospechosas desde la cuenta del programador. Así, acumuló un total de 16.595.000 millas por $205.680 pesos argentinos, cuando por valor oficial, esa cantidad demandaría más de medio millón de dólares estadounidenses.

Ignacio Veltri, el programador acusado de estafar a varias aerolíneas, fue detenido por efectivos de la Policía Federal Argentina en Buenos Aires.

Según la compañía, el importe estándar de 1.000 millas rondaba los USD 30, lo que pone en evidencia el nivel de distorsión de precios conseguido en la maniobra.

La planilla de la empresa Aerolíneas Argentinas destaca que Veltri fue “el principal beneficiario individual” y que el perjuicio patrimonial a su nombre equivale al 37% del monto total detectado para todos los involucrados (USD 1.320.479,10).

Viajes gratis y reventa de pasajes

La fiscalía afirma en su elevación a juicio que Veltri no se limitó a viajar gratis con las millas, sino que emitió 419 pasajes aéreos para 201 reservas, que terminaron siendo usados por él y otros 176 pasajeros. El cálculo incluye vuelos prioritariamente internacionales, con destinos de alto valor como Madrid, Roma, Miami y Cancún.

Una parte de esas millas fue transferida a cuentas de otros asociados al programa Aerolíneas Plus, lo cual para la fiscalía es un indicio de coordinación con otras personas.

La venta de esos pasajes a terceros quedó respaldada por varios testimonios. Una mujer, por ejemplo, declaró que le pagó a Veltri 1.150 euros a cambio de seis vuelos entre Madrid y Buenos Aires. Otra relató que le abonó alrededor de 700 euros en efectivo, gestionados mediante una intermediaria en Madrid y otra persona en la Argentina.

Veltri viajaba gratis y revendía pasajes

En el documento también consta un relato que asegura haberle comprado al programador varios vuelos internos abonando con Mercado Pago y uno más que dijo haber recibido cuatro boletos, aunque devolvió dinero tras una cancelación. La documentación secuestrada y los registros de reservas confirmaron que los pasajes correspondían a la cuenta personal del acusado.

Asimismo, los registros de la Dirección Nacional de Migraciones muestran que Veltri realizó múltiples viajes internacionales en los años investigados, en línea con las millas obtenidas y los pasajes vendidos.

Además, un informe comercial indicó que el imputado no tenía actividad formal ante la AFIP, presentaba nivel socioeconómico D1 y deudas con entidades financieras. La fiscalía sostuvo que ese perfil económico es incompatible con el volumen de operaciones: “Resulta manifiestamente inverosímil que una persona sin ingresos formales registrados pueda sostener un nivel de actividad como el acreditado en autos”.

El joven cumple con prisión domiciliaria

Con esta prueba, el Ministerio Público Fiscal calificó la conducta del acusado como defraudación informática agravada por ser en perjuicio de la administración pública. En palabras de la fiscalía: “No se advierte en el expediente elemento alguno que permita construir una hipótesis alternativa razonable” y resaltaron que “Veltri obró con pleno conocimiento de la ilicitud de su conducta, la mecánica utilizada y las consecuencias patrimoniales que generaba”.

Veltri fue procesado en segunda instancia el 10 de abril de 2026 por la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, aunque modificaron la modalidad de detención preventiva y le concedieron prisión domiciliaria.

En este contexto, ahora la fiscalía solicitó la elevación a juicio oral de la causa.

El perfil técnico de Veltri

Veltri se mostraba públicamente como “software developer” tanto en su perfil de Instagram (@juanii.veltri) como en LinkedIn, donde se presentaba como “Full Stack Developer” y relataba experiencia en MercadoLibre, Pomelo y Strike.

Contaba con título de técnico en desarrollo de software por la UADE y certificaciones en JavaScript, React, Python, Django, bases de datos y herramientas de arquitectura web.

La policía federal verificó su actividad y domicilios. El allanamiento a su departamento en Ciudadela permitió secuestrar computadoras, celulares y dispositivos de almacenamiento, similares a los exhibidos por Veltri en sus redes bajo la leyenda “la cueva”. El procesamiento forense de esos equipos aún sigue en trámite.

En redes sociales, además, figuraba con participación en eventos como Ekoparty, una conferencia sobre seguridad informática, lo que refuerza el argumento fiscal sobre su conocimiento técnico para explotar vulnerabilidades.

*Con información de Omar Lavieri