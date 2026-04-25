Crimen y Justicia

Piden que vaya a juicio el programador acusado de robar 16 millones de millas a Aerolíneas Argentinas para viajar

Se trata de Juan Ignacio Veltri, quien está procesado y cumple con prisión domiciliaria por defraudar el sistema de la empresa estatal. El fiscal Guillermo Marijuán solicitó que se enfrente a un debate oral

Guardar
juan ignacio veltri programador robo de millas aerolíneas portada
Juan Ignacio Veltri

La Fiscalía Federal a cargo de Guillermo Marijuán pidió que Juan Ignacio Veltri, el programador de 29 años acusado de robar 16 millones de millas a Aerolíneas Argentinas, enfrente juicio oral por defraudar el sistema de la empresa estatal. La maniobra, detectada entre diciembre de 2023 y enero de 2025 en Buenos Aires, le dejó un perjuicio por USD 493.800 a la compañía aérea.

La imputación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9 asegura que el experto en software habría manipulado el sistema online de compra de puntos, interceptando y adulterando los datos antes de que llegaran al servidor de la web oficial.

De acuerdo al requerimiento, Veltri modificaba la cantidad de millas y el monto a abonar por operación. Por una vulnerabilidad de la plataforma, el sistema aceptaba estos datos manipulados y las acreditaba a precios muy inferiores a lo oficial.

Entre diciembre de 2023 y enero de 2025, se identificaron al menos 165 operaciones sospechosas desde la cuenta del programador. Así, acumuló un total de 16.595.000 millas por $205.680 pesos argentinos, cuando por valor oficial, esa cantidad demandaría más de medio millón de dólares estadounidenses.

Ignacio Veltri, un joven vestido de rojo, de pie entre dos agentes de la PFA uniformados frente a un banner de la Policía Federal Argentina
Ignacio Veltri, el programador acusado de estafar a varias aerolíneas, fue detenido por efectivos de la Policía Federal Argentina en Buenos Aires.

Según la compañía, el importe estándar de 1.000 millas rondaba los USD 30, lo que pone en evidencia el nivel de distorsión de precios conseguido en la maniobra.

La planilla de la empresa Aerolíneas Argentinas destaca que Veltri fue “el principal beneficiario individual” y que el perjuicio patrimonial a su nombre equivale al 37% del monto total detectado para todos los involucrados (USD 1.320.479,10).

Viajes gratis y reventa de pasajes

La fiscalía afirma en su elevación a juicio que Veltri no se limitó a viajar gratis con las millas, sino que emitió 419 pasajes aéreos para 201 reservas, que terminaron siendo usados por él y otros 176 pasajeros. El cálculo incluye vuelos prioritariamente internacionales, con destinos de alto valor como Madrid, Roma, Miami y Cancún.

Una parte de esas millas fue transferida a cuentas de otros asociados al programa Aerolíneas Plus, lo cual para la fiscalía es un indicio de coordinación con otras personas.

La venta de esos pasajes a terceros quedó respaldada por varios testimonios. Una mujer, por ejemplo, declaró que le pagó a Veltri 1.150 euros a cambio de seis vuelos entre Madrid y Buenos Aires. Otra relató que le abonó alrededor de 700 euros en efectivo, gestionados mediante una intermediaria en Madrid y otra persona en la Argentina.

juan ignacio veltri programador robo de millas aerolíneas
Veltri viajaba gratis y revendía pasajes

En el documento también consta un relato que asegura haberle comprado al programador varios vuelos internos abonando con Mercado Pago y uno más que dijo haber recibido cuatro boletos, aunque devolvió dinero tras una cancelación. La documentación secuestrada y los registros de reservas confirmaron que los pasajes correspondían a la cuenta personal del acusado.

Asimismo, los registros de la Dirección Nacional de Migraciones muestran que Veltri realizó múltiples viajes internacionales en los años investigados, en línea con las millas obtenidas y los pasajes vendidos.

Además, un informe comercial indicó que el imputado no tenía actividad formal ante la AFIP, presentaba nivel socioeconómico D1 y deudas con entidades financieras. La fiscalía sostuvo que ese perfil económico es incompatible con el volumen de operaciones: “Resulta manifiestamente inverosímil que una persona sin ingresos formales registrados pueda sostener un nivel de actividad como el acreditado en autos”.

juan ignacio veltri programador robo de millas aerolíneas
El joven cumple con prisión domiciliaria

Con esta prueba, el Ministerio Público Fiscal calificó la conducta del acusado como defraudación informática agravada por ser en perjuicio de la administración pública. En palabras de la fiscalía: “No se advierte en el expediente elemento alguno que permita construir una hipótesis alternativa razonable” y resaltaron que “Veltri obró con pleno conocimiento de la ilicitud de su conducta, la mecánica utilizada y las consecuencias patrimoniales que generaba”.

Veltri fue procesado en segunda instancia el 10 de abril de 2026 por la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal, aunque modificaron la modalidad de detención preventiva y le concedieron prisión domiciliaria.

En este contexto, ahora la fiscalía solicitó la elevación a juicio oral de la causa.

El perfil técnico de Veltri

Veltri se mostraba públicamente como “software developer” tanto en su perfil de Instagram (@juanii.veltri) como en LinkedIn, donde se presentaba como “Full Stack Developer” y relataba experiencia en MercadoLibre, Pomelo y Strike.

Contaba con título de técnico en desarrollo de software por la UADE y certificaciones en JavaScript, React, Python, Django, bases de datos y herramientas de arquitectura web.

La policía federal verificó su actividad y domicilios. El allanamiento a su departamento en Ciudadela permitió secuestrar computadoras, celulares y dispositivos de almacenamiento, similares a los exhibidos por Veltri en sus redes bajo la leyenda “la cueva”. El procesamiento forense de esos equipos aún sigue en trámite.

En redes sociales, además, figuraba con participación en eventos como Ekoparty, una conferencia sobre seguridad informática, lo que refuerza el argumento fiscal sobre su conocimiento técnico para explotar vulnerabilidades.

*Con información de Omar Lavieri

Temas Relacionados

Juan Ignacio VeltriÚltimas noticiasAerolíneas ArgentinasMillasFraude

Últimas Noticias

Realizaban un boquete para robar una agencia de lo lotería de Recoleta y la Policía los descubrió: fueron detenidos

La banda fue detectada infraganti en un local ubicado en la avenida Córdoba al 2600, donde también funciona un negocio de servicios transferencias internacionales. Los sospechosos son de nacionalidad argentina y peruana

Realizaban un boquete para robar una agencia de lo lotería de Recoleta y la Policía los descubrió: fueron detenidos

Lomas de Zamora: volvía de la facultad, lo asaltaron y entregó su mochila, pero lo mataron por el celular

Ocurrió en la tarde de este viernes. Hay dos delincuentes detenidos y dos prófugos. Para cometer el asalto utilizaron un auto robado. El video

Lomas de Zamora: volvía de la facultad, lo asaltaron y entregó su mochila, pero lo mataron por el celular

Desmantelaron una distribuidora clandestina de alimentos adulterados en Los Cardales: un detenido

El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina, bajo la orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay. Se incautaron productos cárnicos, bebidas y maquinaria utilizada para falsificar etiquetas de caducidad fuera de normativa

Desmantelaron una distribuidora clandestina de alimentos adulterados en Los Cardales: un detenido

Caravana de motos y ráfagas de tiros al aire: los impactantes funerales tumberos en el Conurbano

Uno ocurrió en la localidad de Merlo y el otro en Fuerte Apache. Ambos fueron grabados por allegados y familiares, quienes viralizaron las imágenes. Los videos

Caravana de motos y ráfagas de tiros al aire: los impactantes funerales tumberos en el Conurbano

Condenaron a dos sicarios por haber baleado a un policía de Rosario y asesinado a otro 24 horas después

Se trata de dos integrantes de Los Picudos, una banda que habría operado hasta 2022 bajo las órdenes de presos vinculados a Los Monos

Condenaron a dos sicarios por haber baleado a un policía de Rosario y asesinado a otro 24 horas después
DEPORTES
La rehabilitación de Casper Ruud destaca por la influencia decisiva de Rafael Nadal en su retorno al circuito

La rehabilitación de Casper Ruud destaca por la influencia decisiva de Rafael Nadal en su retorno al circuito

La marca que alcanzó Dibu Martínez con el Aston Villa en la derrota ante el Fulham por la Premier League

Nueva alarma en Brasil: otra de sus estrellas se perdería el Mundial 2026

Presentaron el auto de Fórmula 1 que Franco Colapinto manejará en su exhibición en Palermo

El impactante gol de mitad de cancha en la liga uruguaya que da vuelta al mundo: ¿candidato al premio Puskas?

TELESHOW
Se terminó el amor: Marti Benza confirmó su separación de la influencer Martu Ortíz

Se terminó el amor: Marti Benza confirmó su separación de la influencer Martu Ortíz

Los gestos entre Daniela Celis y Nick Sícaro que alimentan los rumores de romance: “Quiero abrazarte un montón”

Así fue la fiesta de 15 de Allegra Cubero: el video con todos los detalles y las fotos familiares

Jackita: “Me cerraron puertas por mi personalidad, me trataban de conflictiva”

Cecilia Ce, la sexóloga que revolucionó las redes y arrasa con su unipersonal: “Arranqué sin saber nada de actuación”

INFOBAE AMÉRICA

Polémica cultural en Europa: la Bienal de Venecia pierde financiamiento por la readmisión de Rusia y limita sus premios

Polémica cultural en Europa: la Bienal de Venecia pierde financiamiento por la readmisión de Rusia y limita sus premios

Tormenta de nieve y frío extremo amenazan 2 estados con acumulaciones de hasta 25 cm y temperaturas bajo cero

El grupo terrorista Hezbollah lanzó dos cohetes contra territorio israelí: “Es una flagrante violación del alto al fuego”

El Salvador impulsa a su generación joven ante la Organización de los Estados Americanos

Tres panameñas saldrán de Cuba tras semanas detenidas por acusaciones de vandalismo