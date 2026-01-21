Deportes

El argentino Faustino Oro tuvo una actuación inolvidable: brilló con una partida implacable y lidera la competencia en Países Bajos

Con un juego de alto vuelo, el niño argentino logró una de sus mejores producciones de su electrizante carrera, y se perfila como candidato al título

El argentino de 12 años,
El argentino de 12 años, Faustino Oro, protagonizó una actuación brillante ante la china Miaoyi Lu

Los ajedrecistas saben que existen diferentes maneras de ganar una partida al ajedrez, pero si hubiera sólo una forma de hacerlo la elegida sería como lo hizo Faustino Oro hoy. El niño argentino de 12 años efectuó una de sus mejores producciones, con un juego de alto vuelo, incluyendo sacrificios de calidad (entregando piezas de más valor por otras menores) hasta conseguir el abandono de su rival, la prodigio china Miaoyi Lu, de 15 años, N°28 del ranking femenino de la FIDE, y N°1 del mundo entre las menores Sub 20.

La victoria del pequeño Fausti, como conductor de las piezas negras, se produjo después de 27 jugadas de una Apertura Cuatro Caballos, en la 5ª rueda del torneo Challengers del 88° Festival de Ajedrez Tata Steel que se lleva a cabo en el Polideportivo De Moriaan Center, en la ciudad costera de Wijk Aan Zee, frente al Mar del Norte, en Países Bajos. De esta manera, el “Messi del Ajedrez” llegó a la cima del torneo, y es uno de los punteros junto al norteamericano Andy Woodward y la azerbaiyana Aydin Suleymanli, todos con 4 unidades.

Vale recordar que hace 12 meses, en el Festival Tata Steel en 2025, Faustino logró sumar sólo 3,5 puntos a lo largo de las 13 ruedas del certamen, y en esta ocasión ya superó su anterior registro cuando restan 8 jornadas para el final de la prueba. Su producción es tan asombrosa que hasta el momento su ranking Elo (así se llama al sistema de puntuación) se incrementó en 15 puntos y roza los 2531 puntos, y su performance es de 2760 puntos, similar a la del 6° ajedrecista del mundo. Fabuloso.

Sin dudas que, al comienzo de la rueda de hoy, en Wijk Aan Zee, el enfrentamiento de los dos prodigios, Lu y Faustino, era uno de los más esperados por los aficionados. La campeona nacional china atraviesa desde hace un año uno de sus mejores momentos en el ajedrez; en ese lapso alcanzó los títulos de gran maestra femenina y de maestro internacional entre los varones. Y aunque el score era favorable al argentino -ya que se enfrentaron en dos ocasiones, en el Tata Steel 2025 y el Magistral Leyendas y Prodigios de Madrid, en Septiembre de ese año, y en ambas había triunfado el pibe vecino del barrio porteño de San Cristóbal-, la partida de hoy presentaba el interrogante de quién llegaba mejor preparado. Por eso, la partida fue una cuestión de estudio.

Las primeras siete jugadas fueron idénticas al último enfrentamiento que disputaron en Madrid, en la que la china había sacado ventaja y luego, a causa de un error, el niño pudo torcer su suerte. En esta ocasión, Miaoyi Lu introdujo una novedad en su 8ª jugada y a partir de entonces la posición de Faustino se volvió incómoda y restringida.

El niño, nacido en octubre de 2013 y simpatizante del club Vélez Sársfield, optó por eludir los cambios, aguantar el ataque de su rival mientras iba encontrando las mejores casillas para ubicar a sus piezas y aguardar el momento oportuno para lanzar un arrasador contraataque.

Cuando la prodigio china cometió una imprecisión en la jugada N°13, a continuación, el pequeño Fausti ejecutó seis movimientos consecutivos con la misma precisión que los mejores algoritmos de ajedrez. Pasó a dominar la partida mientras su rival iba sumando error tras error. Fue entonces cuando el niño, que aprendió a jugar al ajedrez en tiempos de pandemia, volvió a frotar la lámpara y efectuó un juego de artificios: sacrificó sus dos torres por un caballo y un alfil de su rival, luego desnudó la defensa del rey blanco y tras efectuar su jugada 27, la joven maestra asiática le extendió su mano en señal de abandono. Los mejores programas informáticos de la actualidad señalaban que Faustino había jugado una partida casi perfecta, con el 95,7% de precisión entre sus 27 jugadas. Colosal.

Cuesta creer que este juego milenario de tan compleja resolución para los humanos y las máquinas, a veces, un niño de 12 años, lo pueda convertir o hacerlo parecer a un pasatiempo sencillo.

Cumplidas las cinco ruedas, estas son las posiciones del Torneo Challengers: 1° A. Suleymanli (Azerbaiyán), Faustino Oro (Argentina) y A. Woodward (EE.UU.), con 4 puntos; 4° M. Maurizzi (Francia) y C. Yip (EE.UU.) 3.5; 6° B. Assaubayeva (Kazajistán) 3; 7° V. Ivanchuk (Ucrania) y D. Yuffa (España) 2.5; 9° M. Lu (China) 2; 10° E. L´ami y M. Warmerdam (de Países Bajos) 1.5; 12° V. Ivic (Serbia), E. Roebers (Países Bajos) y P. Vedant (India) 1.

El jueves será jornada libre en el 88° Festival de Ajedrez Tata Steel; la competencia se reanudará el próximo viernes con la 6ª rueda. En esa ocasión, Faustino Oro, con piezas blancas ante el economista y gran maestro local, Max Warmerdam, de 25 años y bicampeón neerlandés.

