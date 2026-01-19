Faustino Oro mantuvo su invicto en Países Bajos: le igualó a la kazaja Assaubayeva, ganadora de tres mundiales de ajedrez blitz

Faustino Oro mantuvo su invicto en Países Bajos

Un reñido empate logró el niño argentino Faustino Oro ante una de las mejores ajedrecistas asiáticas, la gran maestra kazaja Bibisara Assaubayeva, de 21 años y triple campeona mundial de ajedrez en la especialidad blitz (partidas rápidas a 3 minutos por competidor), en la 3ª rueda del torneo Challengers en el Festival Tata Steel, que se lleva a cabo en el Polideportivo De Moriaan Center, en la ciudad costera de Wijk Aan Zee, frente al Mar del Norte, en Países Bajos.

El duelo, disputado bajo las reglas de ajedrez clásico, en la que cada jugador dispone de dos horas para efectuar 40 jugadas, finalizó igualado después de casi tres horas de partida y 36 movimientos de un Gambito de Dama aceptado, en la que el pequeño prodigio debió eludir una preparación “casera” de su rival que lo sorprendió en la apertura y en la que estuvo muy cerca de quedar inferior para el resto de la partida.

Es que Fausti -como lo llaman sus familiares y amigos- jugó una variante del Gambito de Dama, a la que algunos bautizaron “la variante argentina”, ya que fue utilizada por varios maestros locales entre los que sobresalen Gabriel del Río, Fernando Peralta, Sandro Mareco, Leandro Krysa, Federico Pérez Ponsa y Diego Flores, entre otros más. Pero en un momento crítico de la partida, Assaubayeva -la primera ajedrecista musulmana que logró los títulos de maestra internacional y gran maestra femenina, y posee, además, el título de maestro internacional masculino- sacó a la luz su preparación de esta apertura y efectuó un movimiento para sorpresa de su rival. A partir de ese momento, la posición en el tablero se volvió en una novedad para el niño argentino que estuvo obligado a jugar “con su propia cabecita” a través del cálculo, la lógica e intuición, y ya no tanto de memoria.

Faustino Oro le igualó a la kazaja Assaubayeva, ganadora de tres mundiales de ajedrez blitz (REUTERS/Pavel Mikheyev)

La preparación de su rival, que es la jugadora N°11 en el ranking mundial femenino, incluía el sacrificio de una calidad -en la jerga de esta actividad se denomina así cuando un jugador entrega una pieza de mayor valor por una menor-, y, en este caso, la maestra asiática entregó su torre por un caballo del niño, y lo que podía significar una ventaja para el más pequeño por el contrario la situación continuaba siendo favorable para el bando blanco.

Afortunadamente, aunque después de pasar algunos sobresaltos, el Messi del Ajedrez consiguió sostener la fortaleza de sus piezas negras y poco a poco consiguió descomprimir el fuerte ataque de la maestra kazaja; la partida se fue encaminando hacia una absoluta igualdad o con una leve superioridad a favor del niño. Aunque la reglamentación vigente en este torneo les impide a los ajedrecistas acordar empates antes de completar las 40 jugadas, en este caso, la igualdad se selló en el movimiento 36 porque se produjo una triple repetición de jugadas y posición.

De esta manera, Faustino Oro mantuvo su invicto en el certamen y sigue a paso firme su labor ocupando el puesto de escolta con 2 puntos y a sólo media unidad de la líder, la gran maestra azerbaiyana Aydin Suleymanli, con 2,5 puntos, tras superar a Eline Roebers (de Países bajos).

La 3ª jornada disputada hoy, en el torneo Challengers del Festival de Ajedrez Tata Steel, se caracterizó por las duras luchas que hubo en cada uno de los tableros. Salvo la igualdad de Fausti, el resto de los juegos tuvo un vencedor.

Daniil Yuffa (España) venció al local Erwin L’ami, el norteamericano Andy Woodward superó a Miaoyi Lu (China), el legendario maestro Vasili Ivanchuk (Ucrania) se impuso ante Velimir Ivic (Serbia), el francés Marc’Andria Maurizzi derrotó a la norteamericana Carissa Yip, y el neerlandés Max Warmerdam le ganó al indio Vedant Panesar.

Cumplidas tres ruedas, estas son las posiciones: 1°, Suleymanli, 2,5 puntos, 2os., Ivanchuk, Faustino Oro, Maurizzi, Assaubayeva, Lu, Woodward y Yuffa, 2, 9°, Yip, 1,5, 10os., Ivic, Warmerdam y Panesar, 1, 13os., L´ami y Roebers, 0.

El martes, desde las 10 de Buenos Aires, se disputará la 4ª rueda de esta competencia que se extenderá hasta el 1 del mes próximo, con estos enfrentamientos: Faustino Oro v. E. Roebers, Suleymanli v. Lu, Yip v. Panesar, Woodward v. Warmerdam, Yuffa v. Assaubayeva, Ivanchuk v. L´ami y Maurizzi v. Ivic.