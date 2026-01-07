La impactante sentencia del mejor ajedrecista del mundo sobre la comparación entre Faustino Oro y Lionel Messi

El mejor ajedrecista del mundo no tuvo reparos para destacar el trabajo del joven de 12 años

Faustino Oro atraviesa el mejor momento de su carrera en el ajedrez con solo 12 años. El prodigio argentino causa sorpresa en cada lugar al que va y augura un próspero futuro en su camino al punto de mantenerse en las primeras planas de la disciplina. Esto fue confirmado por Magnus Carlsen, el N°1 del mundo y considerado por muchos como el mejor jugador de la historia, quien lo elogió y lo puso a la altura de Lionel Messi después de invitarlo al emblemático torneo “Titled Tuesday” organizado en los salones de la empresa Take Take Take, una organización que tiene al ex campeón mundial como uno de sus dueños.

Todo el diálogo inició a partir de una pregunta de la presentadora sobre cómo se sentía Faustino cuando la gente lo llamaba el Messi del ajedrez y si esta comparación era algo que apreciaba. La respuesta del niño se destacó por su aspecto siempre centrado, a pesar de su corta edad: “Sí, obviamente miro fútbol. Me gusta Messi, lo veo en muchos partidos, pero no me enfoco en el fútbol. Me gusta que me comparen con Messi y sí, estoy feliz, es importante”.

A continuación, le extendieron la pregunta a Carlsen sobre con cuál futbolista le gustaría ser asemejado y mencionó a Erling Haaland, el delantero del Manchester City. Su fanatismo confeso por el Real Madrid trazó una línea con la leyenda del Barcelona, clásico rival de la Casa Blanca en España y lanzó una sorpresiva frase con Faustino Oro como protagonista: “He llegado a apreciar a Messi cada vez más, pero creo que Faustino es mucho mejor a los 12 años que Messi a los 12 años. Está en un buen camino y sí, solo acéptalo y disfrútalo. Un día, Messi tendrá suerte de ser comparado contigo si continúa”. A Oro se le dibujó una sonrisa en su rostro frente a las declaraciones del noruego.

Estos halagos refuerzan el lugar de Fausti en el mapa del deporte, ya que hace unos días recibió el Premio Olimpia de Plata y fue candidato a la distinción mayor, el Olimpia de Oro. Incluso, y fue elegido como Deportista Internacional Revelación por el diario Marca de España, a través de una votación con más de 100 mil lectores y 16 especialistas del periódico. Superó a Desiré Doue y Yu Zidi, dos estrellas del mundo futbolístico y de la natación.

Carlsen invitó a Faustino al certamen celebrado en Oslo (Crédito: @TakeTakeTakeApp)

Además, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, por sus siglas en francés) lo acaba de ungir como "el jugador joven del año" mediante una votación de sus afiliados. Se ubica en el puesto N° 39 del ranking correspondiente al organismo para los menores de 20 años, que es liderado por el indio D Gukesh, de 19.

La cercanía de Magnus Carlsen al Real Madrid y la nacionalidad de Oro llevó a plantear el encuentro desde las redes sociales como un choque entre “CR7 vs. Messi”, luego de que Cristiano Ronaldo se desempeñara en el Merengue y Leo hiciera lo propio en el Blaugrana. Tiempo atrás, ambos ajedrecistas coincidieron en una partida presencial, con tablero y piezas de madera, ganada por el escandinavo.

Faustino Oro, hijo de Alejandro y Romina, finalizó en el puesto 40 del “Titled Tuesday” con 7,5 puntos, mientras el ganador de la prueba fue Magnus Carlsen con 9 puntos sobre 11 posibles. Y el niño tuvo mucha crudeza en su autocrítica: “Debo decir que he jugado fatal”. Sin embargo, ganó una experiencia invaluable en su viaje de dos días a Oslo para compartir un evento junto a un emblema de la disciplina. “Eso no quita lo bien que lo he pasado y lo bien que me han tratado acá”, cerró.