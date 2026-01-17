Faustino Oro tuvo una gran actuación en Países Bajos y rescató un empate valioso ante el mejor jugador del certamen

Faustino Oro marcó tablas en el torneo Challengers de ajedrez de Países Bajos ante el mejor jugador del certamen

El niño argentino Faustino Oro, de 12 años, rescató un valioso empate ante el primer ajedrecista preclasificado del certamen, el gran maestro serbio Velimir Ivic, de 23 años y 84° del ranking mundial, en la rueda inaugural del Torneo Challengers, en el 88° Festival de Ajedrez Tata Steel, que se lleva a cabo en el Polideportivo De Moriaan Center, en la ciudad costera de Wijk Aan Zee, frente al Mar del Norte, en Países Bajos.

Fausti -como lo llaman sus amigos y familiares-, tras pasar algunos sobresaltos con el control del tiempo durante el desarrollo del juego, alcanzó la igualdad, con piezas negras, después de 46 movimientos de una Apertura Catalana, y más de cuatro horas de partida. De esta manera, aunque el prodigio argentino superó el escollo más duro de la competencia, mañana y sin tiempo de descanso, en la reanudación de la prueba, se enfrentará, como conductor de las piezas blancas, ante el segundo mejor jugador del torneo, el gran maestro local, Erwin L’ami, de 40 años y 91° del mundo.

Un detalle imprevisto debió afrontar la organización de la competencia, cuando a las 14 horas local (las 10 en Buenos Aires), un reclamo social, “una especie de piquete callejero”, se produjo sobre el frente del edificio Dorpsduinen 4 (sede del festival de ajedrez), en el que un alto número de manifestantes bloquearon el acceso del público y los ajedrecistas hacia el escenario de juego. Los activistas, identificados como Extinction Rebellion (XR) arrojaron más de dos toneladas de carbón (exactamente 2025 kg), para luego encadenarse frente a las puertas de acceso y exhibiendo pancartas con el lema: “No al ajedrez en un planeta muerto”, como muestra de disconformidad.

Faustino Oro, el prodigio del ajedrez argentino, está compitiendo en los Países Bajos

El número 2025 representa el año en el que la empresa Tata Steel (la organizadora del certamen) debería haber alcanzado la neutralidad climática. El portavoz de la protesta, Emile Sprenger señaló durante el acto: “Todo niño, todo ser humano y toda criatura viviente tiene derecho a un entorno vital y saludable y no crecer bajo un humo tóxico”. Según los manifestantes, la multinacional india, invita a grandes ajedrecistas de la élite, como un acto de lavado de imagen deportiva, mientras sigue perjudicando a la salud pública. Según sus datos, Tata Steel con 11,3 megatones de dióxido de carbono al año (y que representa el 8 % de las emisiones totales anuales) es el mayor emisor de plomo de los Países Bajos.

Tamaño e imprevisto reclamo provocó la tardía llegada de los deportistas a sus respectivos lugares de juego, es que además del torneo Challenger, en ese mismo lugar se realiza el certamen Master, en la jerga se lo conoce como el “Wimbledon del Ajedrez”, en el que toman parte varios de los mejores ajedrecistas del ranking, incluido el campeón mundial, el indio D. Gukesh. Por todo ello, la organización se vio obligada a demorar más de dos horas el comienzo de la competencia cuyos finales de partida se produjeron cerca de las 21 horas local. Plena noche en el invierno europeo.

Pese a los contratiempos, el Messi del Ajedrez pudo eludir el “piquete callejero” y llegó a tiempo para disputar su partida. Como ya fuera señalado, en esta ocasión Faustino no competirá por la obtención de su tercera y última norma para ser un gran maestro. Es que la nueva reglamentación de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según sus siglas francesas), vigente desde 2022, establece que para la obtención de ese título el jugador deberá lograr dos normas en torneos cerrados (competencias con participantes invitados), y otra en un torneo abierto (una prueba libre en la que se inscriben principiantes y maestros), que deberá reunir, al menos, 40 jugadores.

Faustino Oro durante una partida con Magnus Carlsen (@TakeTakeTakeApp)

El pequeño Fausti ya logró dos normas en torneos cerrados (Madrid y Buenos Aires) y sólo le falta una competencia abierta. Aquí en Wijk Aan Zee, el Challengers Tata Steel se trata de un certamen cerrado, con 14 invitados, por lo tanto, el pequeño crack del ajedrez jugará para subir puntos en el ranking. Actualmente posee 2516 puntos de Elo (así se denomina el sistema de puntuación en el ajedrez) y se ubica entre los 492 mejores ajedrecistas del mundo.

Además del empate del Faustino Oro con el serbio Velimir Ivic, también fueron tablas los duelos entre Vasili Ivanchuk (Ucrania) frente a Carissa Yip (EE. UU.) y MarcAndria Maurizzi (Francia) ante Daniil Yuffa (España). Hubo dos victorias con piezas blancas, la de la kazaja, B. Assaubayeva y la china M. Lu ante A. Woodward (EE. UU.) y M. Warmerdam (Países Bajos), respectivamente. Los triunfos con piezas negras correspondieron a la azerí A. Suleymanli frente al local E. L´ami, y el indio V. Panesar frente a la jugadora local, E. Roebers.

El domingo, desde las 10 de Buenos Aires, se disputará la segunda rueda con estos enfrentamientos: Faustino Oro (0,5 punto) v. E. L´ami (0), Yip (0,5) v. Warmerdam (0), Panesar (1) v. Lu (1), Woodward (0) v. Roebers (0), Suleymanli (1) v. Assaubayeva (1), Yuffa (0,5) v. Ivic (0,5) e Ivanchuk (0,5) v. Maurizzi (0,5)

Las partidas pueden seguirse en vivo a través de las transmisiones en los sitios Lichess.org y Chess.com.