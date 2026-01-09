Deportes

Faustino Oro obtuvo otro importante reconocimiento del mundo del ajedrez: “¡Su futuro es brillante!”

El argentino de 12 años continúa coleccionando distinciones en su prometedora carrera

Faustino Oro continúa obteniendo reconocimientos internacionales. A sus 12 años, el prodigio argentino fue distinguido por Chess.com, una de las plataformas de ajedrez con mayor comunidad en el mundo y sumó otro galardón a su incipiente, pero laureada, carrera.

El ajedrecista albiceleste fue catalogado como el Chess Kid del año (mejor jugador niño) por el sitio especializado en la disciplina, que también nombró al gran maestro turco de 15 años, Yagiz Erdogmus, como la Estrella en Ascenso.

“Ambos jóvenes tuvieron años fantásticos y continúan batiendo récords. ¡Su futuro es brillante!“, escribió la cuenta oficial del sitio en su red social X (antes Twitter) para informar sobre la distinción a ambos ajedrecistas.

En las últimas semanas de 2025, Oro sumó también el premio al Mejor Deportista Revelación Internacional, según la selección anual de “Los 100 del deporte” elaborada por el diario Marca de España. En esta votación abierta a lectores, lideró el listado con el 27,5 % de los sufragios y superó al futbolista del Paris Saint-Germain Desiré Doué (23,87 %) y a la nadadora Yu Zidi, campeona mundial juvenil en Singapur (21,12 %). Entre los candidatos figuraban también el tenista brasileño João Fonseca y la rusa Mirra Andreeva, pero ninguno alcanzó el respaldo cosechado por el argentino.

Además, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) lo catalogó como el mejor ajedrecista juvenil del mundo, tras una votación internacional celebrada durante el Campeonato Mundial de Partidas Rápidas y Blitz en Doha.

El homenaje otorgado por la FIDE se basó en una encuesta realizada en YouTube, donde participaron miles de personas y que otorgó a Oro el 43 % de los votos. Quedó por delante del turco Yagiz Kaan Erdogmus, de 14 años (36 %), el estadounidense Andy Woodward, de 15 (14 %), y el ruso Ivan Zemlyanskii, de 15 (7 %). La institución además reconoció a Magnus Carlsen como mejor ajedrecista masculino, con el 69 % de la votación, e hizo lo propio con la india Divya Deshmukh como mejor jugadora femenina.

Los resultados de Faustino Oro en el Mundial de Partidas Rápidas y Blitz han sido sin precedentes para un argentino de su edad. En la modalidad Blitz alcanzó la posición 72 entre 252 competidores, sumó 44 puntos en el ranking Elo y escaló desde el puesto 132 en la preclasificación. Además, fue el argentino más joven de la historia en obtener un registro de ese calibre en un Mundial absoluto.

En la jornada final se midió con seis grandes maestros, obteniendo tres victorias, un empate y dos derrotas, todos ante oponentes con más experiencia y un Elo superior en al menos 100 unidades. A lo largo del campeonato, participó en 19 partidas contra grandes maestros, logrando nueve victorias, tres empates y siete derrotas; entre las figuras a las que venció destacan Levon Aronian, Leinier Domínguez y Alan Pichot.

La actuación de Oro en Partidas Rápidas también sobresalió: ocupó el puesto 77 con siete puntos en 13 rondas, compitiendo entre 247 participantes. Su Elo pasó de 2.503 a 2.547 puntos tras la última actualización mensual de la FIDE. Este progreso significa una evolución palpable desde su debut mundialista en Uzbekistán en 2023, donde con apenas diez años clasificó 186° en Rápidas y 174° en Blitz. En 2024, en Nueva York, sus ubicaciones habían sido 93° y 144°, respectivamente.

Radicado en España desde fines de 2024, Faustino Oro acumula dos Premios Olimpia de Plata en ajedrez. En 2025, consolidó dos de las tres normas, o requisitos, para acceder al título de Gran Maestro. La primera la consiguió el 23 de septiembre en el torneo “Leyendas & Prodigios” en Madrid, donde sumó 7,5 puntos en nueve rondas y se convirtió en el segundo más joven de la historia en obtener ese logro, solo superado por el actual campeón mundial Dommaraju Gukesh, quien lo alcanzó a los 11 años, diez meses y 23 días.

Su segunda norma llegó el 16 de diciembre en el Magistral Szmetan Giardelli, disputado en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires, al acumular 5,5 puntos en nueve rondas. Ese torneo incluyó un empate con el gran maestro Diego Flores, ocho veces campeón argentino, y una serie de siete igualdades consecutivas, seis frente a rivales de mayor Elo, entre ellos cuatro grandes maestros extranjeros con más de 2.600 puntos.

Oro deberá lograr una tercera norma antes del 7 de marzo de 2026, cuando tendrá 12 años, cuatro meses y 24 días, para batir el récord del estadounidense Abhimanyu Mishra, que obtuvo el título de gran maestro en Budapest con 12 años, cuatro meses y 25 días.

