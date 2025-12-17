La sorprendente reacción del ex campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov por el nuevo hito alcanzado por Faustino Oro

El ex campeón mundial de ajedrez ruso Garry Kasparov se sorprendió por el nuevo hito alcanzado por Faustino Oro (REUTERS/Nacho)

A los 12 años, el argentino Faustino Oro se encuentra a un paso de convertirse en el Gran Maestro internacional de ajedrez más joven de la historia, un logro que lo situaría por delante de todos los récords previos y que ha captado la atención de figuras legendarias como Garry Kasparov. El histórico campeón mundial, considerado uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos, expresó su asombro ante el desempeño de Oro al publicar en la red social X un emoji de ojos sorprendidos, gesto que fue una reacción directa a la posibilidad de que el joven argentino supere la marca de precocidad vigente.

El actual récord lo ostenta el estadounidense Abhimanyu Mishra, quien obtuvo el título de Gran Maestro a los 12 años, cuatro meses y 25 días. Faustino Oro, nacido en el barrio porteño de San Cristóbal y con una puntuación Elo de 2.503, tiene un margen de aproximadamente dos meses y tres semanas para alcanzar la tercera y definitiva norma que exige la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). Si lo logra antes de marzo de 2026, se convertirá en el Gran Maestro más joven desde la creación del título, implementado en torneos desde 1907 y otorgado oficialmente por la FIDE desde 1950.

El gesto de Garry Kasparov con Faustino Oro que se volvió viral

El camino de Oro hacia este hito se consolidó recientemente en el torneo Magistral Szmetan Giardelli, celebrado en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires, donde consiguió su segunda norma de Gran Maestro tras empatar con el GM Diego Flores, ocho veces campeón nacional. El joven prodigio finalizó el certamen con 5,5 puntos, resultado de dos victorias y siete empates consecutivos, seis de ellos frente a rivales con mayor Elo, incluidos cuatro Grandes Maestros extranjeros con más de 2.600 puntos y dos argentinos que también superaron esa barrera.

La primera norma de Gran Maestro la obtuvo en septiembre, en el torneo “Leyendas & Prodigios” realizado en Madrid, cuando tenía once años, once meses y nueve días, lo que lo convirtió en el segundo más joven en lograrlo, solo por detrás del indio Dommaraju Gukesh, actual campeón mundial. Para alcanzar el título, la FIDE exige que el aspirante logre tres normas en torneos internacionales y mantenga una puntuación Elo mínima de 2.500. Además, la tercera norma debe obtenerse en un torneo abierto internacional, según el reglamento vigente.

Fausti celebró con su mamá tras lograr otro objetivo

El rendimiento de Oro ha sido destacado por la prensa especializada, que subraya su capacidad para superar los 2.600 puntos de rendimiento en torneos, cifra clave para la obtención del título de Gran Maestro. De repetir este desempeño en un tercer torneo en los próximos tres meses, Oro podría ser seleccionado por la FIDE para recibir el máximo reconocimiento en el ajedrez.

El impacto de su trayectoria no ha pasado desapercibido para Garry Kasparov, quien fue campeón mundial entre 1985 y 2000 y dominó el ranking internacional durante casi dos décadas. El gesto del ex campeón, al publicar el emoji de ojos atentos en X, fue interpretado por los medios como una señal de admiración y expectativa ante el futuro del joven argentino. Kasparov también fue el campeón del mundo más joven en 1985, cuando tenía doce años, lo que añade un matiz simbólico a su reconocimiento hacia Oro.

Faustino Oro, hincha de Vélez y considerado una de las máximas promesas del ajedrez mundial, afronta ahora el desafío de conseguir la tercera norma y consolidar su lugar en la historia del deporte. Su ascenso meteórico y la atención de figuras como Kasparov refuerzan la proyección de una carrera destinada a marcar un antes y un después en el ajedrez internacional.