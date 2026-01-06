“Cristiano Ronaldo versus Messi”: los detalles del encuentro entre Faustino Oro y Magnus Carlsen, el mejor ajedrecista del mundo

Carlsen y Faustino, en acción en Oslo (@TakeTakeTakeApp)

La vida es bella para Faustino Oro. A los 12 años, el niño argentino que posee una capacidad asombrosa para jugar al ajedrez no para de recibir galardones, elogios e invitaciones. Sin dudas se trata de una de las grandes estrellas de la disciplina, y por primera vez un ajedrecista argentino ha alcanzado tan alto grado de reconocimiento. Por ejemplo, este martes, el mejor jugador y N°1 del mundo, el noruego Magnus Carlsen, de 35 años, tomó la decisión de invitar al prodigio argentino a la ciudad de Oslo, para participar de un certamen por Internet, el famoso torneo “Titled Tuesday”, que se llevó a cabo en los salones de la empresa Take Take Take, de la que el ex campeón mundial de ajedrez es uno de sus dueños.

“Sí, he venido por dos días a Oslo; estoy muy contento de estar aquí con mi familia, y de poder disfrutar de este espectáculo. El lugar de juego es fabuloso y desde mi cabina puedo verlo a Carlsen jugando desde un sitio similar”, contó Fausti, siempre sonriente y feliz, durante la transmisión del evento que él mismo condujo para el sitio Chess.com durante las dos horas y media que se extendió el torneo.

Cuando Faustino Oro, el hijo de Alejandro y Romina, tenía un año en 2014, recién se producía el lanzamiento de los torneos “Titled Tuesday”; por entonces se trataba de una forma modesta para que los jugadores titulados ganaran premios a través de la plataforma Chess.com. El éxito de la convocatoria convirtió al certamen en un clásico del ajedrez semanal por Internet y todas las grandes estrellas de este juego formaron parte de sus competencias.

En esta ocasión, el marketing no estuvo ajeno. Acaso, similar a lo sucedido hace tres años, cuando la casa y compañía de moda de lujo francesa Louis Vuitton decidió reunir en una publicidad a dos de los más grandes futbolistas de este planeta Leo Messi y Cristiano Ronaldo disputando una partida de ajedrez sobre uno de sus productos, esta vez, el encuentro entre Carlsen y Faustino Oro fue replicado en las redes sociales de la empresa fundada por el ajedrecista noruego como el duelo “CR7 vs. Messi”. En el ámbito del ajedrez es conocida la simpatía que tiene Carlsen por el Real Madrid, y del paso del futbolista portugués por esa institución.

Para ello hubo un encuentro previo al torneo, en el que el pequeño Faustino Oro tuvo la ocasión de jugar una partida presencial, con tablero y piezas de madera, frente a Magnus Carlsen, para muchos el mejor ajedrecista de la historia de este juego. El duelo fue de una sola partida en la que cada jugador dispuso de 3 minutos en el reloj, más un adicional de 2 segundos por cada movimiento realizado. La imagen de ambos deportistas recorrió el mundo del ajedrez casi de inmediato. El resultado final fue favorable al ex campeón mundial.

Luego, el niño argentino tuvo la oportunidad de responder preguntas que a través del chat le hacían los seguidores antes de la transmisión del torneo. Allí contó: “Sí, he perdido con Carlsen, pero la pasé muy bien. Incluso durante la partida estuve bien”. Más adelante, Faustino Oro respondió otras preguntas referidas a sus próximos objetivos. “Si consigo la última norma, me quedo con el récord de Gran Maestro más joven de la historia. Ahora el récord lo tiene Mishra. Tengo tiempo hasta marzo. Es difícil, pero no imposible”. Así “El Messi del Ajedrez” dejó asentada su postura sobre un nuevo récord que intentará batir, y del que tiene plazo hasta el próximo 10 de marzo para convertirlo en realidad.

Lo que siguió fue el certamen “Titled Tuesday”, en el que Faustino, al que se le notaba en su voz y respiración un resfrío incipiente, no jugó de la mejor forma. Después de dos horas y 25 minutos que demandaron las 11 ruedas del certamen, que se llevó a cabo bajo una nueva modalidad de ritmo de juego, con partidas a 5 minutos por competidor, sin agregado de tiempo por jugada, el pequeño crack finalizó en el puesto 40 (estaba preclasificado N° 30), con 7,5 puntos. El ganador de la prueba fue Magnus Carlsen, que totalizó 9 puntos sobre 11 posibles.

“Debo decir que he jugado fatal”, fue la sentencia final de Faustino tras la última partida. Y agregó “pero eso no quita lo bien que lo he pasado y lo bien que me han tratado acá”.

La figura del niño argentino se ha convertido en una verdadera estrella de esta actividad, ya son varios los torneos en los que la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según sus siglas francesas), a través de su presidente, el ruso Arkady Dvorkovich, ha decidido cursarle invitaciones para sumarlo a sus eventos. Los ejemplos fueron los dos principales torneos del calendario de la FIDE, la Copa del Mundo, en India, y los Mundiales de Rápidas y Blitz, en Catar, en los que el niño argentino fue invitado especialmente para formar parte de esas competencias.

En Argentina, por segundo año consecutivo el joven hincha del Club Vélez Sársfield, vecino del barrio San Cristóbal y que reside en Badalona, recibió el Premio Olimpia de Plata. En la última edición, incluso fue candidato a la obtención del premio mayor, el Olimpia de Oro.

Hace unos días en España, el diario Marca, a través de una votación con más de 100 mil lectores y 16 especialistas del periódico, lo eligió como Deportista Internacional Revelación superando a Desiré Doue y Yu Zidi, dos estrellas del mundo futbolístico y de la natación.

Hace algunas horas, la FIDE anunció que, a través de una votación de sus afiliados, el argentino Faustino Oro fue elegido como “el jugador joven del año”. Incluso, en el ranking de la FIDE de los menores de 20 años, que encabeza el campeón mundial, el indio D Gukesh, con 19 años, el pequeño Fausti se ubica en el puesto N° 39, con sólo 12 años.

Sin dudas, al pequeño prodigio pareciera que la vida le ríe y canta; Faustino Oro y su familia tienen motivos para disfrutar esta felicidad.