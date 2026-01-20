Deportes

Faustino Oro logró otra contundente victoria en el Challengers de Países Bajos y es uno de los escoltas

El prodigio del ajedrez derrotó a la campeona neerlandesa, Eline Roebers (19 años) y sigue a medio punto de la líder, la azerbaiyana Aydin Suleymanli

Faustino Oro sigue creciendo en
Faustino Oro sigue creciendo en el ajedrez y volvió a ganar en Países Bajos (Foto de archivo)

Hace algunos días, durante una entrevista el mejor ajedrecista del mundo, el noruego Magnus Carlsen no se guardó elogio alguno cuando se refirió a las condiciones y expectativas del prodigio argentino y de su comparación con el astro del fútbol, Lionel Messi. Carlsen, dijo: “Faustino Oro es mejor a los 12 años que el capitán del seleccionado de fútbol a esa edad; tal vez, algún día Leo Messi tendrá la suerte de ser comparado contigo”. Pocas horas después, en Países Bajos, la sentencia del ex campeón mundial e indiscutido Nº1 del mundo, desde hace más de una década, pareciera encaminarse hacia el final feliz de un cuento de hadas. Es que hoy, en la cuarta rueda en el torneo Challengers del 88º Festival de Ajedrez de Tata Steel, el genio argentino volvió a frotar la lámpara y se anotó una victoria descomunal ante la mejor jugadora de ese país, lo que le permitió conservar la condición de invicto y ser uno de los tres escoltas de la competencia. A Faustino Oro ya no lo ruboriza que lo llamen “El Messi del Ajedrez”.

El niño argentino -que aprendió a jugar al ajedrez en tiempos de pandemia, cuando vivía junto a sus padres (Alejandro y Romina) en un departamento en el barrio porteño de San Cristóbal- se impuso ante una de las estrellas del deporte femenino en el país europeo, la joven Eline Roebers, de 19 años. Ella es la actual campeona femenina de Países Bajos, ganadora de la medalla de plata como defensora del primer tablero en la Olimpíada de Ajedrez en Chennai, en 2022, y, en 2023, fue Nº1 del mundo en el ranking de la FIDE entre los menores de 18 años. Ante esta rival, el pequeño Faustino, de 12 años, volvió a jugar un ajedrez, casi sin fisuras, y dominó la partida de principio hasta el final; se impuso en 36 jugadas de una Apertura Zukertort.

“Sí, estoy muy feliz de volver a ganar. Hoy jugué una buena partida, creo que la dominé desde la apertura y me gustó mucho que, según la máquina, obtuve una precisión de 97,4 % en todo el juego. Eso es realmente bueno”, dijo el niño durante la entrevista que mantuvo con la transmisión oficial al finalizar la partida de hoy. También se refirió a sus progresos en juego y comparado con su última participación en Wijk Aan Zee en 2025.

A Faustino Oro lo apodan
A Faustino Oro lo apodan el Messi del Ajedrez. El niño argentino de 12 años sigue a paso firme en el Challengers de Países Bajos

“Sí, creo que en el último año he progresado mucho, pero tal vez lo más importante haya sido la experiencia que gané después de tantas partidas. Ahora, para mí, ya es más habitual enfrentarme a jugadores con más de 2600 puntos de ranking, cosa que hasta el año pasado solo lo había hecho con 6 o 7 jugadores. Esa experiencia se nota ahora que llevo 3 puntos en 4 ruedas, y el año pasado aquí en Tata Steel solo obtuve 3,5 puntos después de 13 rondas (risas)”, continuó Oro.

Sobre la preparación de cada jornada, el pequeño Fausti dijo que solamente le dedica dos o tres horas a revisar qué tipo de aperturas o defensas utilizan sus rivales. Que prefiere descansar porque necesita estar con más energía para la partida del día siguiente.

Por supuesto que el tema de lograr la plusmarca y convertirse en el gran maestro más joven en el historial de este juego, no pasó inadvertida para los periodistas locales, y ante la consulta el niño respondió: “Lo intentaré, pero no está claro conseguir algún torneo abierto... pero no quiero distraerme en eso y solo pienso en jugar bien, mejorar, disfrutar de lo que hago y concentrarme en ganar este torneo que me permitirá clasificarme para el Master del año próximo”.

Según el español David Llada, director de comunicaciones de Internet Chess Club (ICC, uno de los auspiciantes de la carrera de Oro), existe una posibilidad que Faustino sea invitado a jugar un torneo Open en Saint Louis (EE. UU.), en febrero próximo donde podría tener la chance de alcanzar la plusmarca que deberá completarla antes del 10 de marzo próximo.

Faustino Oro quiere convertirse en
Faustino Oro quiere convertirse en el gran maestro más joven de la historia del ajedrez

Otra vez, la competencia que se lleva a cabo en el Polideportivo De Moriaan Center, en la ciudad costera de Wijk Aan Zee, frente al Mar del Norte, en Países Bajos, estuvo caracterizada por la lucha en cada una de las partidas. De los siete enfrentamientos solo hubo un empate, el que protagonizaron D. Yuffa y B. Assaubayeva.

Estos fueron los otros desenlaces: A. Suleymanli 1 v. M. Lu 0, A. Woodward 1 v. M. Warmerdam 0, M. Maurizzi 1 v. V. Ivic 0 y V. Ivanchuk 0 v. E. L´ami 1.

De esta manera, la azerbaiyana Suleymanli sigue al frente de la prueba con 3,5 puntos, escoltada por Faustino Oro, M. Maurizzi y A. Woodward, con 3.

El miércoles, desde las 10.00 de Buenos Aires, se llevará a cabo la quinta rueda con estos enfrentamientos: M. Warmerdam (Países Bajos, 1 punto) v. A. Suleymanli (Azerbaiyán, 3,5), M. Lu (China, 2) v. Faustino Oro (Argentina, 3), V. Panesar (India, 1) V. A. Woodward (EE. UU., 3), E. L´ami (Países Bajos, 1) v. M. Maurizzi (Francia, 3), V. Ivic (Serbia, 1) v. C. Yip (EE. UU., 2,5), B. Assaubayeva (Kazajistán, 2,5) v. V. Ivanchuk (Ucrania, 2), E. Roebers (Países Bajos, 0) v. D. Yuffa (España, 2,5).

