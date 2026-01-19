Las fotos y los videos del festejo de cumpleaños de Marcelo Gallardo: la reconocida banda que tocó en vivo y los símbolos de River que invitó

El entrenador de River Plate celebró sus 50 años en una fiesta en la que estuvo acompañado por su familia

Luego de finalizar la pretemporada con victorias sobre Millonarios de Colombia y Peñarol de Uruguay —en la tanda de penales después de empatar sin goles—, Marcelo Gallardo celebró su cumpleaños número 50. El entrenador de River Plate decidió rodearse de familiares y amigos más cercanos en una fiesta íntima. Uno de los momentos más importantes de la noche fue la actuación en vivo de Bersuit Vergarabat, en una jornada que tuvo la presencia de algunos ex futbolistas que dirigió durante sus ciclos en el club de Núñez.

En el epílogo del amistoso entre River y Peñarol, que finalizó en el arranque del día 18 de enero, Gallardo comenzó a recibir las primeras felicitaciones por su cumpleaños. Finalizada la tanda de penales con un triunfo por 4-2, en medio de sonrisas y festejos, el director técnico inició la celebración de sus cincuenta años que continuó, a su regreso, en Argentina. Ya en Buenos Aires, la familia del Muñeco lo esperó para una cálida bienvenida.

La imagen que publicó Geraldine La Rosa en el cumpleaños de Marcelo Gallardo (@gerald.larosa)

Geraldine La Rosa, esposa de Gallardo, mostró la celebración a través de su cuenta de Instagram. La mujer reveló postales del encuentro en las que se vio la presencia de sus dos hijos menores, Santino y Benjamín. Pese a que la empresaria mencionó a Nahuel y Matías, no se los vio en las imágenes viralizadas: el lateral de 27 años firmó en los últimos días como flamante fichaje de San Martín de Tucumán y el centrocampista de 22 años está realizando la pretemporada con Instituto de Córdoba.

El entrenador de River festejó sus 50 años en una celebración con su familia

Entre los videos difundidos se pudo ver el momento en el que le cantaron el feliz cumpleaños y mientras bailaba con su pareja. Rodrigo Mora, exdelantero uruguayo y amigo del director técnico, sorprendió al compartir una fotografía del evento en la que aparecía junto a Jonatan Maidana y Juan Fernando Quintero —quien también celebró su cumpleaños el 18 de enero— y publicó un mensaje directo para el Muñeco. “Gracias por tenerme siempre presente. Te quiero”, escribió el atacante que fue dirigido por Gallardo en su red social.

Juanfer Quintero, Mora y Maidana presentes en el cumpleaños de Gallardo (@romorita11)

Uno de los detalles más llamativos de la velada fue una torta de cuatro pisos, decorada con bengalas laterales y acompañada por dos copas de champagne. La ambientación del salón no pasó inadvertida: sombreros, pelucas, corbatas, moños y gorras circularon entre los invitados; muchas de ellas con inscripciones como “Creer”, “Monumental”, “River”, “Muñeco” y “Madrid”, mientras que los globos blancos y rojos completaron el decorado, evocando los colores emblemáticos del club.

La otra presencia estelar de la noche fue la de la banda Bersuit Vergarabat. “Genios totales”, comentó Geraldine La Rosa en una foto en su Instagram. Rodrigo Mora, por su parte, subió un video en el que se escucha que están tocando la canción “La Soledad”.

La Besut tocó en el cumpleaños de Gallardo y su esposa les agradeció en redes (@gerald.larosa)

La temporada oficial de River Plate iniciará el próximo fin de semana con el debut en el Torneo Apertura contra Barracas Central en condición de visitante, duelo que se llevará a cabo el sábado 24 de enero desde las 17:00 horas. Posteriormente, el Millonario jugará su primer encuentro en el Estadio Monumental contra Gimnasia de La Plata el miércoles 28 a partir de las 20:00. Su presentación en los 32avos de la Copa Argentina ocurrirá el martes 17 de febrero contra Ciudad de Bolívar.

“Los veo bien. Estamos enérgicos. Volver el 20 de diciembre no era natural para nosotros, pero hizo que le ganáramos tiempo a la búsqueda de qué es lo que queremos para este año. Ir armando el grupo de jugadores que iba a trabajar con nosotros y la llegada de los refuerzos. Estamos bien, en un momento en el que hay energía y con mensajes bajados. Los jugadores van asimilando eso. Tenemos que estar preparados para mostrar una cara mucho más reconocible de lo que queremos en el inicio del campeonato. Y queremos que la gente se identifique”, explicó Gallardo sobre el trabajo del plantel durante la pretemporada en una entrevista que brindó con canales oficiales de River.

El cumpleaños de Marcelo Gallardo (Foto: @gerald.larosa)

Allí, también hizo hincapié en los problemas que atravesó el equipo durante el 2025 y cómo los malos resultados tienen repercusión en la presente temporada: “El tránsito del año pasado no fue fácil. No solamente por no cumplir ninguno de los objetivos trazados deportivamente que teníamos. Nos habíamos preparado para terminar el año de otra manera. El año fue muy largo, pero teníamos plantel para asumirlo y darle una responsabilidad mayor a nivel deportivo. No se dio así por diferentes maneras. El último trimestre nos pasaron un montón de cosas que, lamentablemente, en el fútbol suelen pasar. No estamos acostumbrados a perder tantos partidos en tan poco tiempo. Terminó siendo un año de frustración deportiva, claramente. Nos costó cerrar el año. Decíamos que este año tenía que terminar por no poder dar ese paso adelante. Termina siendo un año negativo. Cometimos errores, no fuimos lo que podíamos haber sido, pero deja muchas enseñanzas. Las lecciones las vas aprendiendo cuando pasan cosas que vos no las pensabas o deseabas".

Cabe resaltar que dicha entrevista fue la primera que brindó en el año 2026 y, entre varios ítems que tocó, también profundizó en cómo debe mejorar el equipo y la importancia del acompañamiento de los hinchas millonarios.

El agradecimiento de Rodrigo Mora para Marcelo Gallardo en redes (@romorita11)