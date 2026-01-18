El especial saludo de River Plate a Marcelo Gallardo en el día de su cumpleaños 50: “Toda una vida en casa”

Este 18 de enero, el entrenador festeja su cumpleaños y el club le dedicó un video especial

Marcelo Gallardo cumple 50 años este 18 de enero y River Plate le envió sus respectivos saludos con un video especial publicado en las redes sociales del club. En el clip de un minuto de duración se pueden ver distintas imágenes del técnico más ganador de la historia del Millonario en sus etapas más destacadas dentro de la institución.

“50 años cumpliendo en casa. Feliz cumpleaños, Muñeco”, escribió River adjuntando el video de Gallardo, en el que aparece la voz del DT y ex jugador con frases icónicas durante su recorrido en el club de Núñez. Luego, el compacto termina con la frase: “Toda una vida cumpliendo en casa”, haciendo referencia al vínculo y arraigo del entrenador con la Banda. La publicación se llenó de mensajes de los hinchas saludando al técnico.

Marcelo Gallardo tiene un fuerte lazo con River y es considerado una leyenda, ya que el Muñeco se inició como futbolista en el club y tuvo una etapa destacada tanto como jugador y, posteriormente, como director técnico. El nacido en Merlo, Buenos Aires, debutó en la Primera División en abril de 1993 y tuvo tres ciclos (1993-1999, 2003-2006 y 2009-2010). En total, jugó 305 partidos, convirtió 70 goles y ganó 8 títulos, incluyendo la Copa Libertadores de 1996 y la Supercopa Sudamericana de 1997.

Marcelo Gallardo, todo un símbolo de River Plate. El Muñeco cumplió 50 años (REUTERS/Agustin Marcarian)

En el transcurso de su trayectoria como futbolista, el enganche tuvo pasos en el extranjero y jugó en Francia para el AS Mónaco y París Saint Germain (PSG). Además, estuvo una temporada en la MLS (2008) con el DC United y cerró su etapa en Nacional de Montevideo, en 2011. En el club uruguayo comenzó carrera como director técnico inmediatamente tras su retiro y fue campeón del torneo en su primera experiencia.

El 6 de junio de 2014 comenzó su primer ciclo en River Plate, donde asumió luego de la renuncia de Ramón Díaz y finalizó en noviembre de 2022, marcando una era de casi una década de gloria, con logros históricos. Bajo su mando, el Millonario disputó más de 420 partidos y ganó un total de 14 títulos, incluyendo momentos memorables como la obtención de la Copa Libertadores 2018, en la que venció a Boca Juniors en la final disputada en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. Fueron 7 estrellas internacionales para Napoleón, como fue apodado.

Marcelo Gallardo es el técnico más ganador de la historia de River Plate con 14 títulos, 7 internacionales (Fotobaires)

Gallardo se marchó de River y tuvo una corta experiencia en el fútbol árabe tras arribar al Al Ittihad, pero los resultados no lo acompañaron en Medio Oriente y en agosto de 2024 retornó a Núñez para iniciar su segundo ciclo como técnico en reemplazo de Martín Demichelis. En noviembre de 2025, el Muñeco renovó su contrato hasta finales de 2026 y superó los 500 partidos al frente de la Banda, con una efectividad del 61.5%.

En cuanto a su etapa en la selección argentina, el Muñeco integró la Albiceleste desde la Sub 17 y ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta ’96 con la Sub 23 que dirigía Daniel Alberto Passarella. También fue campeón de los Juegos Panamericanos de Mar del Plata, en 1995. Previamente, en 1994, Gallardo se había estrenado en la selección absoluta y fue convocado a los Mundiales de Francia 1998 y Corea-Japón 2002. En total jugó 44 partidos y marcó 13 goles.