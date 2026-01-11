River Plate afrontará el primer amistoso de la temporada contra Millonarios de Colombia: hora, TV y formaciones

River Plate chocará contra Millonarios de Colombia en su primer amistoso del 2026

River Plate iniciará su actividad en la temporada 2026 con un plantel renovado y expectativas altas tras un 2025 con altibajos. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo afrontará su primer partido amistoso del año contra Millonarios de Colombia en el Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay. El encuentro, pautado para las 21:00 (hora argentina) y televisado por Disney +, forma parte de la Serie Río de la Plata y representa la primera oportunidad para observar a los nuevos refuerzos del club en acción.

Después de cerrar el año anterior con una derrota 2-3 ante Racing en los octavos de final del Torneo Clausura, el Millonario abrirá la temporada con el objetivo de mejorar la última imagen del equipo. Luego de iniciar la pretemporada el 20 de diciembre en el River Camp y extenderla a San Martín de los Andes desde el 2 de enero, River disputará su primer amistoso. Vale recordar que el elenco de Núñez jugará un segundo encuentro preparatorio contra Peñarol el sábado 17 desde las 22:15.

Marcelo Gallardo contará con las tres incorporaciones que reforzaron al plantel millonario hasta el momento. Fausto Vera, que llegó en condición de cedido desde el Atlético Mineiro (préstamo con cargo de 500 mil dólares y una opción de compra de USD 4 millones) y Aníbal Moreno, procedente de Palmeiras (compra del 100% del pase a cambio de USD 7 millones), podrían sumar sus primeros minutos con la banda roja. Por su parte, Matías Viña, que se sumó en los últimos días desde Flamengo (cesión con cargo de 500 mil dólares y obligación de compra del 50% del pase si juega la mitad de los partidos oficiales), podría quedar relegado del primer amistoso luego de entrenarse diferenciado.

River Plate llevó a cabo una pretemporada clave para revertir la floja imagen que dejó en 2025 (@RiverPlate)

Una de las grandes novedades que tendrá River pasará por la presencia del juvenil Santiago Beltrán en el arco, luego de las lesiones de Franco Armani (desgarro en el gemelo derecho) y Ezequiel Centurión (fractura de muñeca), y la reciente salida de Jeremías Ledesma a Rosario Central. Esta será una oportunidad única para el arquero de 19 años, que ya fue convocado en partidos oficiales.

Cabe recordar que Marcelo Gallardo llevó a cabo una importante depuración del plantel que representó a River en el año 2025 y varios futbolistas importantes se marcharon de la institución. Los casos más representativos son los de Enzo Pérez (recaló en Argentinos Juniors), Miguel Borja (Cruz Azul), Ignacio Fernández (Gimnasia de La Plata), Milton Casco (Atlético Nacional) y Gonzalo Pity Martínez (libre).

A estos se suman otras salidas como la de Federico Gattoni (Sevilla) y Sebastián Boselli (Getafe). Por su parte, Paulo Díaz y Fabricio Bustos, pese a que siguen en el Millonario, también podrían salir en el presente mercado.

Del otro lado, la expectativa crece alrededor del posible regreso de Radamel Falcao García, ex River, al plantel de Millonarios de Colombia, que también tendrá su estreno en el año 2026.

Posibles formaciones:

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Juan Carlos Portillo o Matías Galarza; Kevin Castaño o Aníbal Moreno, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Millonarios de Colombia: Guillermo De Amores; Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña; Beckham Castro, David Mackalister Silva, Edwin Mosquera; Leonardo Castro o Radamel Falcao. DT: Hernán Torres.

Estadio: Gran Parque Central, Uruguay.

Hora: 21:00 (Argentina) / 19:00 (Colombia).

TV: Disney +.