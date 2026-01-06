La AFA confirmó el cronograma de los 32avos de final de la Copa Argentina: cuándo juegan Boca Juniors y River Plate

Boca Juniors y River Plate ya conocen sus días para el debut en la Copa Argentina 2026 (AP Photo/Gustavo Garello)

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hizo oficial este martes el cronograma de los partidos de 32avos de final de la Copa Argentina, la cual comenzará el domingo 18 de enero con el duelo entre el campeón, Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes de Buenos Aires, a las 19, en el estadio La Pederera de San Luis.

El otro cruce que abrirá la nueva edición del certamen más federal del fútbol argentino tendrá como protagonistas a Lanús y Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero), desde las 21.15, en el estadio Ciudad de Caseros.

Por su parte, River Plate tendrá su estreno el próximo martes 17 de febrero ante Ciudad de Bolívar, con estadio y horario a confirmar. Boca Juniors hará lo propio el martes 24 frente a Gimnasia de Chivilcoy, sin sede definida.

Por su parte, San Lorenzo verá acción el viernes 5 de marzo ante el humilde Deportivo Rincón, de la localidad de Los Sauces, Neuquén, que se fundó en 2012 y que milita en el Torneo Federal A. El viernes 27/3 será el turno de Independiente ante Atenas de Río Cuarto y el sábado 28/3 lo hará Racing, ante San Martín de Formosa. Estos partidos tampoco tienen estadio y horario definido. Cabe aclarar que en caso de que los partidos terminen igualados, de acuerdo al reglamento vigente, el ganador se dirimirá en los penales.

Independiente Rivadavia de Mendoza, el último campeón de la Copa Argentina (@CSIRoficial / X)

Cronograma de los 32vos. de Final

Domingo 18 de enero

- Independiente Rivadavia (Mendoza) vs Estudiantes de Buenos Aires, a las 19 horas en estadio La Pedrera (San Luis)

- Lanús vs Sarmiento de La Banda (Santiago del Estero), a las 21.15 horas en el estadio Ciudad de Caseros.

Lunes 19 de enero

- Estudiantes de La Plata vs Ituzaingó, a las 21.15 horas, en el estadio de Banfield.

Miércoles 21 de enero

- Argentinos Juniors vs F.C. Midland, a las 21.15 horas, en el estadio de Lanús.

Miércoles 04 de febrero

- Platense vs Argentino (Monte Maíz), en horario y estadio a confirmar.

- Talleres (Córdoba) vs Argentino de Merlo, en horario y estadio a confirmar.

Jueves 05 de febrero

- Deportivo Riestra vs Deportivo Maipú (Mendoza), en horario y estadio a confirmar.

- Barracas Central vs Temperley, en horario y estadio a confirmar.

Miércoles 11 de febrero

- Central Córdoba (Santiago del Estero) vs Gimnasia y Esgrima (Jujuy), en horario y estadio a confirmar.

- Rosario Central vs Sportivo Belgrano (San Francisco), en horario y estadio a confirmar.

Martes 17 de febrero

- Aldosivi (Mar del Plata) vs San Miguel, en horario y estadio a confirmar.

- Tigre vs Claypole, en horario y estadio a confirmar.

- River Plate vs Ciudad de Bolívar, en horario y estadio a confirmar.

Martes 24 de febrero

- Boca Juniors vs Gimnasia de Chivilcoy, en horario y estadio a confirmar.

Miércoles 25 de febrero

- San Martín (San Juan) vs Deportivo Madryn, en horario y estadio a confirmar.

- Godoy Cruz (Mendoza) vs Deportivo Morón, en horario y estadio a confirmar.

Viernes 20 de marzo

- San Lorenzo vs Deportivo Rincón (Los Sauces, Neuquén), en horario y estadio a confirmar.

Miércoles 25 de marzo

- Banfield vs Real Pilar, en horario y estadio a confirmar.

- Atlético Tucumán vs Sportivo Barracas, en horario y estadio a confirmar.

Viernes 27 de marzo

- Belgrano (Córdoba) vs Atlético de Rafaela, en horario y estadio a confirmar.

- Independiente vs Atenas (Río IV), en horario y estadio a confirmar.

Sábado 28 de marzo

- Racing Club vs San Martín (Formosa), en horario y estadio a confirmar.

Domingo 29 de marzo

- Newell´s Old Boys vs Acassuso, en horario y estadio a confirmar.

- Huracán vs Olimpo (Bahía Blanca), en horario y estadio a confirmar.

Martes 31 de marzo

- Unión vs Agropecuario, en horario y estadio a confirmar.

Miércoles 01 de abril

- Instituto vs Atlanta, en horario y estadio a confirmar.

- Defensa y Justicia vs Chaco For Ever, en horario y estadio a confirmar.

Martes 07 de abril

- Estudiantes (Río IV) vs San Martín (Tucumán), en horario y estadio a confirmar.

- Vélez Sarsfield vs Deportivo Armenio, en horario y estadio a confirmar.

- Gimnasia y Esgrima (Mendoza) vs Gimnasia y Tiro (Salta), en horario y estadio a confirmar.

Miércoles 08 de abril

- Sarmiento (Junín) vs Tristán Suárez, en horario y estadio a confirmar.

-Gimnasia y Esgrima La Plata vs Camioneros, en horario y estadio a confirmar.