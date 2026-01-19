Marcelo Gallardo habló por primera vez en el 2026: el mercado, los objetivos del equipo, la exigencia de la gente y su amor por River

El Muñeco comentó sobre cómo fue la pretemporada y palpitó el inicio de las competiciones

River Plate culminó su pretemporada con una victoria por 1-0 sobre Millonarios y una igualdad sin goles contra Peñarol, a quien venció por 4-2 en la tanda de penales. Una vez finalizada la preparación del elenco de Núñez con dos amistosos en Uruguay y en la previa del inicio de las competiciones oficiales con el choque contra Barracas Central por el Torneo Apertura, Marcelo Gallardo habló por primera vez en el 2026: palpitó lo que será el año de La Banda, cómo fue el inicio del plantel y los refuerzos del equipo en el mercado de pases.

En el día de su cumpleaños número 50, River difundió una extensa entrevista con el entrenador del Millonario a través de su canal oficial de YouTube. “Los veo bien. Estamos enérgicos. Volver el 20 de diciembre no era natural para nosotros, pero hizo que le ganáramos tiempo a la búsqueda de qué es lo que queremos para este año. Ir armando el grupo de jugadores que iba a trabajar con nosotros y la llegada de los refuerzos. Estamos bien, en un momento en el que hay energía y con mensajes bajados. Los jugadores van asimilando eso. Tenemos que estar preparados para mostrar una cara mucho más reconocible de lo que queremos en el inicio del campeonato. Y queremos que la gente se identifique”, explicó sobre cómo vio al equipo durante la pretemporada.

Por su parte, hizo hincapié en la relación que tiene con la gente de River: “Entiendo que no es normal que le pase eso a un entrenador. Es gratitud, responsabilidad, exigencia. Porque eso a mí me genera exigencia. Le tengo que responder a esta gente que me demuestra partido a partido un gesto de cariño y afecto de incondicionalidad enorme. Me genera sentirme un privilegiado y alguien que está totalmente comprometido con la causa. Le tengo que devolver cada gesto que me brindan. Eso es responsabilidad”.

El entrenador de River Plate habló por primera vez en el año 2026

“El único momento en el que nos sentimos reconocidos fue por el acompañamiento de la gente. Llenar con 80 y pico de mil de personas todos los partidos a cualquier hora, contra cualquier rival. Eso no tiene nombre. El acompañamiento fue incondicional. Tengo solamente palabras de agradecimiento para con la gente que nos acompañó e insistió. Es normal que exijan porque estamos en River. Pero el acompañamiento ha sido incondicional. Me muestro gratificado por eso. Hace 10 años que entro a un estadio y me ovacionan más de 80 mil personas. Cómo no voy a ser agradecido con la gente y devolverle ese gesto que tienen conmigo. Estoy acá para intentar seguir siendo agradecido y para darles alegría. Es mi manera de devolverle. Vamos a tener un buen año. Hay que contagiarnos entre nosotros y sentir el positivismo. Tenemos que abrazarnos entre todos y el equipo tiene que dar respuestas”, reconoció Gallardo sobre los hinchas del Millonario y el acompañamiento en un 2025 complejo.

Respecto al desarrollo de la pasada temporada, comentó: “El tránsito del año pasado no fue fácil. No solamente por no cumplir ninguno de los objetivos trazados deportivamente que teníamos. Nos habíamos preparado para terminar el año de otra manera. El año fue muy largo, pero teníamos plantel para asumirlo y darle una responsabilidad mayor a nivel deportivo. No se dio así por diferentes maneras. El último trimestre nos pasaron un montón de cosas que, lamentablemente, en el fútbol suelen pasar. No estamos acostumbrados a perder tantos partidos en tan poco tiempo. Terminó siendo un año de frustración deportiva, claramente. Nos costó cerrar el año. Decíamos que este año tenía que terminar por no poder dar ese paso adelante. Termina siendo un año negativo. Cometimos errores, no fuimos lo que podíamos haber sido, pero deja muchas enseñanzas. Las lecciones las vas aprendiendo cuando pasan cosas que vos no las pensabas o deseabas”.

“No te tienen que forzar a empezar a descreer en tus convicciones. Eso me dejó muchas enseñanzas. Lejos está de frustrarme. Desde mi posición de entrenador y gestor principal del fútbol del club, me deja con una enseñanza de acuerdo a que no está mal que haya habido errores y nos equivocamos. Simplemente hay que aceptarlo y tener la claridad de que las cosas pasaron y hay que intentar fortalecerse para volver a insistir”, reflexionó sobre los cuestionamientos.

A esto, sumó: “Yo no descreo de mí, nunca dejé de creer en mis posibilidades y en mi profesionalismo. Hay que saber convivir con las cosas cuando no salen. Todos convivimos muy gratamente cuando ganamos; somos todos buenos. Pero cuando las cosas no salen como queremos, ahí empezamos a ver ciertas miserias. Para mí, eso también tiene aprendizaje, te humaniza. No es que no pueda perder; todos podemos perder. El tema es cómo nos recomponemos ante eso”.

Luego de los amistosos contra Millonarios de Colombia y Peñarol de Uruguay, el cual marcó el cierre de la pretemporada, la agenda del equipo de Marcelo Gallardo seguirá con el debut oficial de River por el Torneo Apertura: chocará contra Barracas Central en condición de visitante el sábado 24 de enero desde las 17:00 horas. Antes del cierre del primer mes del año, el elenco de Núñez jugará su primer encuentro en el Estadio Monumental contra Gimnasia de La Plata el miércoles 28 a partir de las 20:00. Su presentación en los 32avos de la Copa Argentina ocurrirá el martes 17 de febrero contra Ciudad de Bolívar.

El objetivo de encontrar un sistema de juego claro: “En muchos pasajes de nuestra gestión, hemos sido equipos agresivos, de búsqueda permanente en ataque. El significado de la búsqueda es no atacar si no estamos preparados para marcar. O sea, marcar en ataque significa tener un grado de atención mucho más alto de lo que significa defender bajo y salir de contragolpe. Es lo que nosotros, en general, no hacemos. Esto tiene más que ver con el convencimiento de los jugadores. Si yo no tengo el convencimiento de los futbolistas, es complicado que se traslade. Hay que reconocer de qué manera queremos jugar. No podemos no tener un estilo. Algo de lo que nosotros fuimos en mi gestión como entrenador: equipos agresivos con búsqueda permanente. Algunos con más vértigos, otros con la búsqueda de la pelota, depende de los rivales también. Hay que tener creatividad, algo que es propiamente del futbolista”.

El entrenador palpitó lo que será el año 2026 después de una temporada compleja

Lo que representa River en su vida y las etapas que atravesó: “Debe abarcar muchísimo la representación. No por lo que significa el hecho de haber pasado mucho tiempo de mi vida en este lugar. Sino que cada una de las etapas, me acuerdo cómo las viví. Me fueron marcando en mi crecimiento personal. Todas mis etapas fueron diferentes y en cada una viví cosas diferentes. Todo tiene su lugar de crecimiento. Significa un montón”.

La importancia de River en su vida: “No hay mejor lugar que estar en casa. Vos podés vivir otras experiencias por el mundo, conocer otros lugares. Te enriqueces de eso, pero el lugar de uno es el lugar de uno. Por eso, en el mensaje de cuando vos estás en un lugar en el que te sentís reconocido y valorado, entendés la cultura del lugar; se traslada. Yo hago trasladar todo eso que a mí me reconoce a un lugar que me marca fuerte. Como yo tengo que transmitir lo que yo siento y viví en un lugar que tiene mucha valoración. No solamente para mí, sino para muchísima gente. Los que no lo entienden así y no tienen en la mente el valor de significado que eso tiene, hay alguien que tiene que desparramar ese sentir. Me considero una persona que, desde mi lugar, puede bajar un mensaje de lo que significa este lugar. Este lugar es un privilegio. Es para pocos”.

Su amor por River y lo que es representar al club: “Es una manera de sentir que hay que ser agradecido. Es comportamiento, manera de vivir. Tiene que ver con un desafío constante, la búsqueda permanente del crecimiento y de los desafíos que se van generando. No importa cuánto ganaste, cuánto valor le das a eso para seguir invirtiendo. Siempre se puede ir por algo más; está la búsqueda de hacer a este club cada vez más grande a lo largo de la historia. Eso te exige. Esa exigencia te hace vivir de una manera en la que no podés relajarte. No podés vivir suelto. Genera muchísima disciplina. Para estar acá, tienes que ser disciplinado. No solamente en la manera de comunicarte o expresarte futbolísticamente. En la manera de convivir con las personas adentro y el mundo exterior, que es cada vez más difícil. No es fácil estar acá”.

Su relación con los referentes del plantel y los futbolistas que dirigió en River: “Mi valoración es enorme. Es un reconocimiento pleno. No solamente por haber vivido acontecimientos memorables, sino también por el vínculo que hubo a través de todos estos años. Con idas y vueltas, pero que termina siendo algo que, por lo menos, nos va a durar para siempre. Más allá de que el momento se corta, mi valoración para con ellos y ellos conmigo va a seguir existiendo. Yo lo siento así, se los he manifestado y ellos saben. ¿Me hubiera gustado que sucediera de otra manera? Sí, a todos nos hubiera gustado. A veces el moño no está, pero no significa que el recorrido no haya existido. El recuerdo nunca va a morir”.

Cómo se gestiona el desarrollo de los juveniles: “El futbolista que viene de abajo, ya no es un desconocido. Las redes sociales te muestran la injerencia de los futbolistas precoces que van creciendo con una carga tremenda. Cómo le haces creer a ese futbolista que no es lo mismo jugar en Novena División o Quinta que en la Primera y sostenerte. Las etapas se queman demasiado rápido y los jugadores quieren irse a Europa antes de debutar. El club a nivel institución y nosotros como gestores de esas situaciones de bajar una línea, es difícil porque a veces luchas contra un entorno que no manejas. Ese entorno es el que lo tiene más tiempo y es difícil luchar contra eso que quieran quemar etapas rápidamente. Todos quieren ya las cosas. Los procesos se desestiman. Hoy todos quieren saltar y eso no se mide. Eso termina siendo negativo en la mayor cantidad de casos”.