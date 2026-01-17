Deportes

River Plate enfrentará a Peñarol de Uruguay en su segundo amistoso del año: hora, TV y formaciones

El Millonario y el Carbonero se verán las caras desde las 22. Transmite Disney +

River Plate afrontará su segundo amistoso del año. Luego de la victoria frente a Millonarios, el elenco dirigido por Marcelo Gallardo se enfrentará a Peñarol desde las 22 en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, de Maldonado, marcando el regreso de un enfrentamiento que no se celebra oficialmente desde 1995. Este duelo, organizado bajo el marco de los Clásicos Sudamericanos 2026, reunirá a dos de los clubes con mayor tradición futbolística del continente y se podrá seguir en vivo a través del Plan Premium Disney+ a partir de las 22:00.

El último cruce oficial entre ambos equipos se remonta al 19 de abril de 1995, partido en el que igualaron 1-1, con goles de Roberto Ayala y Federico Magallanes, por la fase de grupos de la Copa Libertadores de ese año. Desde entonces, la espera por un nuevo capítulo de esta rivalidad histórica ha aumentado el atractivo del encuentro anunciado.

El presente de Peñarol se caracteriza por un plantel renovado, con nombres como Washington Aguerre, Abel Hernández, Facundo Batista y Matías Arezo como referentes entre las incorporaciones más destacadas. Diego Aguirre, técnico del club uruguayo, viene de conquistar el Torneo Clausura, el Torneo Intermedio y la Copa AUF Uruguay 2025. El Carbonero afrontó otros partidos amistosos, como su reciente victoria por penales frente a Central Español por la Copa de la Liga AUF 2026, además de una caída por 2-1 ante Independiente.

En el caso de River, el ciclo de Marcelo Gallardo apuesta a dejar atrás un 2025 que resultó adverso: el equipo argentino no logró ningún título en los campeonatos que disputó y quedó fuera de la Copa Libertadores. Para afrontar la temporada entrante, el club incorporó figuras como Aníbal Moreno entre sus refuerzos más destacados, e impulsó a jugadores de peso como Gonzalo Montiel, Juan Fernando Quintero y Maximiliano Salas. En su amistoso inaugural de pretemporada, el conjunto superó por la mínima a Millonarios.

Con ambos elencos enfocados en campañas internacionales —Peñarol estará presente en la Copa Libertadores y River en la Sudamericana—, el efecto de este clásico trasciende el ámbito deportivo inmediato y se convierte en un termómetro competitivo de cara a un año crucial para sus aspiraciones.

El amistoso ante Peñarol en Maldonado será la última instancia para ajustar detalles antes de competir, pero el técnico ya sabe que ni Franco Armani ni Marcos Acuña estarán disponibles. La ausencia de ambos jugadores se extiende como una preocupación hacia el estreno del Torneo Apertura frente a Barracas Central.

El propio final del ciclo de pretemporada en Punta del Este dejó una señal de alerta: el arquero de 39 años permanece en recuperación por un desgarro en el gemelo derecho. Aunque se lo vio trotando en el campo de entrenamiento, aún no hay garantías sobre su evolución ni certeza sobre su presencia en el arranque del campeonato.

En simultáneo, la situación de Marcos Acuña sigue bajo estricta vigilancia. El lateral arrastra un traumatismo en el dedo del pie izquierdo que ya lo marginó de los entrenamientos tanto en San Martín de los Andes como en Punta del Este y lo dejó sin minutos ante Millonarios.

Posibles formaciones:

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Facundo González, Lautaro Rivero; Kevin Castaño, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo

Peñarol: Washington Aguerre; Franco Escobar, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Silvera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Leandro Umpiérrez, Leonardo Fernández, Stiven Muhlethaler y Abel Hernández. DT: Diego Aguirre

  • Hora: 22:00
  • TV: Plan Premium Disney+
  • Estadio: Domingo Burgueño Miguel.

