Independiente comenzó el año con una victoria ante Alianza Lima en la Serie Río de La Plata

Independiente comenzó el 2026 con un triunfo 2-1 ante Alianza Lima en un partido amistoso disputado en Montevideo, Uruguay, por la Serie Río de La Plata. El conjunto que dirige Gustavo Quinteros empezó perdiendo el partido, pero supo darlo vuelta en apenas seis minutos.

Con su flamante refuerzo Ignacio Malcorra observando el partido desde la platea, el Rojo presentó una formación alternativa que sirvió como prueba a aquellos jugadores que necesitan rodaje. Por su parte, los dirigidos por Pablo Guede tampoco contaron con Luis Advíncula, quien llegó proveniente de Boca Juniors, pero sí estuvo el argentino Federico Girotti entre los titulares.

Luego de un primer tiempo sin emociones, Alianza Lima abrió el marcador a los 57 minutos con una definición del argentino Alan Cantero. Sin embargo, Independiente reaccionó rápidamente e igualó a los 61′ por intermedio del uruguayo Matías Abaldo, que había ingresado en el complemento por Ignacio Pussetto. Seis minutos después, Santiago Montiel coronó una gran acción individual de Abaldo para dar vuelta el marcador.

*El gol de Montiel para Independiente

El comienzo de la pretemporada estuvo marcado por los problemas con Javier Ruiz, extremo de 21 años que debutó con Carlos Tevez como DT en septiembre de 2023 y estuvo cedido un año y medio en Barracas Central. Sus destacadas actuaciones llevaron a que sea repescado del Guapo a pedido de Quinteros, pero faltó el lunes pasado a la tercera jornada de la preparación y no viajó a Uruguay, donde se realiza la parte más fuerte del entrenamiento antes de comenzar la competencia oficial.

Ruiz esgrimió que siente que no se portaron bien con él desde el club, tanto en lo económico como en lo deportivo, y su futuro es una incógnita. La postura de la CD es que saldrá solo a través de una venta y Peñarol de Uruguay aparece en el radar para comprar a un futbolista que pasó de tener la chance de pelear por la titularidad a estar virtualmente separado del plantel.

En el plano de las altas, Ignacio Malcorra acordó su llegada al Rojo con el pase en su poder después de una etapa de tres años y medio en Rosario Central. El futbolista de 38 años sumará el noveno club de su carrera tras vestir las camisetas de la CAI, Aldosivi, Unión, Tijuana, Pumas, Atlas, Lanús y el Canalla. Firmó un contrato de un año con el cuadro de Avellaneda y se unió a la pretemporada en suelo charrúa, pero no fue convocado para el primer amistoso del año.

Independiente venció 2-1 a Alianza Lima en el primer amistoso de 2026 (@SerieRdLP)

El nombre de Lucas Blondel se mantiene como una de las alternativas para reforzar el lateral derecho, luego de la salida de Federico Vera a préstamo a Huracán, y el jugador de Boca Juniors evalúa este paso deportivo en su carrera después que no haya sumado minutos en Primera durante el último semestre. Por otro lado, Felipe Loyola recibió un interés del Santos de Neymar, que ofertó USD 6.000.000 por el 80% de los derechos económicos, informó César Luis Merlo, periodista especializado en la ventana de transferencias.

Además, Independiente acordó las renovaciones de seis futbolistas. Federico Mancuello extendió su vínculo hasta junio de 2027, y lo siguieron Rodrigo Fernández Cedrés (hasta finales del 2027), Santiago Montiel (hasta diciembre de 2028), Nicolás Freire (hasta diciembre de 2026, con una opción de compra de un millón de dólares), Joaquín Blázquez (seguirá otro año a préstamo sin cargo) y Juan Fedorco (hasta diciembre de 2028).

La pretemporada del equipo de Gustavo Quinteros seguirá con dos amistosos a disputarse el próximo martes. Por la mañana se medirá a Peñarol en un ensayo a puertas cerradas y a las 21 chocará con Everton de Chile en el Parque Viera de Montevideo en un encuentro televisado por ESPN y Disney+. También transmitirán el duelo frente a Montevideo Wanderers del viernes 16 en idéntico horario nocturno.

Independiente se estrenará en la Zona A del Torneo Apertura el viernes 23 de enero desde las 20 frente a Estudiantes en el Libertadores de América y volverá a jugar el martes 27 a partir de las 22:15 ante Newell’s en Rosario.