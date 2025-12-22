Deportes

El Santos de Neymar quiere llevarse a una figura del fútbol argentino: la importante oferta que realizó

El Peixe busca reforzarse y posó sus ojos en un volante que se desempeña en la Liga Profesional

El Santos quiere a una figura de Independiente (Photo by Rodrigo ARANGUA / AFP)

El Santos de Brasil, con Neymar Jr. como gran referente, mostró interés concreto por una de las figuras del fútbol argentino. El elenco paulista, que se salvó del descenso en el Brasileirao y logró clasificarse a la Copa Sudamericana 2026, quiere volver a los primeros planos. Y para eso busca reforzarse de la mejor manera.

Según informó César Luis Merlo, periodista especializado en la ventana de transferencias, la dirigencia del Peixe realizó una oferta formal de USD 6.000.000 por el 80% de los derechos económicos de Felipe Loyola, mediocampista de Independiente y actual integrante de la selección de Chile.

Esta operación, que llega cuando el club argentino necesita recursos, podría marcar una salida clave para el equipo dirigido por Gustavo Quinteros, que hasta ahora consideraba al trasandino una pieza fundamental para el ciclo de 2026.

El posteo de César Luis Merlo

El Rojo ostenta solo el 50% de los derechos económicos del futbolista, mientras que la otra mitad pertenece a Huachipato. Además, la cláusula de rescisión de Loyola, de USD 8.000.000, impone un piso elevado, por lo que la dirigencia argentina espera que la propuesta de Santos se acerque más a esa cifra para avanzar con la transferencia.

Desde mediados de año, el club paulista había iniciado sondeos informales por Loyola, intensificando su interés en este mercado según relató el periodista Matías Martínez, quien cubre el día a día de Independiente para Radio La Red. El Santos, que busca reconstruirse tras una campaña irregular, considera la adquisición del chileno parte central de su estrategia para evitar repetir los resultados negativos recientes.

Antes del cierre del año, Quinteros dedicó unas palabras públicas a Loyola en medio de los rumores de traspaso, subrayando la magnitud de la institución y sugiriendo cautela al jugador frente a una posible partida: “Va a analizar las ofertas que tenga, pero ir a un equipo más grande y con mayor historia que Independiente es difícil. Lo tiene que pensar bien porque está en un equipo grande y el año que viene vamos a ser protagonistas en todos los torneos. Quizá le convenga quedarse, ser figura y ahí sí ir a un equipo importante del exterior”.

Loyola se consolidó como una figura clave en Independiente desde su llegada. El chileno disputó 62 partidos, anotó 11 goles y brindó siete asistencias, actuando tanto de lateral como de volante. Su rendimiento fue notable durante el primer semestre reciente, aunque sufrió una baja en el inicio de la segunda parte del año, para luego recuperar el nivel y aportar significativamente al equipo en el cierre de 2025.

Pese a que el elenco de Quinteros se recuperó en el tramo final del Torneo Clausura, tras un arranque para el olvido, no pudo lograr meterse en puestos de copas internacionales. De hecho, estuvo muy cerca de lograrlo, ya que necesitaba que Racing, su eterno rival, le ganara la final a Estudiantes de La Plata para liberar un cupo y así ocupar la vacante. Sin embargo, esto no sucedió y se quedó en la puerta de ingresar a la Copa Sudamericana.

Por su parte, el club paulista parece decidido a sumar al todoterreno chileno a sus filas tras su sondeo inicial, mientras en Avellaneda crece la inquietud ante una posible partida que alteraría el equilibrio deportivo del plantel.

